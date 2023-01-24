Даже Конте бессилен. Похоже, «Тоттенхэм» снова остался не у дел

1674542051

вчера, 09:34

Их ждет нешуточная борьба за место в Лиге Европы.

От Конте слишком многого ожидали

Получив пост главного тренера «Тоттенхэма» в ноябре 2021 года, Антонио Конте попал в замкнутый круг лондонского клуба. Дэниел Леви дал Антонио гарантии того, что все его прихоти будут реализованы, деньги на приобретение новых игроков не станут проблемой, а желаемые футболисты прибудут на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Итальянский специалист приучил всех к тому, что он гарант борьбы за победы в чемпионате. Все его команды за последние 10 лет показывали высочайший уровень игры даже в самый сложный период. С «Тоттенхэмом» немного иная ситуация, и она очень непривычна для Антонио. Обычно его клубы имеют большие ресурсы для борьбы за победу в лиге, а их цель — начать побеждать в кратчайшие сроки. Итальянец перед одним из недавних туров Премьер-Лиги рассказывал:

Здесь моя задача другая. Я хочу помочь команде создать прочную базу и потом попытаться стать лучше. Если вы спросите меня, есть ли цель выиграть АПЛ или Лигу чемпионов, то нет, такого пункта на данный момент нет. Я должен помочь клубу. По части выбора игроков, работы, организации, создания фундамента – все это большой вызов для меня, и если я его принимаю, я остаюсь. В противном случае мне придется уйти.

Конте и Леви затеяли большой совместный проект, который изменил бы привычный «Тоттенхэм» и позволил бы ему сделать наконец этот недостающий шаг вперед.

Контракт Антонио рассчитан до лета 2023 года, и вероятность того, что он будет продлен, не слишком велика. Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что Конте предлагали новый контракт, но он попросил приостановить переговоры. Причиной послужил напряженный отрезок сезона и борьба за место в еврокубках. Параллельно с этим в СМИ пестрят заголовки о возвращении Почеттино, назначении Томаса Тухеля и Маурицио Сарри.

Возможно, клубу действительно стоит подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Места в зоне Лиги чемпионов сильно ограничены, а команды, находящиеся выше «Тоттенхэма» в таблице, сейчас в хорошей форме и не дают ни малейшей надежды на провал.

Работа Конте в «Тоттенхэме» преисполнена противоречий

В прошедшем сезоне лондонцам удавалось оказывать серьезное сопротивление «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» в очных матчах. Пара Кейна и Сона, как и всегда, была на высоте, в дополнение к которым прошлой зимой добавился швед Деян Кулусевски.

Весной Дэниел Леви выделил Конте 150 миллионов фунтов, которые были рассчитаны на приобретение новых футболистов. Помимо этого, Антонио смог провести полноценную предсезонку, позволявшую специалисту донести свой принцип видения игры без какой-либо спешки и давления со стороны матчей.

Антонио отчасти получил игроков, которых он желал. Одни трансферы моментально усиливали состав: приход в команду Перишича закрыл вопрос с проблемой на левом фланге, а Ришарлисон повысил конкуренцию в нападении. На Биссума возлагались большие надежды, но их он пока не оправдывает. Ленгле был взят в аренду, чтобы заполнить брешь в обороне, но он далек от высокого уровня игры.

Ни трансферная кампания, ни предсезонная подготовка не позволили команде стать разительно лучше. Несомненно, есть разница между «Тоттенхэмом» Нуну Сантуша начала прошлого сезона и командой Конте, но в этом случае вина больше лежит на португальце, нежели аргументируется заслугами итальянца.

На обстановку вокруг Антонио и «Тоттенхэма» плохо влияют другие топ-клубы. «Челси» и «Ливерпуль» в текущем сезоне больше борются со своими проблемами, нежели привносят какую-либо конкуренцию в таблице. Таким положением дел нужно пользоваться, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Однако у «Тоттенхэма» сезон складывается немногим менее, но тоже довольно скомканно.

Во многом это связано со спадом лидеров, травмами и недостающей глубиной состава. В отличие от Клоппа и Поттера, у Конте нет сложностей с идеями, которые ему необходимо удачно вынести на поле, но его команду также преследуют повреждения и спад многих игроков.

В «Тоттенхэме» комплекс проблем, которые не будут решены здесь и сейчас

Посредством приобретения требуемых Конте футболистов был собран хороший стартовый состав и неплохая скамейка запасных, на которой есть игроки, способные подменить исполнителей основы без потери качества. Однако в сезоне 22/23 добиться стабильности не удается.

Ставший столь важным игроком Деян Кулусевски периодически страдает от травм, новоприобретенный Ришарлисон пропустил уже 14 матчей из-за различных повреждений, Лукас Моура давно уже не показывает игру уровня топ-клуба, а Сона настиг неожиданный спад. В один из отрезков сезона все четверо были травмированы, и Конте было тяжело справиться с решением этой проблемы.

Крайние защитники, которые весьма значимы для строгой структуры игры Конте, тоже нестабильны. Игровое время между Перишичем, Сессеньоном, Доэрти и Эмерсоном очень сильно распылилось. На их позициях нет стабильности, а она имеет очень большое значение, когда дело касается адаптации к требованиям главного тренера. Среди четырех вингбэков сильно выделяется Перишич, который чаще других совершает передачи в штрафную соперника и активнее продвигает мяч. И если позиция левого защитника усиления не требует, то уровень Эмерсона и Доэрти вызывает вопросы.

Возникли сложности и у лучшего бомбардира прошлого сезона Хын-Мин Сона, отличавшегося из сезона в сезон аномально высоким уровнем реализации. В этом году он имеет рекордно низкие показатели. Если за весь прошлый сезон ему удалось забить 23 мяча при 17 xG, то в этой кампании он отличился лишь 4 раза, набив 4,85 xG. Проблемы, возникшие у Сона, очень пагубно влияют на «Тоттенхэм», но они, возможно, вытекают из недостатков самой команды.

У коллектива аномальная статистика по количеству матчей, в которых он пропускает первым. Из этого следует, что соперники, вышедшие вперед в счете, действуют более компактно в обороне. Именно это приводит к отсутствию пространства, которое так важно для Сона.

Стабильность и уверенность в обороне могли бы позволить подопечным Конте наладить игру и в атаке. Решить эти проблемы за короткий промежуток времени невозможно, но стоит надеяться, что мелкие повреждения минуют игроков и основной состав будет чаще выходить на поле.