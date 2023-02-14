«Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Манчестер Сити», который состоится 15 февраля 2023 года

«Арсенал»

«Канониры» в чемпионате Англии на текущий момент возглавляют турнирную таблицу. Предлагаем вспомнить результаты недавних матчей лондонской команды. С минимальным счётом в 1/16 Кубка Англии «красно-белые» уступили «небесно-голубым» из Манчестера. В позапрошлом туре Премьер-лиги «ириски» одержали победу над «канонирами».

На прошлых выходных «Арсенал» разошёлся миром с «Брентфордом» (1:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» после двадцати двух игр чемпионата находится на одну строчку ниже «канониров». Ознакомимся с успехами «небесно-голубых» за последнее время. «Волков» из Вулверхэмптона, забив три мяча, «горожане» обыграли с большим счётом. Гол Кейна принёс победу «шпорам» над командой «Манчестер Сити» с минимальным счётом.

Со счётом 3:1 «небесно-голубые» взяли верх над «вилланами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 2.95

Ничья – 3.55

Победит «Манчестер Сити» – 2.45

Победит «Арсенал» с форой -1 – 5.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

В двух матчах из пяти последних «канониры» проиграли своим соперникам

«Горожане» уступили в одном поединке из пяти за последнее время

Более двух лет «Арсенал» не выигрывает «небесно-голубых».

Прогноз

На победу «Арсенала» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.95. Слишком долго лондонская команда не набирала три очка во встречах с «горожанами» из Манчестера. На своём поле в предстоящем футбольном поединке «канониры» прервут безвыигрышную серию в личных матчах с «небесно-голубыми».