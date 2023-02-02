«Эвертон» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Арсенал», который состоится 4 февраля 2023 года
«Эвертон»
«Ириски» после двадцати матчей текущего сезона находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Шесть матчей подряд команда из Ливерпуля не радует своих болельщиков победами. С разницей в пару мячей «синие» уступили «МЮ» в матче 1/32 Кубка Англии. В позапрошлом туре чемпионата «святые» из Саутгемптона взяли верх над «Эвертоном».
21 января «молотобойцам» со счётом 0:2 «ириски» проиграли на их поле.
«Арсенал»
Турнирную таблицу Премьер-лиги на данный момент возглавляют «канониры». Ознакомимся с успехами лондонской команды за последнее время. В 20-ом туре чемпионата Англии на выезде «красно-белые» одержали победу над «шпорами». Пропустив первыми, «Арсенал» в напряжённой борьбе обыграл дома «красных дьяволов» из Манчестера.
С минимальным счётом в 1/16 Кубка Англии «Манчестер Сити» выиграл «канониров».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эвертон» – 7.80
- Ничья – 4.80
- Победит «Арсенал» – 1.43
- Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.18
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99
Статистика
- В трёх личных встречах из пяти крайних исход был следующий: «тотал больше 2.5 голов за матч»
- В семи футбольных поединках из десяти за последнее время «ириски» проиграли
- За аналогичный период «красно-белые» уступили только в двух играх.
Прогноз
На победу «канониров» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.43. «Ириски» не в той форме, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью во встрече с «Арсеналом».