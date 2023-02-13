«Милан» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Милан» – «Тоттенхэм», который состоится 14 февраля 2023 года
«Милан»
К стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов «Милан» подходит в очень плохом состоянии, о чем говорят результаты последних матчей. Команда опустилась в Серии А уже на пятое место с 41 баллом, однако на встречу в Лиге Чемпионов обязана настроиться. За счет фактора своего поля итальянцы наверняка попытаются играть первым номером и забить первыми, что очень важно в нынешней ситуации для общего успеха.
10 февраля «Милан» в упорной борьбе одолел «Торино» (1:0), а пятого числа уступил «Интеру» в миланском дерби (0:1).
«Тоттенхэм»
Лондонский клуб показывает качественный футбол, но ему свойственно проваливать некоторые матчи. Таким образом, подопечным Антонио Конте необходимо правильно настроиться, чтобы уже в первом матче добыть преимущество и завершить противостояние в ответном поединке. В чемпионате Англии «шпоры» набрали 39 очков и идут на пятом месте в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным, несмотря на то, что он будет проходить параллельно со встречей ПСЖ – «Бавария».
11 февраля «Тоттенхэм» крупно проиграл на выезде «Лестеру» (1:4), а пятого числа обыграл на своем стадионе «Манчестер Сити» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 2.5
- Ничья – 3.4
- Победит «Тоттенхэм» – 3
Статистика
- «Милан» смог победить только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести последних выездных матчах «Тоттенхэма» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. «Милан» в нынешнем состоянии вряд ли будет играть в открытый футбол и постарается не пропустить в первом матче. Прогнозируем малорезультативный поединок в Милане.