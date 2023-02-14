«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг», который состоится 18 февраля 2023 года
«Вольфсбург»
«Волки» в чемпионате Германии находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «зелёно-белых» за последнее время. В 1/8 Кубка Германии, открыв счёт первым, «Вольфсбург» проиграл берлинскому «Униону». Уверенную победу одержали над «волками» в позапрошлом туре «баварцы». Уже к девятнадцатой минуте «Бавария» обыгрывала «зелёно-белых» в три мяча.
«Нулёвку» раскатал «Вольфсбург» в 20-ом туре с «Шальке».
«РБ Лейпциг»
В Бундеслиге на данный момент «красные быки» из Лейпцига занимают пятое место. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «РБ Лейпцига». С разницей в пару мячей «красные» выиграли у «Хоффенхайма» в матче 1/8 Кубка Германии. В 19-ом туре Бундеслиги «красные быки» на выезде раскатали нулевую ничью с «Кёльном».
На прошлых выходных «РБ Лейпциг» дома уступил «Униону» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вольфсбург» – 3.35
- Ничья – 3.55
- Победит «РБ Лейпциг» – 2.13
- Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 3.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08
Статистика
- Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти последних
- В трёх матчах из пяти крайних «волки» проиграли
- За тот же период «красные быки» уступили только в одном поединке.
Прогноз
На победу «РБ Лейпцига» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13. Две крайние личные встречи команд завершились победами «красных быков». В гостях взять три очка будет непросто для команды из Лейпцига, но возможно.