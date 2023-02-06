Чемпионаты мира: О коллекции и коллекционерах

1675688342

вчера, 15:59

Завершившийся в конце декабря 2022 года чемпионат мира одарил нас не только ярким эмоциональным финалом и весомыми индивидуальными достижениями нескольких ведущих игроков.

Зарегистрировано несколько статистических параметров, которые позволили переписать некоторые давно установленные рекордные показатели.

Сегодня весь разговор будет так или иначе вокруг счёта матчей — либо речь об окончательном счёте, итоге матча, либо о текущем счёте по ходу какой-то игры.

Долгих 40 лет ни разу…

Целых 40 лет не было на чемпионатах мира новых поступлений в коллекцию окончательных счетов матчей. Последним новым вариантом — 32-м в коллекции — был результат матча Венгрия — Сальвадор на ЧМ -82. Венгры разгромили посланцев КОНКАКАФ с двузначным счётом 10:1. Это единственный и поныне матч, в котором одной из команд удалось забить двузначное число голов сопернику. Кстати, это случилось в первом же туре группового этапа, и это был первый турнир Кубка мира, в котором приняло участие рекордное тогда количество команд — аж 24. До этого полвека на чемпионатах мира было не более 16 сборных. Интересно, при 48 командах двузначные счета появятся?

И вот после 40 лет «застоя», в коллекцию итоговых результатов матчей добавился наконец-то ещё один — увы, лишь один. Да и в 1982 г. прибавка также составила только один вариант. А за предыдущие 20 лет с турнира 1962 г. новыми оказались только 2 счёта, зафиксированные на турнирах 1966 и 1970 годов, по одному за турнир. Так что «пиршества» вариантов ждать уже не приходится.

Итак, 21 ноября во второй игровой день ЧМ -2022 в матче Англия — Иран окончательный счёт оказался 6:2. Ни разу за более чем 90-летнюю историю мундиалей такой итог не встречался в 901 матче (с учётом уже сыгранного накануне матча открытия). Да и сегодня, уже после ЧМ -2022, подтвердим, что итоговый результат 6:2 за 964 проведённых матча встретился лишь раз 21 ноября 2022 года.

Между прочим, итоговые результаты, в которых выигравшая команда забила 6 голов, ещё не всеми вариантами представлены в коллекции итоговых счетов на мировых чемпионатах. Если 6:0 и 6:1 достаточно часто встречались (особенно 6:1 — 11 раз), то вот 6:3 и 6:5 — большая редкость. Да и вообще 11-12 голов в одном матче, да ещё чтоб обе команды забили не менее 4-5 голов — это единичный экземпляр. Счёт 6:5 был лишь однажды в 1/8 финала Бразилия — Польша на ЧМ -38.

А вот итоговый счёт 6:4 не был ни разу. Хотя по ходу матча такой результат был на табло в паре игр, но в коллекции окончательных счетов — никогда.

Может быть кого-то удивлю — варианта окончательного счёта 5:4 и 5:5 также не было никогда. И ещё больше удивлю, если скажу, что счёта 5:5 вообще никогда не было даже по ходу матчей на табло на чемпионатах мира (хотя матчи, окончившиеся со счетом 6:5 и 7:5 были).

С общей коллекцией разобрались. Теперь перейдём к коллекционерам.

Постоянство или разнообразие

Помнится, Остап Бендер утверждал, что если в стране бродят денежные знаки, то должны быть люди, у которых их (знаков) много. Так и в нашем случае с вариантами счетов в футбольных матчах. Итоговых вариантов теперь 33, но промежуточных вариантов будет побольше.

И дальнейший рассказ будет исключительно про варианты счёта по ходу матча. Ведь этот вариант установлен после гола какого-то конкретного футболиста. Если речь об успешном бомбардире, то у этого футболиста может накопиться в индивидуальной коллекции или множество вариантов счёта, который он устанавливал по ходу игр, или значительное количество случаев голов с установлением какого-то одного варианта счёта.

Всё это присутствует в истории мундиалей. И прошедший чемпионат мира позволил пересмотреть список лидеров в этих двух номинациях.

Постоянство начинателей

Для начала о тех, кто «прилюбил» один из вариантов счёта и методично забивал, и забивал. И больше всего нас будут интересовать те, кто с завидным постоянством забивал первый гол в матче. Это так называемые начинатели. Нередко тот гол оказывался единственным в матче, а, следовательно, и принёсшим победу.

До ЧМ -2022 рекордсменами-начинателями было несколько игроков, у которых в активе было по 5 и более первых голов в матчах.

