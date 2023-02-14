«Брага» – «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Брага» – «Фиорентина», который состоится 16 февраля 2023 года
«Брага»
«Брага» не смогла пробиться в плей-офф Лиги Европы, несмотря на большой опыт международных игр, но продолжит свой путь в Лиге Конференций, где их ждет сильный соперник уже на стадии 1/16 финала. В чемпионате Португалии команда занимает третье место с 46 очками и на целых восемь пунктов опережает ближайшего соперника, что дает ей возможность сконцентрироваться на игре с «Фиорентиной».
12 февраля «Брага» обыграла в чемпионате «Маритиму» (2:1), а в кубке Португалии девятого числа в серии пенальти смогла пройти «Бенфику» (2:1).
«Фиорентина»
У «Фиорентины» дела в чемпионате идут очень слабо, и команда потеряла несколько позиций за последний месяц. Сейчас команда из Флоренции идет лишь на 14 месте с 24 баллами и не может выиграть в Серии А уже несколько матчей подряд. В выездной встрече с «Брагой» итальянским футболистам точно не будет просто, а потому всех болельщиков ждет интересное противостояние с непредсказуемым финалом.
12 февраля «Фиорентина» минимально уступила на выезде «Ювентусу», а пятого числа на своем поле проиграла «Болонье» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брага» – 2.55
- Ничья – 3.45
- Победит «Фиорентина» – 2.7
Статистика
- «Брага» проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- Итальянский клуб смог победить лишь в одной встрече из последних шести
- Девять из десяти последних матчей «Браги» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять из семи последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Португальский клуб очень уверенно играет в последнее время и на своем поле с большой вероятностью добьется успеха в игре с «Фиорентиной», у которой сейчас слишком много проблем.