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Месси и Пике могли играть за «Арсенал»

сегодня, 17:15

Фрэнсис Каджигао, бывший скаут «Арсенала», рассказал что аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский защитник Жерар Пике могли перейти в стан «канониров».

Правда ли, что я рекомендовал подписать Месси, когда он был воспитанником «Барселоны»? Да. И Пике, который посещал нашу базу. Почему не получилось? Ситуация Месси не была решена, и он не мог получить разрешение на работу в Великобритании. Я несколько раз общался с Орасио Гаджоли, который в то время его представлял, но это было нереально.

Трансферу Пике помешала бюрократическая проблема. В итоге мы приобрели Сеска Фабрегаса из того замечательного поколения академии команды.

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протон
протон
сегодня в 18:32
САФ смог подписать Пике и он зацепил в МЮ чемпионство и ЛЧ, хотя не покидает ощущение что его там никогда и не было, будто он всю карьеру провел в Барселоне.
sova147
sova147
сегодня в 18:08
могли играть а затем все не получилось остались одни разговоры
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