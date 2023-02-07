Экс-игрок «Реала» остался без работы. Ушёл из «Севильи» из-за конфликта, остаётся вариант с Моуриньо

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вчера, 18:06

«Роме» нужна замена Дзаньоло.

В недавнем прошлом футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Иско вот уже больше месяца остается без клуба. В зимнее трансферное окно найти новую команду не удалось – теперь придется ждать лета. Рассказываем, что произошло с победителем ЛЧ .

Покинул «Реал», ушел из «Севильи» из-за конфликта

Предыдущий сезон стал для звездного испанского хавбека последним в составе мадридского «Реала» — за «сливочных» он отыграл 9 сезонов и собрал приличную коллекцию трофеев. Однако в последние годы Иско чаще залечивал травмы, чем играл – поэтому вполне логично, что боссы мадридцев не стали предлагать 30-летнему полузащитнику новый контракт. Летом он вышел на рынок свободных агентов.

Игрока оперативно подхватила «Севилья» — на тот момент главным тренером клуба был Хулен Лопетеги, который успел поработать с хавбеком в «Реале» и сборной Испании. Менеджер быстро встроил футболиста в игровую систему коллектива — и на их уровне Иско был довольно продуктивен. Матчей он почти не пропускал, часто появлялся в стартовом составе и был главным поставщиком мячей под удар. Тем не менее, сами «красно-белые» стартовали ужасно и даже опускались в зону вылета из Ла Лиги. В начале октября вместо Лопетеги пост главного тренера занял Хорхе Сампаоли.

И ожидалось, что смена наставника не скажется на позициях Иско в «Севилье» — Хорхе были нужны утонченные футболисты с хорошим навыком паса. Проблемы возникли там, где ее не ожидали увидеть – по слухам, игроком было недовольно руководство испанского клуба, а в частности – спортивный директор Мончи. Сообщалось, что менеджмент раздражает поведение бывшей звезды «Реала» и его окружения. Кроме того, Сампаоли якобы не видел необходимости продолжать сотрудничества с Иско. После расторжения контракта он заявил:

Иско – отличный парень, и я желаю ему всего наилучшего. Это игрок с огромным потенциалом, но он не оправдал ожидания клуба.

Мог оказаться в Германии

Два наиболее выгодных варианта у опытного полузащитника были в Бундеслиге – на его подписание претендовали «Лейпциг» и берлинский «Унион».

Первые рассматривали Иско как временную замену Дани Ольмо – 24-летний хавбек уже получал травму в сентябре, из-за чего пропустил 5 матчей, а теперь выбыл с мышечным повреждением после игры со «Штутгартом». Опыт бывшего игрока сборной Испании не был лишним – но до конкретики дело так и не дошло.

А вот последние были крайне близки к заключению контракта с испанцем – в переговорах не возникало проблем, стороны быстро договорились о сроках соглашения (до 2024 года с опцией продления еще на 1 год). Для самого Иско большим плюсом был тот факт, что «Унион» не просто борется за попадание в Лигу чемпионов, но и преследует «Баварию». Команде, которая еще недавно играла во второй Бундеслиге, нужны игроки, закаленные чемпионскими гонками, поэтому за свое положение в клубе 30-летнему полузащитнику можно было не волноваться.

Незадолго до закрытия трансферного окна спортивный директор немецкого коллектива Оливер Рухнерт неожиданно сообщил:

Мы хотели бы видеть Иско с нами, но у нас есть свои ограничения. Сегодня они были превышены вопреки предыдущим договоренностям, поэтому трансфер не состоится.

Переговоры оборвались в момент, когда Иско уже проходил медосмотр перед подписанием контракта – сообщалось, что причиной стали финансовые запросы испанской звезды. Причина крайне обидная – полузащитнику придется ждать лета, когда спрос на него будет еще ниже – помимо травматичности против его подписания будет говорить отсутствие игровой практики на протяжении полугода. Стоит ли это того, чтобы выбить себе контракт пожирнее?

Ещё есть варианты

Испанец может отправиться на футбольную пенсию – он попал в сферу интересов клубов из Турции и Катара. Там в 30 лет футбол только начинается. В числе претендентов называли «Коньяспор», который после прошлогодней бронзы откатился на 8-е место чемпионата. Хотя ожидаемо такие варианты Иско не рассматривает в качестве основных.

Если говорить о спросе в Европе, на опытного хавбека засматриваются «Эвертон» и «Рома». Играть в Италии и бороться за еврокубки куда привлекательнее, но у такого сценария есть свои нюансы. Во-первых, сам трансфер возможен лишь в том случае, если римляне потеряют Николо Дзаньоло.

Он пропустил 4 последних встречи, параллельно появляется информация о желании игрока подать в суд на «Рому» — сообщается, что это происходит из-за того, что его отстранили от первой команды до конца сезона и подвергли травле после подачи запроса на трансфер. По последним данным, Николо в ближайшие дни вылетит в расположение «Галатасарая», чтобы подписать контракт с командой.

С уходом Дзаньоло Жозе Моуриньо потребуется игрок, который способен выйти под нападающим – и Иско в состоянии закрыть эту позицию. Остается вопрос, сработается ли требующий больших денег испанец (просит 5 млн евро с учетом бонусов) с характерным португальским наставником. В «Реале» они не пересекались – Жозе покинул пост главного тренера еще перед тем, как «сливочные» подписали молодого Иско из «Малаги». Теперь они могут пересечься снова – и на этот раз успеть поработать вместе.