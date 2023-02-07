Месси и Пике могли играть за «Арсенал»

Фрэнсис Каджигао, бывший скаут «Арсенала», рассказал что аргентинский нападающий и испанский защитник могли перейти в стан «канониров».

Правда ли, что я рекомендовал подписать Месси, когда он был воспитанником «Барселоны»? Да. И Пике, который посещал нашу базу. Почему не получилось? Ситуация Месси не была решена, и он не мог получить разрешение на работу в Великобритании. Я несколько раз общался с Орасио Гаджоли, который в то время его представлял, но это было нереально.

Трансферу Пике помешала бюрократическая проблема. В итоге мы приобрели Сеска Фабрегаса из того замечательного поколения академии команды.