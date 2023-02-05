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Как потерять пятьдесят миллионов евро. Инструкция от менеджмента «Локомотива»

сегодня, 11:03
«Локомотив»

Зимой клуб покинули многие легионеры.

Рангник нахватал случайных футболистов

«Великие» немцы с Цорном пришли учить темных славян футбольному бизнесу. Выжали порядочный бюджет, который благополучно освоен. Люди, которые тратили, ушли, а другим разгребать. Дело ведь не только в новых обстоятельствах, которые позволили приличному форварду Кухте уйти по «семейным обстоятельствам» в аренду в «Спарту». Обстоятельства при этом не мешают играть и создавать голы.

Причина недовольства всем, что происходило в «Локомотиве», связана с тем, что многие новички не были нужны изначально. Плохо выбрали типажи. Лишь на трансфере Бека Бека удалось заработать. Приглашали Керка, Едвая, Мампасси, Изидора, Зиновича, Анджорина, Педринью, Митая и Раконьяца, не думая, как из этих составляющих создать мощную команду. Тем более, когда основа стиля – работа без мяча.

Какие удары судьбы мог выдержать 19-летний Мампасси? Ему выкатили контракт на 4.5 года с зарплатой около 500 тысяч евро в год. Защитник жестко ошибался, его упрямо ставили в основу. Пришел Галактионов – специалист по работе с молодежью, и Марк отправляется в Турцию к Кудряшову. Но кто будет платить ему зарплату? «Шахтёру» подарили 3-4 миллиона евро, а оклад юного защитника не ниже, чем у новичка ЦСКА Агапова.

«Локомотив» зимой активно раздает легионеров в аренды, прекрасно понимая, что если любой из списка захочет нагло уйти, не прощаясь, то у него получится. В клубе хвастаются, что его иностранцы табуном из команды не убежали? Так все еще впереди. Тот же Изидор не оказался в «Лионе» лишь из-за медосмотра и наглости агента. Но была ли у легионеров мотивация осенью? Сморите в таблицу, там ответ.

Уходящие игроки не отработали деньги

За Педринью отстегнули 3.5 млн евро. Успел поссориться с тренерским штабом, будет играть до лета в аренде в «Сан-Паулу». Но это как пытаться достать из Бразилии Фернандеса обратно в ЦСКА. Не захочет – не вернется. И возмущения по таким поводам насмешат, примерно как повеселила мир реакция китайцев на то, что американцы сбили их шпионский воздушный шар. Грабитель поселился у вас в спальне и обиделся, что выгоняете.

«Локомотив» сам виноват, что добровольно отдавал деньги десятку клубов за футболистов, которые ему не были нужны. Или которых сами не подготовили. Никто им насильно 19-летнего албанца Митая за 3 млн евро не вручил. Марио, похоже, пока остается в команде. Зато потеряют на трансфере Кухты. За его аренду чехи заплатили и могут выкупить контракт, но сейчас никто 5 млн евро, как заплатил «Локомотив», за Яна не выдаст.

В случае с Мампасси потери будут больше. Рыночная стоимость контракта Тикнизяна была 1.8 млн евро, а «Локомотив» заплатил ЦСКА целых пять. Наир теперь в пятерке самых дорогих российских латералей в истории рядом с Жирковым, Фернандесом, Караваевым и Смольниковым. В тонущем «Локомотиве» худшим не был, но ни один клуб топ-5 не даст за Тикнизяна 5 млн евро, а у них деньги не из бюджета, а заработанные.

Керк, Едвай, Изидор, Мампасси и Раконьяц тоже умножили финансовую печаль. Последний — еще один гениальный молодой новичок. За Марко выложили 2.5 млн евро, а теперь ушел в аренду. Хотя новый клуб покроет зарплату, опция выкупа лишь 1.5 млн евро, так что москвичи теряют трижды. Игрок не принес пользу. За него переплатили. Ему подарили контракт на 400 тысяч евро в год.

Есть сомнения в мотивации тех, кто остался

В мире счастливых паровозиков Галактионов оказывается вторым Сёминым, даже лучше. Подходит команде, игра преображается – хотя важно отметить, что даже реформы в «Пари НН» были болезненными и не всегда удачными. «Локомотив» добирает все, что потерял осенью. Команда воодушевлена. Глушенков и Пиняев играют на уровне основы сборной. Лантратов копирует Яшина, а Жемалетдинов показывает, кто в доме хозяин…

Реальность суровее. По самым скромным оценкам «Локомотив» потеряет минимум 50 млн евро из-за расставаний и падения стоимости тех, за кого переплатили. Тот же Марадишвили за 7 млн евро и с зарплатой в районе 500 тысяч евро может сидеть на скамейке, а играть будет Карпукас. Остается Баринов с ценником в 15 млн евро, отпугнувшим испанские и турецкие клубы. Лишь академия немного спасла. Хотя ее воспитанников, как Лантратова, не всегда доводили до ума в основе.

