Чемпионаты мира: О коллекции и коллекционерах

Завершившийся в конце декабря 2022 года чемпионат мира одарил нас не только ярким эмоциональным финалом и весомыми индивидуальными достижениями нескольких ведущих игроков.
Зарегистрировано несколько статистических параметров, которые позволили переписать некоторые давно установленные рекордные показатели.
Сегодня весь разговор будет так или иначе вокруг счёта матчей — либо речь об окончательном счёте, итоге матча, либо о текущем счёте по ходу какой-то игры.
Долгих 40 лет ни разу…
Целых 40 лет не было на чемпионатах мира новых поступлений в коллекцию окончательных счетов матчей. Последним новым вариантом — 32-м в коллекции — был результат матча Венгрия — Сальвадор на ЧМ-82. Венгры разгромили посланцев КОНКАКАФ с двузначным счётом 10:1. Это единственный и поныне матч, в котором одной из команд удалось забить двузначное число голов сопернику. Кстати, это случилось в первом же туре группового этапа, и это был первый турнир Кубка мира, в котором приняло участие рекордное тогда количество команд — аж 24. До этого полвека на чемпионатах мира было не более 16 сборных. Интересно, при 48 командах двузначные счета появятся?
И вот после 40 лет «застоя», в коллекцию итоговых результатов матчей добавился наконец-то ещё один — увы, лишь один. Да и в 1982 г. прибавка также составила только один вариант. А за предыдущие 20 лет с турнира 1962 г. новыми оказались только 2 счёта, зафиксированные на турнирах 1966 и 1970 годов, по одному за турнир. Так что «пиршества» вариантов ждать уже не приходится.
Итак, 21 ноября во второй игровой день ЧМ-2022 в матче Англия — Иран окончательный счёт оказался 6:2. Ни разу за более чем 90-летнюю историю мундиалей такой итог не встречался в 901 матче (с учётом уже сыгранного накануне матча открытия). Да и сегодня, уже после ЧМ-2022, подтвердим, что итоговый результат 6:2 за 964 проведённых матча встретился лишь раз 21 ноября 2022 года.
Между прочим, итоговые результаты, в которых выигравшая команда забила 6 голов, ещё не всеми вариантами представлены в коллекции итоговых счетов на мировых чемпионатах. Если 6:0 и 6:1 достаточно часто встречались (особенно 6:1 — 11 раз), то вот 6:3 и 6:5 — большая редкость. Да и вообще 11-12 голов в одном матче, да ещё чтоб обе команды забили не менее 4-5 голов — это единичный экземпляр. Счёт 6:5 был лишь однажды в 1/8 финала Бразилия — Польша на ЧМ-38.
А вот итоговый счёт 6:4 не был ни разу. Хотя по ходу матча такой результат был на табло в паре игр, но в коллекции окончательных счетов — никогда.
Может быть кого-то удивлю — варианта окончательного счёта 5:4 и 5:5 также не было никогда. И ещё больше удивлю, если скажу, что счёта 5:5 вообще никогда не было даже по ходу матчей на табло на чемпионатах мира (хотя матчи, окончившиеся со счетом 6:5 и 7:5 были).
С общей коллекцией разобрались. Теперь перейдём к коллекционерам.
Постоянство или разнообразие
Помнится, Остап Бендер утверждал, что если в стране бродят денежные знаки, то должны быть люди, у которых их (знаков) много. Так и в нашем случае с вариантами счетов в футбольных матчах. Итоговых вариантов теперь 33, но промежуточных вариантов будет побольше.
И дальнейший рассказ будет исключительно про варианты счёта по ходу матча. Ведь этот вариант установлен после гола какого-то конкретного футболиста. Если речь об успешном бомбардире, то у этого футболиста может накопиться в индивидуальной коллекции или множество вариантов счёта, который он устанавливал по ходу игр, или значительное количество случаев голов с установлением какого-то одного варианта счёта.
Всё это присутствует в истории мундиалей. И прошедший чемпионат мира позволил пересмотреть список лидеров в этих двух номинациях.
Постоянство начинателей
Для начала о тех, кто «прилюбил» один из вариантов счёта и методично забивал, и забивал. И больше всего нас будут интересовать те, кто с завидным постоянством забивал первый гол в матче. Это так называемые начинатели. Нередко тот гол оказывался единственным в матче, а, следовательно, и принёсшим победу.
До ЧМ-2022 рекордсменами-начинателями было несколько игроков, у которых в активе было по 5 и более первых голов в матчах.
