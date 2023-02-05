Синдром седьмого сезона Юргена Клоппа. «Ливерпуль» настигла участь «Майнца» и «Боруссии»

1675593980

сегодня, 13:46

Очередной клуб немецкого специалиста истощился.

Тренировал «Майнц» без лицензии, бил рекорды, но не совладал с проблемами

Юрген Клопп провел всю карьеру за местную команду «Майнц». Она никогда не бывала в первой Бундеслиге, а сам Юрген соответствовал ее уровню.

В середине сезона 00/01 произошла очередная отставка главного тренера, а Юргену, которому уже было за 30, предложили возглавить команду. Клопп обладал огромным авторитетом в раздевалке и имел свои взгляды на тактические построения команды. На тот момент «Майнц» находился в плачевном состоянии — до вылета в региональную лигу было очень близко. Однако в первых 7 встречах под руководством немца клуб одержал 6 побед и выходил на последнюю игру сезона уже обезопасившись от вылета.

Уже в первый свой полноценный сезон Юрген своеобразно подошел к формированию состава. Когда потенциально новый игрок приходил на переговоры, Клопп приглашал и семью футболиста, чтобы предрасположить к себе, — так он делал и в «Боруссии», так делает и сейчас.

В то время как Клопп легко завязывал общение с людьми и был очень обходителен с ними, он же был неимоверно требователен к тренировкам. Бег и выносливость стали главными игровыми качествами футболистов, которые тренировались под руководством специалиста:

Даже если всего один болельщик, уходя со стадиона, подумает про вас: «Они сегодня совсем не выкладывались, мало бегали и не боролись», это значит, что мы провалили свою работу.

В свой первый полноценный сезон Клопп почти вывел «Майнц» в Бундеслигу, лидируя на протяжении трети туров. К сожалению, коллектив упустил возможность, пропустив на 82-й и 90-й минуте последнего матча. Но болельщики понимали, что возвращение в борьбу за выход в высший дивизион Германии неизбежно, даже после поражения они принимали свою команду аплодисментами. В следующей кампании история повторилась, и «Майнц» снова занял 4-ю строчку.

В 2004 году «Майнц» все же попал в Бундеслигу, а в 2005-м Клопп довел команду до Кубка УЕФА , что произвело настоящий фурор не только среди местных, но и во всей Германии.

Бюджет «Майнца» был очень мал, и тренерский штаб клуба не мог обновлять состав команды. Возрастной цикл подходил к концу, и на финише сезона 2006/07 коллектив вылетел из Бундеслиги. Клопп остался на должности, но после того, как не смог вернуть «Майнц» обратно в высший дивизион, принял решение уйти в отставку.

С «Боруссией» он добился едва ли не всего, но на седьмой сезон покинул клуб

При практически минимальных вложениях под руководством Юргена Клоппа дортмундская «Боруссия» добилась очень многого. Соперничать финансово с «Баварией» или с любым другим большим клубом Германии и Европы было невозможно, приходилось мириться с тем, что многие игроки покидали «шмелей»:

Что я могу сказать насчёт ухода игроков? «Бавария» как Джеймс Бонд, если ей что-то нужно, она в конце концов своего добьётся. С одним исключением: такое тяжело принять, но у каждого клуба есть своё место в мире.

Клопп не стеснялся делать неожиданные перестановки на поле, которые приводили в восторг даже стороннего наблюдателя. Юрген поставил классную и яркую игру в Дортмунде, выигрывал Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, доходил до финала Лиги чемпионов.

Именно лигочемпионская кампания была пиковой для той «Боруссии». Далее последовали уходы Гётце, Хуммельса, Левандовского, Кагавы и многих других лидеров. Справиться с этими ударами было тяжело, особенно с теми возможностями, которыми обладал коллектив.

На седьмой сезон игровые и психологические проблемы «Боруссии» достигли апогея. Первый круг «черно-желтые» завершили в нижней части таблицы, а в отдельно взятых матчах команда уступала соперникам даже в беговой работе, что было ударом для всех. Дортмундскому коллективу не удавалось вылезти из этой ямы, и в апреле Клопп объявил об уходе из клуба:

Я уверен, что принял правильное решение. Этот клуб заслуживает того, чтобы его тренировал специалист, подходящий ему на 100%. Я решил объявить о своей отставке именно сейчас. Дело не в том, что я устал, команде просто необходимы перемены.

Трудности «Ливерпуля» можно было предвидеть, но никто не ожидал подобного

Прошедший сезон команда завершила с двумя внутренними кубками и борьбой за квадрупл до самого последнего матча. В 38-м туре «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон» на «Энфилде» и до 60-й минуты был чемпионом Англии — пока «Сити» не удался камбэк в параллельной встрече против «Астон Виллы». Спустя неделю «Ливерпуль» превосходил по игре мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов, имел предостаточно моментов для гола, но пропустил сам и проиграл в матче за трофей.

Два финальных поединка сезона серьезно ударили по психологии команды. Это было видно на поле, об этом говорят сами игроки. Тьяго Алькантара рассказывал:

Несомненно, события прошлого сезона повлияли на команду. Речь идёт не только о физической форме, но и о некоторых психологических аспектах. Мы были так близки к тому, чтобы выиграть все возможные трофеи. Но лишь подошли вплотную, а затем они ускользнули от нас. Прошлый сезон был одним из лучших в моей карьере.

«Красных» настигли те же проблемы, с которыми боролись предыдущие клубы Юргена Клоппа. Мерсисайдцы проигрывают в беговой работе своим соперникам, пропускают первыми в 17 из последних 24 матчей Премьер-Лиги и позволяют своим оппонентам забивать в первые 10 минут встречи чаще, чем любая другая команда чемпионата.

Отсутствие обновления состава, большие физические нагрузки, проигранная концовка прошедшего сезона и неудачи в текущем окончательно добивают команду. Однако контракт Юргена Клоппа действует до лета 2026-го и был подписан меньше года назад. Немец точно не будет уволен, и в ближайшее межсезонье планирует провести перестройку в «Ливерпуле».