Вот данные этих 8 футболистов в таблице:

Игрок, команда Годы У И Г из них 1-й в т.ч.: В Н П Роналдо, Бразилия 98, 02, 06 3 19 15 6 (1) 5 1 > Давид Вилья, Испания 06, 10, 14 3 12 9 6 (2) 5 1 Кристиан Вьери, Италия 98, 02 2 9 9 6 (1) 3 1 2 Гжегож Лято, Польша 74, 78 3 20 10 5 (3) 5 Сальваторе Скиллачи, Италия 90 1 7 6 5 (2) 4 1 < Паоло Росси, Италия 78, 82 2 14 9 5 (1) 5 Томас Мюллер, Германия 10, 14 3 16 10 5 (1) 5 Луис Суарес, Уругвай 10, 14, 18 3 13 7 5 (2) 5

Примечание: Годы — годы ЧМ , на которых игрок забивал первый гол в матче; У — общее количество участий в ЧМ ; И — общее количество сыгранных матчей; Г — общее количество забитых голов; из них 1-й — количество начальных (первых) голов, в т.ч. единственных в матче (в скобках); в т.ч.: В — количество выигранных матчей, в которых игрок забивал первый гол; Н — количество ничьих, в которых игрок забивал первый гол; П — количество проигранных матчей, в которых игрок забивал первый гол. Знак «>» означает выигрыш в серии послематчевых пенальти, а «<» — проигрыш в серии.

Как видим, всего один футболист прилично поработал начинателем лишь на одном мундиале. Речь о Сальваторе Скиллачи на ЧМ -90. Начинал турнир как игрок замены. Забил через 3 минуты 14 секунд после своего появления на поле в первом же матче. С третьего тура играл в основе. Свой 6-й гол на турнире Скиллачи забил в матче за 3-е место, при счёте 1:1 — победный гол для Скуадры Адзурры. И это был единственный его гол на том мундиале, забитый с пенальти. Стал лучшим бомбардиром ЧМ -90.

А вот из 43 первых голов тех 8 игроков из таблицы только два гола были забиты с пенальти (по голу у Д.Вилья и Т.Мюллера).

Кроме перечисленных в таблице игроков, на отдельном мундиале в 4 матчах открывали счёт бразилец Адемир на ЧМ -50, голландец Йохан Неескенс на ЧМ -74, бразилец Ромарио на ЧМ -94, а также упомянутые уже поляк Гжегош Лято на ЧМ -74 и испанец Давид Вилья на ЧМ -2010.

Всё круто изменилось после мундиаля 2022 года. Список бомбардиров-начинателей единолично теперь возглавляет Лионель Месси.

Вот его данные:

Игрок, команда Годы У И Г из них 1-й в т.ч.: В Н П Лионель Месси, Аргентина 14,18, 22 5 26 13 8 (1) 6 1 > 1

На турнире в Катаре Месси в 5 матчах открывал счёт, повторив тем самым достижение Сальваторе Скиллачи. Ни один футболист, кроме Месси и Скиллачи, не имеет подобного достижения на отдельно взятом чемпионате мира. Если на предыдущих турнирах первый гол Месси однозначно приводил Аргентину к победе в матче, то в Катаре после первого гола Месси команда Аргентины впервые познала горечь поражения (с Саудовской Аравией). В финале против Франции выиграть за 90 и 120 минут не удалось, пришлось бить пенальти — также впервые после первого гола Месси в матче на мундиалях.

Сальваторе Скиллачи все свои 5 первых голов в матчах забивал с игры — дважды головой, дважды рабочей правой ногой и один гол левой.

Из 5 начальных голов Месси на ЧМ -2022 — все забиты левой, трижды с 11- метровой отметки.

Как видим, Месси и по количеству забитых пенальти среди начинателей вырвался резко вперёд. Такова была немудрёная тактика Аргентины — победителей не судят…

Для Т.Мюллера и Л.Суареса после ЧМ -2022 в вышеприведённой таблице для 8 игроков добавилось лишь ещё одно участие и по 3 сыгранных матча — более ничем они не порадовали.

Зато появился потенциальный кандидат на вхождение в топ начинателей: 23-летний Коди Гакпо (Нидерланды) на своём первом мундиале забил 3 гола — и все 3 начальные. Правда, сборная Нидерландов не всегда отбирается на финальный турнир. Для Европы квота увеличена на 3 места на следующий мундиаль, проблема с выходом будет попроще.

Но не только среди начинателей есть «однолюбы». Безоговорочным рекордсменом по установлению счёта 2:0 в матче на чемпионатах мира является Мирослав Клозе (Германия). На каждом из своих 4 мундиалей он делал счёт 2:0 хотя бы в одном матче, на двух турнирах — даже в двух играх. В итоге у него набралось 6 матчей, в которых он устанавливал счёт 2:0, один матч так и закончился с этим счетом.

На ЧМ -2002 бразилец Роналдо трижды был начинателем и трижды устанавливал счёт 2:0. Причём в двух матчах он был автором первых двух голов, в финале против Германии его дубль принёс пятый в истории титул сборной Бразилии.

