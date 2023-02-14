«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг», который состоится 18 февраля 2023 года

«Вольфсбург»

«Волки» в чемпионате Германии находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «зелёно-белых» за последнее время. В 1/8 Кубка Германии, открыв счёт первым, «Вольфсбург» проиграл берлинскому «Униону». Уверенную победу одержали над «волками» в позапрошлом туре «баварцы». Уже к девятнадцатой минуте «Бавария» обыгрывала «зелёно-белых» в три мяча.

«Нулёвку» раскатал «Вольфсбург» в 20-ом туре с «Шальке».

«РБ Лейпциг»

В Бундеслиге на данный момент «красные быки» из Лейпцига занимают пятое место. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «РБ Лейпцига». С разницей в пару мячей «красные» выиграли у «Хоффенхайма» в матче 1/8 Кубка Германии. В 19-ом туре Бундеслиги «красные быки» на выезде раскатали нулевую ничью с «Кёльном».

На прошлых выходных «РБ Лейпциг» дома уступил «Униону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 3.35

Ничья – 3.55

Победит «РБ Лейпциг» – 2.13

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти последних

В трёх матчах из пяти крайних «волки» проиграли

За тот же период «красные быки» уступили только в одном поединке.

Прогноз

На победу «РБ Лейпцига» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13. Две крайние личные встречи команд завершились победами «красных быков». В гостях взять три очка будет непросто для команды из Лейпцига, но возможно.