Боэли покинул пост временного спортивного директора «Челси»

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вчера, 22:21

Совладелец «Челси» теперь не будет заниматься трансферами лондонского клуба.

Функционер покинул пост временного спортивного директора «синих», со сделками будут работать недавно назначенные директора Кристофер Вивелл и Пол Уинстэнли. Их коллеги Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт станут помощниками в этом деле.

Боэли занимал данный пост с лета прошлого года, он сам проводил переговоры о трансферах футболистов.