Жемалетдинов и Миранчук весной должны стать «дедами», вести за собой команду в атаке. Куликов и Магкеев обеспечивают глубину состава. С другой стороны, в группу лидеров в РПЛ должны были завести Изидор, Камано, Керк и Едвай. А клуб даже вопрос с центральным нападающим не закрыл толком. Игнатьев пришел не за 7 млн евро, а свободным агентом, но это значит огромные подъемные и высокую зарплату. Которую тоже отдают ни за что, а с игроком могут попрощаться зимой.

Непонятно, не разбегутся ли остальные игроки летом? Даже в мире, где «Локомотив» легко спасается от вылета, у Галактионова невысокий шанс сохранить мотивацию лучших игроков в мире без еврокубков. Но если результаты не порадуют, например, звонко проиграют «Спартаку» в Кубке, а потом выдадут серию осечек в РПЛ, то мотивация испарится. Тогда тот же Пиняев, который не горел желанием играть за москвичей, его заставил агент, может показать меньше, чем умеет.

Баринов, Жемалетдинов, Миранчук и Фассон будут думать об уходе. Фактически «Локомотив» закроют, а поскольку после всех расходов подарки главного спонсора будут менее щедрыми, то можно допустить, что клуб скатится в середину таблицы надолго. Деньги уже не выиграли на поле, а теперь в деле психология. Если промахнулись с тренером, то будет хуже.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Andrew Ivanov (раскрыть)
сегодня в 16:49
По всей видимости автор не ставил цель дать анализ в сравнении с другими клубами, а взял конкретно одну команду и определенный период её деятельности в этом направлении.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:06
Не сесть, а сделать хороший капитал и быть человеком!!! Вот и становятся людьми особо предприимчивые!!!!
Andrew Ivanov
Andrew Ivanov
сегодня в 13:23
Непрофессиональная журналистика во всей красе. Что говорит сумма в 50 млн? Это чистые убытки или просто инвестиции? Ровно 50 или меньше? Сколько отбилось? Сколько раньше теряли при российско коррупционном менеджменте? При сове чистые убытки 100 млн почему никто не расследует и до сих пор считают ее профессионалом. Где сравнение за 5 лет с расходами и чистыми убытками других клубов? Где причины неудачи стратегии (сво)? Где инфо почему другие клубы сейчас тратят миллионы если сейчас нет турнирной мотивации и можно экспериментировать? Где выводы по поводу того что инвестировать в молодежь и строить самоокупаемый клуб это плохо? Где влияние агентов? Статья человека который вчера проснулся и увидел расходы клубов рфпл
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:38
Только заголовок неправильный. Должно быть "Как УКРАСТЬ 50 миллионов евро и при этом НЕ СЕСТЬ?"
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:21
Вообще статья одна из лучших, какие чудные перлы:

«Великие» немцы с Цорном пришли учить темных славян футбольному бизнесу."
"Керк, Едвай, Изидор, Мампасси и Раконьяц тоже умножили финансовую печаль."
"....и Марк отправляется в Турцию к Кудряшову."
"В мире счастливых паровозиков..."

Замечательная статья - всё по полочкам.

Мну думал, что футбольных напёрсточников в своем Отечестве нет (только в Англии - Челси..., Франции - ПСЖ) ан нет, пример наглядный - Локо...
112910415
112910415
сегодня в 12:03
деньги не главное, важнее результат ( в широком смысле ! )
но нету ведь результата ...
tru6at2nu9ee
tru6at2nu9ee
сегодня в 11:51
Поучитесь кто не умеет!!! Вот как надо распылять денежки!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 11:34
Увы...
Новые люди в новые времена на старой поляне...
"Старый, добрый соккер" уже никогда не вернется и будет напоминать о себе лишь своим бейджиком и осколками былого счастья - некоторыми участниками, тех славных времён, залетающими сюда на крыльях ностальгии...
Вот намедни встретил Sigurd Ring, тоже скиталец из здешнего футбольного прошлого... Может из тумана забежит на чаёк сюда и Харальд Боевой Зуб!))
В целом время здесь накручивает спираль на ту же судьбу, что и вышеуказанных
персонажей участников сражения в Битве при Бравеллире...
Гость
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