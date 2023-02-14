«Байер» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Байер» – «Монако», который состоится 16 февраля 2023 года

«Байер»

У «Байера» выходит нестабильный сезон с сериями побед и неудач, поэтому вряд ли леверкузенские футболисты смогут завоевать место в первой четверке по итогам сезона Бундеслиги. Сейчас команда занимает идет только на восьмом месте с 28 баллами и отстает от четвертого места на десять пунктов. Встреча с «Монако» имеет яркую вывеску и является одной из самых интересных в этот игровой день на стадии 1/16 финала.

11 февраля «Байер» обыграл на выезде «Хоффенхайм» (3:1), а третьего числа довольно неожиданно уступил на выезде «Аугсбургу» (0:1).

«Монако»

«Монако» находится на ходу и добивается практически максимального результата в последних матчах. Благодаря этому команда вышла уже на третье место в Лиге 1 и теоретически может побороться даже за чемпионство с « ПСЖ ». В выездном матче с «Байером» коллективу из княжества Монако очень важно добиться приемлемого результата и перенести вопрос о победители на ответный поединок.

11 февраля «Монако» на своем поле обыграл « ПСЖ » (3:1), а пятого числа на выезде оказался сильнее «Клермона» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.93

Ничья – 3.75

Победит «Монако» – 3.75

Статистика

«Байер» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей немецкого клуба завершились исходом «обе забьют»

Три из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» проиграл «Монако» два из пяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Предполагаем, что матч у «Байера» не задастся с первых минут и его итого станет минимальное поражение от клуба, представляющего французскую Лигу 1.