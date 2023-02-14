«Брага» – «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Брага» – «Фиорентина», который состоится 16 февраля 2023 года

«Брага»

«Брага» не смогла пробиться в плей-офф Лиги Европы, несмотря на большой опыт международных игр, но продолжит свой путь в Лиге Конференций, где их ждет сильный соперник уже на стадии 1/16 финала. В чемпионате Португалии команда занимает третье место с 46 очками и на целых восемь пунктов опережает ближайшего соперника, что дает ей возможность сконцентрироваться на игре с «Фиорентиной».

12 февраля «Брага» обыграла в чемпионате «Маритиму» (2:1), а в кубке Португалии девятого числа в серии пенальти смогла пройти «Бенфику» (2:1).

«Фиорентина»

У «Фиорентины» дела в чемпионате идут очень слабо, и команда потеряла несколько позиций за последний месяц. Сейчас команда из Флоренции идет лишь на 14 месте с 24 баллами и не может выиграть в Серии А уже несколько матчей подряд. В выездной встрече с «Брагой» итальянским футболистам точно не будет просто, а потому всех болельщиков ждет интересное противостояние с непредсказуемым финалом.

12 февраля «Фиорентина» минимально уступила на выезде «Ювентусу», а пятого числа на своем поле проиграла «Болонье» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брага» – 2.55

Ничья – 3.45

Победит «Фиорентина» – 2.7

Статистика

«Брага» проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Итальянский клуб смог победить лишь в одной встрече из последних шести

Девять из десяти последних матчей «Браги» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из семи последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Португальский клуб очень уверенно играет в последнее время и на своем поле с большой вероятностью добьется успеха в игре с «Фиорентиной», у которой сейчас слишком много проблем.