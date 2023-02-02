«Эвертон» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Арсенал», который состоится 4 февраля 2023 года

«Эвертон»

«Ириски» после двадцати матчей текущего сезона находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Шесть матчей подряд команда из Ливерпуля не радует своих болельщиков победами. С разницей в пару мячей «синие» уступили « МЮ » в матче 1/32 Кубка Англии. В позапрошлом туре чемпионата «святые» из Саутгемптона взяли верх над «Эвертоном».

21 января «молотобойцам» со счётом 0:2 «ириски» проиграли на их поле.

«Арсенал»

Турнирную таблицу Премьер-лиги на данный момент возглавляют «канониры». Ознакомимся с успехами лондонской команды за последнее время. В 20-ом туре чемпионата Англии на выезде «красно-белые» одержали победу над «шпорами». Пропустив первыми, «Арсенал» в напряжённой борьбе обыграл дома «красных дьяволов» из Манчестера.

С минимальным счётом в 1/16 Кубка Англии «Манчестер Сити» выиграл «канониров».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 7.80

Ничья – 4.80

Победит «Арсенал» – 1.43

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

В трёх личных встречах из пяти крайних исход был следующий: «тотал больше 2.5 голов за матч»

В семи футбольных поединках из десяти за последнее время «ириски» проиграли

За аналогичный период «красно-белые» уступили только в двух играх.

Прогноз

На победу «канониров» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.43. «Ириски» не в той форме, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью во встрече с «Арсеналом».