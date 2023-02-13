«Милан» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Милан» – «Тоттенхэм», который состоится 14 февраля 2023 года

«Милан»

К стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов «Милан» подходит в очень плохом состоянии, о чем говорят результаты последних матчей. Команда опустилась в Серии А уже на пятое место с 41 баллом, однако на встречу в Лиге Чемпионов обязана настроиться. За счет фактора своего поля итальянцы наверняка попытаются играть первым номером и забить первыми, что очень важно в нынешней ситуации для общего успеха.

10 февраля «Милан» в упорной борьбе одолел «Торино» (1:0), а пятого числа уступил «Интеру» в миланском дерби (0:1).

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб показывает качественный футбол, но ему свойственно проваливать некоторые матчи. Таким образом, подопечным Антонио Конте необходимо правильно настроиться, чтобы уже в первом матче добыть преимущество и завершить противостояние в ответном поединке. В чемпионате Англии «шпоры» набрали 39 очков и идут на пятом месте в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным, несмотря на то, что он будет проходить параллельно со встречей ПСЖ – «Бавария».

11 февраля «Тоттенхэм» крупно проиграл на выезде «Лестеру» (1:4), а пятого числа обыграл на своем стадионе «Манчестер Сити» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.5

Ничья – 3.4

Победит «Тоттенхэм» – 3

Статистика

«Милан» смог победить только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних выездных матчах «Тоттенхэма» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. «Милан» в нынешнем состоянии вряд ли будет играть в открытый футбол и постарается не пропустить в первом матче. Прогнозируем малорезультативный поединок в Милане.