Отметим также ещё одного дебютанта мундиалей, сделавшего заявку на турнире 2022 г. на вступление в клуб «однолюбов». Аргентинец Хулиан А́льварес трижды на турнире устанавливал счёт 2:0, присовокупив и вариант 3:0, так как в матче с Хорватией в полуфинале он сделал дубль.

Сторонники разнообразия

Существенное разнообразие вариантов установленного по ходу матча счёта может быть только у бомбардиров, отличившихся не менее 10 раз в матчах одного или нескольких мундиалей.

На первых трёх турнирах 30-х годов лучшие бомбардиры забили менее 10 мячей, но разнообразия уже хватало.

Гильермо Ста́биле (Аргентина) на ЧМ -30 забил 8 голов в 4 матчах, устанавливая 6 вариантов счёта по ходу игр.

Знаменитый бразилец Лео́нидас на двух турнирах 1934 и 1938 гг. забил 8 голов в 5 матчах, в его активе оказались 7 вариантов счёта.

Уругвайский нападающий Оскар Ми́гес на ЧМ -50 и ЧМ -54 в сумме забил также 8 голов, и также «использовав» 7 вариантов счёта.

Одним из самых необычных «коллекционеров» тех лет оказался венгр Дьёрдь Ша́роши. На турнирах 1934 и 1938 годов он сыграл в 5 матчах. Забил в общей сложности 6 голов, причём забивал в каждом из 5 матчей. И каждый раз устанавливал новый для себя вариант счёта — у него 6 вариантов при 6 голах в 5 результативных матчах!

Немец Хельмут Ран собрал коллекцию из 8 вариантов счёта при забитии своих голов на мундиалях. На ЧМ -54 и ЧМ -58 Ран сыграл в 10 матчах, забил 10 голов, у него зафиксировано 8 вариантов счёта.

Именно на тех двух турнирах Кубка мира 1954 и 1958 гг. и были установлены бомбардирские рекорды.

В 1954 г. венгр Шандор Кочиш «попробовал» 9 вариантов при своих 11 голах в 5 матчах — и это всё на одном турнире.

А в 1958 г. француз Жюст Фонтен установил «неберущийся» бомбардирский рекорд — 13 голов в 6 матчах на одном мундиале. И в его коллекции оказалось уже 10 вариантов счёта. И эти 10 вариантов также оказались рекордными.

Герд Мюллер (Германия) на ЧМ -70 г. забил 10 мячей в 6 играх, «использовав» 8 вариантов, в 1974 г. он забил ещё 4 гола, но новых вариантов счёта в его коллекцию не добавилось.

Теофило Кубильяс (Перу) забил в 1970 г. 5 голов в 4 матчах при 5 вариантах счёта. Через 8 лет на ЧМ -78 г. перуанец забил ещё 5 мячей (в 6 играх), добавив 4 новых варианта. Итого у Кубильяса 9 вариантов счёта в разные годы.

У Эйсебио (Португалия) на ЧМ -66 при 9 забитых голах зафиксировано 8 вариантов счёта в ходе матча.

Мирослав Клозе (Германия) в 2002 — 2014 гг. при забитии своих 16 голов устанавливал также 8 вариантов счёта.

Килиан Мбаппе превзошёл самого Жюста Фонтена

На ЧМ -2022 Килиан Мбаппе кроме хет-трика в финале установил и ещё несколько бомбардирских рекордов.

Двадцать лет никто на мировых чемпионатах не забивал 8 голов за турнир. Последним был в 2002 г. бразилец Роналдо, дважды отличившийся в финале.

Всего 8 футболистов разных эпох забивали 8 и более голов на одном чемпионате мира. Всех их уже перечислили в предыдущем разделе — кроме бразильца Адемира. Он на ЧМ -50 забил 9 голов, но «использовал» всего 4 варианта счёта.

Мбаппе оказался единственным в истории мундиалей футболистом, забившим 8 и более голов за турнир, у которого при этом в коллекции счетов не оказалось ни одного повтора. Все 8 раз Мбаппе забивал и устанавливал разные, не встречавшиеся у него на этом турнире варианты счёта. Но 8 вариантов, как мы уже перечисляли — не рекорд для одного турнира, а тем более для нескольких.

Мбаппе сыграл на втором своём мундиале. На турнире в России в 2018 г. он забил 4 гола — и также каждый раз это был новый для него вариант счёта. В 2022 г. Мбаппе повторился с вариантами только один раз: на ЧМ -2018 он забил единственный в матче гол в ворота Перу; в Катаре он вновь стал начинателем в матче против Дании. Все остальные варианты в его коллекции присутствуют по одному разу. Итого — 11 вариантов счёта! Больше теперь ни у кого нет!

Возглавляют список этой номинации «коллекционеров» два француза — Килиан Мбаппе и Жюст Фонтен.