«Челси» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Фулхэм», который состоится 3 февраля 2023 года

«Челси»

«Синие» в чемпионате Англии находятся на десятой строчке турнирной таблицы. В текущем сезоне лондонская команда демонстрирует далеко не самую лучшую свою игру. Рассмотрим несколько недавних матчей с участием «пенсионеров». На выезде с разницей в один мяч «Челси» уступил «дачникам» (1:2). В позапрошлом туре с минимальным счётом «синие» одержали победу над командой «Кристал Пэлас».

«Нулёвку» раскатали «пенсионеры» с «Ливерпулем» в матче 21-го тура Премьер-лиги.

«Фулхэм»

На данный момент «дачники» занимают седьмое место в чемпионате. Предлагаем ознакомиться с результатами футбольных поединков «белых» за последнее время. С одинаковым счётом 0:1 «Фулхэм» взял верх над «сороками» из Ньюкасла и над «шпорами».

На прошлых выходных в 1/16 Кубка Англии «дачники» разошлись миром с «Сандерлендом». При ничейном исходе следует ожидать переигровку в ближайшее время.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.64

Ничья – 4.10

Победит «Фулхэм» – 5.40

Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти за последнее время

Только в двух матчах из десяти крайних «синие» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «белые» взяли верх над своими соперниками в пяти поединках.

Прогноз

История личных встреч команд указывает на преимущество «пенсионеров», но они сейчас не в той форме, чтобы отобрать очки у «Фулхэма». В предстоящем футбольном поединке «дачники» одержат победу над «Челси». На победу «Фулхэма» компания Pinnacle предлагает коэффициент 5.40.