Ключевые ошибки Флорентино Переса. Великий «Реал» заканчивается, пора создавать новый

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сегодня, 19:00

Предсказуемо лихорадит на стыке эпох.

Совсем не уважает тренеров

Переса разгромил в Суперкубке клуб, который дышит в кредит. Теперь каталонские дети подкалывают «Реал». Педри опубликовал фотографию, на которой обвел игровой номер, ведь «Барселона» оторвалась от мадридцев в Ла Лиге на восемь пунктов. Шутка лучше, чем анекдоты, которые Элли зачитывает Джоэлу в трендовом сериале «Последние из нас», но жизнь не сериал и не компьютерная игра. Здесь ошибся – переиграть не позволят. Перес покорил многие вершины, но искусством уважения людей не владеет. Моуриньо, Зидан и Анчелотти для него разменные монеты, как и Дель Боске. Отсюда не всегда грамотные тренерские ставки. Пересу повезло с Зинедином и Карло. И он легко выгонит Анчелотти снова.

Поверил Файзе и Уильфриду

Системная ошибка «Реала», которая может усугубиться, если Перес отложит 600 млн евро для обеспечения трансфера Мбаппе. Клуб копил деньги ради такой сделки, поэтому видели сезон без трансферов пару лет назад. Но семья Килиана обманула испанского старика. Перес тесно общается с мамой футболиста – Файзой. Давно, как и Зидан, лично знаком с Уильфридом Мбаппе. Парочка развелась, и каждый тащит сына – будущего миллиардера, на свою сторону. Переса могут поймать на крючок, если переплатит ПСЖ и футболисту с характером.

Меняет философов на атлетов

Кто прямолинейнее, Мбаппе или Роналдиньо? Вихрь Килиан выбирает решения намного проще, и не только из-за отсутствия опыта. Атлет Роналду был командой в команде, а рядом с ним выступали тонкие мастера тактики. Начиная с Алонсо и Ди Марии, заканчивая Бензема и Модричем. Кроос – футбольный философ, как и Каземиро. Рамос не просто атлет, а сердце, душа и нервная система. А кто теперь на поле? Незрелые игроки. Зеедорф всегда настаивал, что нельзя кормить троллей-расистов вниманием, а Винисиус вечно провоцирует толпу, забывая играть интеллектуально. Рюдигер, Алаба, Менди, Тчуамени и Камавинга больше о мышцах, чем о хитрости, которая сделала «Реал» великим. Вальверде – жук, как ветераны, но его усилий не хватит. Бензема и Модрич постарели, а Куртуа не может спасать вечно.

Ищет «нового Неймара»

Опасно на старости гоняться за демонами прошлого. Перес не простил себе, что простолюдины из Каталонии обскакали миллиардера в погоне за Неймаром. «Реал» не обвели вокруг пальца. Переса обхитрили. Теперь готов отдать состояние за 16-летних бразильцев. Трансфер Эндрика с бонусами стоит неприлично много. Рейньер? Выдали 30 млн евро за игрока, который теперь стоит четыре. Родриго обошелся в 45 млн евро, как и Винисиус. Подписание Азара тоже было попыткой поймать правильного атакующего игрока на левый фланг, но промахнулись – 115 млн евро, не считая зарплаты, зарыли в землю. При этом у Бензема нет нормального наследника. Йович не заиграл, Диас не тянет. Деньги потрачены, а во всех полевых линиях есть места для новых лидеров.

Не любит быть искренним

Что сделал Перес после трех осечек «Реала» в последних пяти матчах Ла Лиги? Публично пригрозил Анчелотти увольнением. Тренер и президент клуба дискутировали на тему усиления. Карло настаивает на усилении, но у Флорентино такой характер, что признает ошибку, но уволит итальянца, чтобы решение проблем добавить в личный актив. Дело не только в знаменитых записях, на которых Перес был собой – злым дедом, а и в реакции легенд. Варан и Каземиро не хотели играть за Флорентино. Роналду пытался вернуться, но от безысходности. Рамос ушел со скандалом, Бэйлу не нашли мотивацию. Кроос задумался об уходе. И Бензема не спешите записывать в форварды «Реала» на ближайшие два года. Перес юлит, строит козни и редко бывает честным. Попытка создать Суперлигу – хороший пример. Не всем хочется работать на такого деда. Моуриньо с радостью вернется, а вот Зидан подумает дважды.

Боится признать смертность

Существенно влияет на будущее «Реала». Перес, который в 2011-м году напугался из-за смерти супруги Сони, и близко не допускает, что его в любой момент может не стать. Дедушке скоро 76 лет, а в клубе не умеют жить без Флорентино. Также есть не такой драматичный сценарий. Возможна обычная пенсия с жизнью до девяноста лет, но уже без стрессов на работе. Вот только такие люди, как Перес, не останавливаются. И это обычно опасно для их собственных компаний. Страшные землетрясения в Турции напоминают о хрупкости бытия – соболезнования всем жертвам катаклизма. Естество разрушений именно такое. Стоит дом, а через три секунды его нет. «Реалу» всегда кажется, что построены не на песке, это великий клуб. Но у них есть период в тридцать два года без Кубка чемпионов. В новом веке ждали 12 лет…

Ошибался с трансферами

Перес не понимает, что «Реал» это испанский ответ «Милану», только аномальный, и в мире, где богатых в футболе стало больше? Успехи в ЛЧ напоминают, что Бензема, Модрич и Кроос – великие футболисты, но победы в Европе не мешают констатировать, что Анчелотти работает в команде, созданной по примеру великих «россонери». В Милане, как только легенды постарели и ушли, качественно провести смену поколений не сумели. Раулю наперед не завидуем, без Куртуа, Рамоса, Варана, Каземиро, Модрича, Крооса, Роналду и Бензема ужасных матчей станет больше. «Реал» часто выигрывал на характере и классе. Так больше не получится. Пересу пора признать, что клубу нужен настоящий спортивный директор, а не советники, вроде Бутрагеньо и Касильяса.