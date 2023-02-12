«Реал» обошёл «Барселону» по трофеям. Узнайте секрет неучтённого сотого кубка

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сегодня, 12:09

У Хави есть шанс первым отпраздновать юбилей.

«Реал» в шаге от сотого трофея

Уругвайцы, египтяне и шотландцы давно разменяли сотню трофеев. Но, при всем уважении к «Насьоналю», «Пеньяролю», «Аль-Ахли», «Рейндержс» и «Селтику», именно шестой и седьмой клубы мира по количеству официальных трофеев – главные в списке. «Реал» снова выиграл клубный ЧМ , хотя это бессмысленный турнир, который реорганизуют. У Крооса рекордная победа, у «Реала» — 99-й трофей. У «Барселоны» 98, а дальше «Бенфика», у которой менее 90 кубков.

Некоторые фанаты мадридского клуба поспешили объявить, что поднят сотый трофей в истории великого клуба. Если считать на официальном сайте «Реала», то получается именно так. Точно нет вопросов ко всем трофеям «Реала» в Испании. Даже к Кубку Ла Лиги, который прожил недолго. Или к Кубку Эвы Дуарте. Это первая леди Аргентины, жена президента Перона, которая умерла в 33 года и стала иконой для стран, говорящих на испанском языке. Кубок ее имени учтен ФИФА .

Даже Латинский Кубок, как и Кубок межгородских ярмарок, который играли с пятидесятых и до начала семидесятых, засчитывается. Проблема в помпезном на вид трофее, который можно найти лишь в музее «Реала». Иберо-Американский Кубок – сотый по счету, но его нет смысла включать в официальный список. В марте 1994 года «Реал» Дель Боске с Саморано и Просинечки в роли единственных легионеров в основе обыграл по сумме двух матчей «Бока Хуниорс».

Аргентинцы, за которых бегал папа МакАллистера, попали в финал Иберо-Американского Кубка, обыграв других победителей крупных турниров Южной Америки. А «Реал» отобрался в качестве победителя Кубка Испании. Глупая формула. Это как взять победителей еврокубков, добавить чемпиона АПЛ , если он не среди тройки, провести два полуфинала и финал, а потом сделать Межгалактический Кубок, сыграв с командой, за которую сейчас выступает на тот момент Роналду.

Историки футбола правы, сотый трофей «Реал» пока не выиграл, но 99 официальных теперь в музее. Растет вес не разыгранных пока кубков сезона. Для «Реала» и «Барселоны» речь о трех кубках для каждого, если добавить Лиги чемпионов и Европы. Анчелотти и Хави в погоне за сотым кубком.

Юбиляров выберут в Эль Класико

«Барселона» после победы в Суперкубке Испании над «Реалом» должна выиграть у Анчелотти в полуфинале Кубка Короля, а также опередить «сливочных» в Ла Лиге, чтобы первой поднять над головой сотый трофей в истории. Зная, как любят футбольные боги коллизии, можно допустить успех в финале «Осасуны» или «Атлетика». Тогда каталонцы лишатся шанса на сотый кубок благодаря внутренним турнирам, а у «Реала» он останется.

Но в Ла Лиге отрыв в 8 пунктов, это много для середины февраля. Зато у «Барселоны» сегодня игра в гостях с «Вильярреалом», затем поединки против МЮ , а потом выезд в Мадрид. Пять из восьми пунктов, если Анчелотти повезет, можно отыграть на коротком отрезке. Даже шесть, если будет сенсация в пользу «Вильярреала». Вот только сразу же вспоминаем о состоянии «Реала» — три осечки в пяти турах Ла Лиги, могут сами частенько терять очки.

Но если Хави возьмет Кубок и справится с бременем лидерства в Ла Лиге, то занесет в музей сотый трофей быстрее, чем Анчелотти. Это будет первый случай для континентальной Европы, которая играет в футбол не так долго, как «Рейнджерс». Клуб из Глазго на тридцать лет старше, чем «Реал». И на двадцать семь лет старше, чем «Барселона». Символично, что клубы с такой историей до сих пор живы и побеждают.

Футбол является древним искусством. А поскольку результаты последних Эль Класико зеркальные – победы 3:1 каждой из команд, то возвращаемся к стартовой точке. Хави мечтает снова поиздеваться над Анчелотти, но год назад разгром 4:0 в Эль Класико повел «Реал» к волевой победе в ЛЧ .

Важен лидер по престижным кубкам

Почти все трофейные клубы мира, даже «Спартак», время от времени выигрывали Кубки дель Соль. Но трофей за один или два матча нельзя ставить на уровень с победой по итогам сезона. Пора отнимать у «Реала» и «Барселоны» кубки, веселая игра оставит только самые престижные. По победам в Ла Лиге перевес «Реала» — 35:26, но допускаем, что «Барселона» сократит отставание.

Игровые связи сформировались по правилам Хави благодаря перезагрузке основы команды, а Левандовски настолько крутой, что сразу пошел собирать голы пачками. Поможет в Кубке Короля, это любимый турнир каталонцев – там 31 победа против всего 19 у «Реала», что иронично, учитывая монаршее название. Суперкубки Испании и мертворожденные трофеи прошлого не учитываем.

«Реал» выше по победам в Кубке чемпионов – 14:5. «Барселона» отставание не сократит, вылетели из группы ЛЧ . Кубок Кубков четыре раза выигрывали каталонцы и ни разу «Реал». В Кубке УЕФА у столичного клуба две победы, а каталонцы не выигрывали, но хотят впервые покорить Лигу Европы. Суперкубок УЕФА , Межконтинентальный кубок и клубный ЧМ не берем в расчет.

Получается, что у «Реала» 70 элитных трофеев, а у «Барселоны» — 66. Но у каталонцев есть секрет. Кубок Испании не настолько престижный по отношению к нему, чтобы ставить его наравне с Ла Лигой и Лигой чемпионов. «Реал», как ни крути – самый успешный клуб мира. И этот успех, в том числе, из-за «Барселоны» и конкуренции. Каталонцы важны для всей футбольной истории.

На днях напоминали, почему не Месси основал клуб 1899 года рождения. Пока англичане дрались в пабе АПЛ , не позволяя никому прорваться к сотому трофею – у «Ливерпуля» и МЮ лидерство, но у них впереди победы семидесятых, испанцы быстрее пришли к отметке на границе с вечностью. Если не считать НЛО над Аляской, то «Реал» — главные инопланетяне в футболе.

А если без шуток о сбитом разведывательном дроне, то по успешности «Реал» — главный из величайших и богатых. Целых 35 побед в крутом чемпионате Испании, 14 успехов в главном международном клубном турнире. Снимают футбольные сливки, как привыкли.