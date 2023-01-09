Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Боэли покинул пост временного спортивного директора «Челси»

вчера, 22:21

Совладелец «Челси» Тодд Боэли теперь не будет заниматься трансферами лондонского клуба.

Функционер покинул пост временного спортивного директора «синих», со сделками будут работать недавно назначенные директора Кристофер Вивелл и Пол Уинстэнли. Их коллеги Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт станут помощниками в этом деле.

Боэли занимал данный пост с лета прошлого года, он сам проводил переговоры о трансферах футболистов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Комппер ушёл из «Локомотива»
05 января
Охота на Неймара, драма Канте и магл Поттер. Боэли уничтожил старый «Челси» и создаёт свой
24 декабря 2022Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии3
Перес получил золотой значок с бриллиантами от «Реала»
18 декабря 2022
«Локомотив» ввязался в новую перестройку. 10 миллионов евро на трансферы при миллиардных долгах
16 декабря 2022Максим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии5
СлухиСтало известно имя нового исполнительного директора «Локомотива»
11 декабря 2022
Главный тренер «Милана» Пиоли стал обладателем джентльменской премии
06 декабря 2022
Сортировать
Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 09:43
Долго ещё будут Абрамовича вспоминать челсюки.
58twr4wfxwyj
58twr4wfxwyj
сегодня в 05:23
Побежали крысы с тонущего корабля
ОПС
ОПС
сегодня в 04:24
В Англии, футбольной стране не нашлось специалиста на такой пост, что назначили американца. Пусть теперь едет к себе, за океан.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:05
Туда же престарелого Обамеянга добавить и никакого Стерлинга.
Лайкёр
Лайкёр
сегодня в 00:08
Тодд Боли сам отказался от должности временного спортивного директора "Челси" и по-прежнему решительно поддерживает главного тренера Грэма Поттера в условиях кризиса, с которым столкнулась команда с новыми владельцами. Но нельзя назвать его работу безошибочной, чего стоит ситуация с Тухелем. Кто прав, кто виноват, уже поздно разбирать, остаётся надеяться, что четыре головы будут лучше, чем одна.
протон
протон
сегодня в 00:07, ред.
В начале правления Абрамовича не было ФФП, как только его ввели - Челси стал покупки компенсировать продажами, несмотря на то, что практически все топы этот ФФП нагло нарушали.
Как раз к приходу Боэли ФФП прилично ужесточили, и тут он начал чудить на рынке. Непонятные покупки по дичайшему оверпрайсу, продажа Вернера значительно ниже рыночной стоимости. Предпочёл купить Стерлинга, хотя ему предлагали Неймара даже дешевле. Ну и конечно увольнение Тухеля за несогласие с расстановкой 4-4-3) Ну как такое начало можно сравнивать с дебютом Абрамовича...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:00
Доигрался ... на скрипке!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:52
Фофана думаю ещё есть шанс,а вот Кукурелья-это да как он в Брайтоне играл а как к нам попал всё,какой то другой игрок как будт то.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:16
Сам себя назначил, сам себя и снял с поста. Кучу денег потратил летом на не понятные трансферы…да и что было ожидать от человека, который только-только знакомится с футболом…наломал дров в общем, а самая большая ошибка увольнение Тухеля…не говоря уже о трансферах передоманного Фофана за 80 млн, 40 млн Кулибали который нулевой в Англии, и Кукурелья за 65 млн постоянно не понимающий где он с выпученными и растерянными шарами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:45
На то он был назначен временно, что бы потом кто то занял этот пост.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 