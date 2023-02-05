Как потерять пятьдесят миллионов евро. Инструкция от менеджмента «Локомотива»

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сегодня, 11:03

Зимой клуб покинули многие легионеры.

Рангник нахватал случайных футболистов

«Великие» немцы с Цорном пришли учить темных славян футбольному бизнесу. Выжали порядочный бюджет, который благополучно освоен. Люди, которые тратили, ушли, а другим разгребать. Дело ведь не только в новых обстоятельствах, которые позволили приличному форварду Кухте уйти по «семейным обстоятельствам» в аренду в «Спарту». Обстоятельства при этом не мешают играть и создавать голы.

Причина недовольства всем, что происходило в «Локомотиве», связана с тем, что многие новички не были нужны изначально. Плохо выбрали типажи. Лишь на трансфере Бека Бека удалось заработать. Приглашали Керка, Едвая, Мампасси, Изидора, Зиновича, Анджорина, Педринью, Митая и Раконьяца, не думая, как из этих составляющих создать мощную команду. Тем более, когда основа стиля – работа без мяча.

Какие удары судьбы мог выдержать 19-летний Мампасси? Ему выкатили контракт на 4.5 года с зарплатой около 500 тысяч евро в год. Защитник жестко ошибался, его упрямо ставили в основу. Пришел Галактионов – специалист по работе с молодежью, и Марк отправляется в Турцию к Кудряшову. Но кто будет платить ему зарплату? «Шахтёру» подарили 3-4 миллиона евро, а оклад юного защитника не ниже, чем у новичка ЦСКА Агапова.

«Локомотив» зимой активно раздает легионеров в аренды, прекрасно понимая, что если любой из списка захочет нагло уйти, не прощаясь, то у него получится. В клубе хвастаются, что его иностранцы табуном из команды не убежали? Так все еще впереди. Тот же Изидор не оказался в «Лионе» лишь из-за медосмотра и наглости агента. Но была ли у легионеров мотивация осенью? Сморите в таблицу, там ответ.

Уходящие игроки не отработали деньги

За Педринью отстегнули 3.5 млн евро. Успел поссориться с тренерским штабом, будет играть до лета в аренде в «Сан-Паулу». Но это как пытаться достать из Бразилии Фернандеса обратно в ЦСКА . Не захочет – не вернется. И возмущения по таким поводам насмешат, примерно как повеселила мир реакция китайцев на то, что американцы сбили их шпионский воздушный шар. Грабитель поселился у вас в спальне и обиделся, что выгоняете.

«Локомотив» сам виноват, что добровольно отдавал деньги десятку клубов за футболистов, которые ему не были нужны. Или которых сами не подготовили. Никто им насильно 19-летнего албанца Митая за 3 млн евро не вручил. Марио, похоже, пока остается в команде. Зато потеряют на трансфере Кухты. За его аренду чехи заплатили и могут выкупить контракт, но сейчас никто 5 млн евро, как заплатил «Локомотив», за Яна не выдаст.

В случае с Мампасси потери будут больше. Рыночная стоимость контракта Тикнизяна была 1.8 млн евро, а «Локомотив» заплатил ЦСКА целых пять. Наир теперь в пятерке самых дорогих российских латералей в истории рядом с Жирковым, Фернандесом, Караваевым и Смольниковым. В тонущем «Локомотиве» худшим не был, но ни один клуб топ-5 не даст за Тикнизяна 5 млн евро, а у них деньги не из бюджета, а заработанные.

Керк, Едвай, Изидор, Мампасси и Раконьяц тоже умножили финансовую печаль. Последний — еще один гениальный молодой новичок. За Марко выложили 2.5 млн евро, а теперь ушел в аренду. Хотя новый клуб покроет зарплату, опция выкупа лишь 1.5 млн евро, так что москвичи теряют трижды. Игрок не принес пользу. За него переплатили. Ему подарили контракт на 400 тысяч евро в год.

Есть сомнения в мотивации тех, кто остался

В мире счастливых паровозиков Галактионов оказывается вторым Сёминым, даже лучше. Подходит команде, игра преображается – хотя важно отметить, что даже реформы в «Пари НН» были болезненными и не всегда удачными. «Локомотив» добирает все, что потерял осенью. Команда воодушевлена. Глушенков и Пиняев играют на уровне основы сборной. Лантратов копирует Яшина, а Жемалетдинов показывает, кто в доме хозяин…

Реальность суровее. По самым скромным оценкам «Локомотив» потеряет минимум 50 млн евро из-за расставаний и падения стоимости тех, за кого переплатили. Тот же Марадишвили за 7 млн евро и с зарплатой в районе 500 тысяч евро может сидеть на скамейке, а играть будет Карпукас. Остается Баринов с ценником в 15 млн евро, отпугнувшим испанские и турецкие клубы. Лишь академия немного спасла. Хотя ее воспитанников, как Лантратова, не всегда доводили до ума в основе.

Жемалетдинов и Миранчук весной должны стать «дедами», вести за собой команду в атаке. Куликов и Магкеев обеспечивают глубину состава. С другой стороны, в группу лидеров в РПЛ должны были завести Изидор, Камано, Керк и Едвай. А клуб даже вопрос с центральным нападающим не закрыл толком. Игнатьев пришел не за 7 млн евро, а свободным агентом, но это значит огромные подъемные и высокую зарплату. Которую тоже отдают ни за что, а с игроком могут попрощаться зимой.

Непонятно, не разбегутся ли остальные игроки летом? Даже в мире, где «Локомотив» легко спасается от вылета, у Галактионова невысокий шанс сохранить мотивацию лучших игроков в мире без еврокубков. Но если результаты не порадуют, например, звонко проиграют «Спартаку» в Кубке, а потом выдадут серию осечек в РПЛ , то мотивация испарится. Тогда тот же Пиняев, который не горел желанием играть за москвичей, его заставил агент, может показать меньше, чем умеет.

Баринов, Жемалетдинов, Миранчук и Фассон будут думать об уходе. Фактически «Локомотив» закроют, а поскольку после всех расходов подарки главного спонсора будут менее щедрыми, то можно допустить, что клуб скатится в середину таблицы надолго. Деньги уже не выиграли на поле, а теперь в деле психология. Если промахнулись с тренером, то будет хуже.