Вот данные этих 8 футболистов в таблице:
|
Игрок, команда
|
Годы
|
У
|
И
|
Г
|
из них
1-й
|
в т.ч.:
|
В
|
Н
|
П
|
Роналдо, Бразилия
|
98, 02, 06
|
3
|
19
|
15
|
6 (1)
|
5
|
1 >
|
|
Давид Вилья, Испания
|
06, 10, 14
|
3
|
12
|
9
|
6 (2)
|
5
|
|
1
|
Кристиан Вьери, Италия
|
98, 02
|
2
|
9
|
9
|
6 (1)
|
3
|
1
|
2
|
Гжегож Лято, Польша
|
74, 78
|
3
|
20
|
10
|
5 (3)
|
5
|
|
|
Сальваторе Скиллачи, Италия
|
90
|
1
|
7
|
6
|
5 (2)
|
4
|
1 <
|
|
Паоло Росси, Италия
|
78, 82
|
2
|
14
|
9
|
5 (1)
|
5
|
|
|
Томас Мюллер, Германия
|
10, 14
|
3
|
16
|
10
|
5 (1)
|
5
|
|
|
Луис Суарес, Уругвай
|
10, 14, 18
|
3
|
13
|
7
|
5 (2)
|
5
|
|
Примечание: Годы — годы ЧМ, на которых игрок забивал первый гол в матче; У — общее количество участий в ЧМ; И — общее количество сыгранных матчей; Г — общее количество забитых голов; из них 1-й — количество начальных (первых) голов, в т.ч. единственных в матче (в скобках); в т.ч.: В — количество выигранных матчей, в которых игрок забивал первый гол; Н — количество ничьих, в которых игрок забивал первый гол; П — количество проигранных матчей, в которых игрок забивал первый гол. Знак «>» означает выигрыш в серии послематчевых пенальти, а «<» — проигрыш в серии.
Как видим, всего один футболист прилично поработал начинателем лишь на одном мундиале. Речь о Сальваторе Скиллачи на ЧМ-90. Начинал турнир как игрок замены. Забил через 3 минуты 14 секунд после своего появления на поле в первом же матче. С третьего тура играл в основе. Свой 6-й гол на турнире Скиллачи забил в матче за 3-е место, при счёте 1:1 — победный гол для Скуадры Адзурры. И это был единственный его гол на том мундиале, забитый с пенальти. Стал лучшим бомбардиром ЧМ-90.
А вот из 43 первых голов тех 8 игроков из таблицы только два гола были забиты с пенальти (по голу у Д.Вилья и Т.Мюллера).
Кроме перечисленных в таблице игроков, на отдельном мундиале в 4 матчах открывали счёт бразилец Адемир на ЧМ-50, голландец Йохан Неескенс на ЧМ-74, бразилец Ромарио на ЧМ-94, а также упомянутые уже поляк Гжегош Лято на ЧМ-74 и испанец Давид Вилья на ЧМ-2010.
Всё круто изменилось после мундиаля 2022 года. Список бомбардиров-начинателей единолично теперь возглавляет Лионель Месси.
Вот его данные:
|
Игрок, команда
|
Годы
|
У
|
И
|
Г
|
из них
1-й
|
в т.ч.:
|
В
|
Н
|
П
|
Лионель Месси, Аргентина
|
14,18, 22
|
5
|
26
|
13
|
8 (1)
|
6
|
1 >
|
1
На турнире в Катаре Месси в 5 матчах открывал счёт, повторив тем самым достижение Сальваторе Скиллачи. Ни один футболист, кроме Месси и Скиллачи, не имеет подобного достижения на отдельно взятом чемпионате мира. Если на предыдущих турнирах первый гол Месси однозначно приводил Аргентину к победе в матче, то в Катаре после первого гола Месси команда Аргентины впервые познала горечь поражения (с Саудовской Аравией). В финале против Франции выиграть за 90 и 120 минут не удалось, пришлось бить пенальти — также впервые после первого гола Месси в матче на мундиалях.
Сальваторе Скиллачи все свои 5 первых голов в матчах забивал с игры — дважды головой, дважды рабочей правой ногой и один гол левой.
Из 5 начальных голов Месси на ЧМ-2022 — все забиты левой, трижды с 11- метровой отметки.
Как видим, Месси и по количеству забитых пенальти среди начинателей вырвался резко вперёд. Такова была немудрёная тактика Аргентины — победителей не судят…
Для Т.Мюллера и Л.Суареса после ЧМ-2022 в вышеприведённой таблице для 8 игроков добавилось лишь ещё одно участие и по 3 сыгранных матча — более ничем они не порадовали.
Зато появился потенциальный кандидат на вхождение в топ начинателей: 23-летний Коди Гакпо (Нидерланды) на своём первом мундиале забил 3 гола — и все 3 начальные. Правда, сборная Нидерландов не всегда отбирается на финальный турнир. Для Европы квота увеличена на 3 места на следующий мундиаль, проблема с выходом будет попроще.
Но не только среди начинателей есть «однолюбы». Безоговорочным рекордсменом по установлению счёта 2:0 в матче на чемпионатах мира является Мирослав Клозе (Германия). На каждом из своих 4 мундиалей он делал счёт 2:0 хотя бы в одном матче, на двух турнирах — даже в двух играх. В итоге у него набралось 6 матчей, в которых он устанавливал счёт 2:0, один матч так и закончился с этим счетом.
