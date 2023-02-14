«Байер» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Байер» – «Монако», который состоится 16 февраля 2023 года
«Байер»
У «Байера» выходит нестабильный сезон с сериями побед и неудач, поэтому вряд ли леверкузенские футболисты смогут завоевать место в первой четверке по итогам сезона Бундеслиги. Сейчас команда занимает идет только на восьмом месте с 28 баллами и отстает от четвертого места на десять пунктов. Встреча с «Монако» имеет яркую вывеску и является одной из самых интересных в этот игровой день на стадии 1/16 финала.
11 февраля «Байер» обыграл на выезде «Хоффенхайм» (3:1), а третьего числа довольно неожиданно уступил на выезде «Аугсбургу» (0:1).
«Монако»
«Монако» находится на ходу и добивается практически максимального результата в последних матчах. Благодаря этому команда вышла уже на третье место в Лиге 1 и теоретически может побороться даже за чемпионство с «ПСЖ». В выездном матче с «Байером» коллективу из княжества Монако очень важно добиться приемлемого результата и перенести вопрос о победители на ответный поединок.
11 февраля «Монако» на своем поле обыграл «ПСЖ» (3:1), а пятого числа на выезде оказался сильнее «Клермона» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.93
- Ничья – 3.75
- Победит «Монако» – 3.75
Статистика
- «Байер» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей немецкого клуба завершились исходом «обе забьют»
- Три из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Байер» проиграл «Монако» два из пяти последних матчей во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Предполагаем, что матч у «Байера» не задастся с первых минут и его итого станет минимальное поражение от клуба, представляющего французскую Лигу 1.