От «коррупционера» до «технократа». Борьба за руководство футболом Франции в разгаре

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вчера, 20:35

Ола и Платини тоже среди кандидатов.

Скандал вокруг теперь уже бывшего президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Грэ разгорается все сильнее. И его резкие слова в адрес Зинедина Зидана, из-за которых, как казалось сначала, его отстранили от работы, теперь кажутся невинной шалостью на фоне того, что приписывают этому функционеру. Женщины из окружения Ле Грэ — от тренеров до сотрудниц Федерации футбола Франции — теперь наперебой рассказывают о том, как 81-летний Ноэль допускал недвусмысленные намеки, шутки и говорил грубости и пошлости в их адрес.

Сам Ле Грэ все обвинения отрицает. Но разумеется, вернуться к руководству французским футболом ему уже никто не даст. Так бесславно завершается в общем-то плодотворная эпоха правления Ле Грэ, который отличался самодурством и резкостью, но сумел найти нужного человека из числа своих кумиров – Дидье Дешама. Правда, слишком большая вера в него в конце концов и подтолкнула Ле Грэ к опрометчивой критике Зидана и перегибанию палки в любви к Дешаму.

Во Франции уже начались процессы, предшествующие выборам нового главы FFF. Выделяются несколько фаворитов, почти каждый из них известен широкой футбольной публике. Тем интереснее предстоящая борьба, уже политическая. Давайте войдем в курс дела и оценим расклады в ней.

Жан-Мишель Ола, идеальный преемник

Президент «Лиона» сейчас активно работает над тем, чтобы передать свое детище в руки новому руководству как можно более «нежно». В 2022 году основным владельцем клуба стал американец Джон Текстор, но должность президента сохранил Ола, чтобы обеспечить грамотный переход власти. Ола можно считать близким соратником Ле Грэ, однако после старта скандала Жан-Мишель был одним из тех, кто активно настаивал на строгом расследовании всех фактов и слухов вокруг экс-главы Федерации, в Исполнительный комитет которой он входит.

Ола опытный футбольный политик и никогда публично не заявлял об амбициях возглавить FFF. Однако после ухода с поста президента «Лиона» он не сможет так просто оставаться в стороне. И прыжок в кресло руководителя французского футбола явно был бы ему по душе. У Ола очень много связей, а выборы главы FFF – это большая политическая борьба, поскольку голосует много избирателей, и большая их часть представляет любительские лиги и клубы – заручиться поддержкой только профессиональных клубов и лиг не получится.

Со многими у Ола наладились прочные связи за долгие годы, что он находится на виду. Однако столь резкий и жесткий функционер не мог не нажить себе и врагов. Причем они у него очень влиятельные: он на ПСЖ набрасывался, и на руководство Лиги 1. Этому мастеру закулисья зачастую не хватает публичной осторожности, но Ола выглядит идеальным продолжателем линии Ле Грэ. Один сделал великим «Лион» с нуля, а другой – «Генгам». И оба не скупятся на хлесткие выражения.

Мишель Платини, кандидат от власти

А это джокер, которого власти Франции хотели бы бросить в бой в случае досрочных выборов главы FFF. Макрон очень ценит Платини, обсуждал с ним такой вариант развития событий, несмотря на коррупционные скандалы, с которыми ранее был связан бывший президент УЕФА . В июле прошлого года он был оправдан после шестилетнего разбирательства, но прокуратура подала апелляцию, а репутация дело такое – стоит немного замараться, и именно это будет определяющим фактором твоей оценки, а не возможное последующее оправдание. В современном публичном пространстве действует скорее презумпция виновности, но это тема для совсем другого разговора.

Ожидается, что в начале февраля Платини встретится с министром спорта Франции. Вероятно, тогда и решится, как правительство страны поддержит кандидатуру Мишеля. При этом нужно понимать, что само по себе выдвижение и правительственная поддержка ничего не значат, как и вероятная поддержка известных бывших футболистов. Внутри футбольного французского общества личность Платини вызывает разногласия. В то же время в бытность главой УЕФА он часто опирался не на крупные лиги и силы, а на мелкие, но многочисленные. Этот фактор может сыграть ему на руку в выборах главы FFF.

Филипп Диалло, кандидат-документовед

Сейчас именно Диалло, входящий в Исполком FFF, временно исполняет обязанности руководителя Федерации. Поговаривают, что он активнее всех продавливает идею об окончательной отставке Ле Грэ, а не просто об отстранении. И это даст возможность провести досрочные выборы. Возможно, в этом и личный интерес Диалло, который в отличие от других потенциальных конкурентов уже готов к внутренней борьбе, пока тем же Ола и Платини придется порешать иные вопросы и провести определенную подготовку. Диалло уже внутри системы и может использовать шанс.

Это дотошный и осторожный менеджер, специалист в области публичного и коммерческого права. Он много работал с документами FFF и знает всю подноготную Федерации. Небольшую тень на его кандидатуру может бросить близость с генеральным директором FFF Флоранс Ардуэн, которая ведет войну с Ле Грэ и его сторонниками. Часть потенциальных избирателей Диалло этот факт отвернет от него. Также смутить избирателей из глубинки может «далекий от народа» профиль Диалло, его технократический стиль, который не подразумевает разухабистости и «человечности» Ле Грэ, Ола и Платини.

Марк Келлер, молодой наследник

Ле Грэ в свойственной ему дворянской манере никогда не скрывал, что хотел бы видеть своим преемником нынешнего президента «Страсбура» Келлера. В нем он видит молодого себя. (Все относительно, конечно, ведь Келлеру 57 лет). Марк смог реконструировать «Страсбур», вывести его на новый уровень, приняв в 2012 году в полном упадке в одной из низших лиг Франции. Келлер показал, что прекрасно знает, как работать на местах и с крупными структурами, и с мелкими.

Опыт экономического и спортивного подъема «Страсбура» с использованием оригинальных подходов Келлера оценила вся Франция. В прошлом сезоне «Страсбур» со скромными возможностями финишировал шестым в Лиге 1 – лучший результат с конца 1970-х годов. А в 2019 году выиграл Кубок Лиги – редкое достижение в окружении мощных конкурентов. Впрочем, сейчас клуб переживает непростые времена и борется за выживание в элитном дивизионе.

Поэтому вряд ли Келлер ожидал бы включиться немедленно в политическую борьбу за кресло главы FFF. Скорее он, входя в Исполком Федерации, готовился к выборам 2024 года, то есть по изначальному плану. Да и слишком большая близость к Ле Грэ в нынешних реалиях может несколько навредить кандидатуре Келлера, несмотря на то что в целом у него очень положительная репутация открытого и склонного к инновациям функционера.

За пост руководителя одной из сильнейших и важнейших футбольных федераций Европы будет идти очень интересная и яркая борьба – можно не сомневаться. Наверняка свою роль сыграют и люди, не входящие в число главных фаворитов гонки. Вовсе не обязательно своим участием в этой борьбе. Они могут, например, выразить поддержку тому или иному кандидату. Во Франции много экс-футболистов и тренеров, которые достаточно сильно влияют на мнение избирателей и очень популярны. Поэтому будем наблюдать.