На ЧМ-2002 бразилец Роналдо трижды был начинателем и трижды устанавливал счёт 2:0. Причём в двух матчах он был автором первых двух голов, в финале против Германии его дубль принёс пятый в истории титул сборной Бразилии.
Отметим также ещё одного дебютанта мундиалей, сделавшего заявку на турнире 2022 г. на вступление в клуб «однолюбов». Аргентинец Хулиан А́льварес трижды на турнире устанавливал счёт 2:0, присовокупив и вариант 3:0, так как в матче с Хорватией в полуфинале он сделал дубль.
Сторонники разнообразия
Существенное разнообразие вариантов установленного по ходу матча счёта может быть только у бомбардиров, отличившихся не менее 10 раз в матчах одного или нескольких мундиалей.
На первых трёх турнирах 30-х годов лучшие бомбардиры забили менее 10 мячей, но разнообразия уже хватало.
Гильермо Ста́биле (Аргентина) на ЧМ-30 забил 8 голов в 4 матчах, устанавливая 6 вариантов счёта по ходу игр.
Знаменитый бразилец Лео́нидас на двух турнирах 1934 и 1938 гг. забил 8 голов в 5 матчах, в его активе оказались 7 вариантов счёта.
Уругвайский нападающий Оскар Ми́гес на ЧМ-50 и ЧМ-54 в сумме забил также 8 голов, и также «использовав» 7 вариантов счёта.
Одним из самых необычных «коллекционеров» тех лет оказался венгр Дьёрдь Ша́роши. На турнирах 1934 и 1938 годов он сыграл в 5 матчах. Забил в общей сложности 6 голов, причём забивал в каждом из 5 матчей. И каждый раз устанавливал новый для себя вариант счёта — у него 6 вариантов при 6 голах в 5 результативных матчах!
Немец Хельмут Ран собрал коллекцию из 8 вариантов счёта при забитии своих голов на мундиалях. На ЧМ-54 и ЧМ-58 Ран сыграл в 10 матчах, забил 10 голов, у него зафиксировано 8 вариантов счёта.
Именно на тех двух турнирах Кубка мира 1954 и 1958 гг. и были установлены бомбардирские рекорды.
В 1954 г. венгр Шандор Кочиш «попробовал» 9 вариантов при своих 11 голах в 5 матчах — и это всё на одном турнире.
А в 1958 г. француз Жюст Фонтен установил «неберущийся» бомбардирский рекорд — 13 голов в 6 матчах на одном мундиале. И в его коллекции оказалось уже 10 вариантов счёта. И эти 10 вариантов также оказались рекордными.
Герд Мюллер (Германия) на ЧМ-70 г. забил 10 мячей в 6 играх, «использовав» 8 вариантов, в 1974 г. он забил ещё 4 гола, но новых вариантов счёта в его коллекцию не добавилось.
Теофило Кубильяс (Перу) забил в 1970 г. 5 голов в 4 матчах при 5 вариантах счёта. Через 8 лет на ЧМ-78 г. перуанец забил ещё 5 мячей (в 6 играх), добавив 4 новых варианта. Итого у Кубильяса 9 вариантов счёта в разные годы.
У Эйсебио (Португалия) на ЧМ-66 при 9 забитых голах зафиксировано 8 вариантов счёта в ходе матча.
Мирослав Клозе (Германия) в 2002 — 2014 гг. при забитии своих 16 голов устанавливал также 8 вариантов счёта.
Килиан Мбаппе превзошёл самого Жюста Фонтена
На ЧМ-2022 Килиан Мбаппе кроме хет-трика в финале установил и ещё несколько бомбардирских рекордов.
Двадцать лет никто на мировых чемпионатах не забивал 8 голов за турнир. Последним был в 2002 г. бразилец Роналдо, дважды отличившийся в финале.
Всего 8 футболистов разных эпох забивали 8 и более голов на одном чемпионате мира. Всех их уже перечислили в предыдущем разделе — кроме бразильца Адемира. Он на ЧМ-50 забил 9 голов, но «использовал» всего 4 варианта счёта.
Мбаппе оказался единственным в истории мундиалей футболистом, забившим 8 и более голов за турнир, у которого при этом в коллекции счетов не оказалось ни одного повтора. Все 8 раз Мбаппе забивал и устанавливал разные, не встречавшиеся у него на этом турнире варианты счёта. Но 8 вариантов, как мы уже перечисляли — не рекорд для одного турнира, а тем более для нескольких.
Мбаппе сыграл на втором своём мундиале. На турнире в России в 2018 г. он забил 4 гола — и также каждый раз это был новый для него вариант счёта. В 2022 г. Мбаппе повторился с вариантами только один раз: на ЧМ-2018 он забил единственный в матче гол в ворота Перу; в Катаре он вновь стал начинателем в матче против Дании. Все остальные варианты в его коллекции присутствуют по одному разу. Итого — 11 вариантов счёта! Больше теперь ни у кого нет!
Возглавляют список этой номинации «коллекционеров» два француза — Килиан Мбаппе и Жюст Фонтен.