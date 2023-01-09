Боэли покинул пост временного спортивного директора «Челси»

Совладелец «Челси» Тодд Боэли теперь не будет заниматься трансферами лондонского клуба.
Функционер покинул пост временного спортивного директора «синих», со сделками будут работать недавно назначенные директора Кристофер Вивелл и Пол Уинстэнли. Их коллеги Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт станут помощниками в этом деле.
Боэли занимал данный пост с лета прошлого года, он сам проводил переговоры о трансферах футболистов.
Как раз к приходу Боэли ФФП прилично ужесточили, и тут он начал чудить на рынке. Непонятные покупки по дичайшему оверпрайсу, продажа Вернера значительно ниже рыночной стоимости. Предпочёл купить Стерлинга, хотя ему предлагали Неймара даже дешевле. Ну и конечно увольнение Тухеля за несогласие с расстановкой 4-4-3) Ну как такое начало можно сравнивать с дебютом Абрамовича...
Как раз к приходу Боэли ФФП прилично ужесточили, и тут он начал чудить на рынке. Непонятные покупки по дичайшему оверпрайсу, продажа Вернера значительно ниже рыночной стоимости. Предпочёл купить Стерлинга, хотя ему предлагали Неймара даже дешевле. Ну и конечно увольнение Тухеля за несогласие с расстановкой 4-4-3) Ну как такое начало можно сравнивать с дебютом Абрамовича...