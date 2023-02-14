«Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Манчестер Сити», который состоится 15 февраля 2023 года
«Арсенал»
«Канониры» в чемпионате Англии на текущий момент возглавляют турнирную таблицу. Предлагаем вспомнить результаты недавних матчей лондонской команды. С минимальным счётом в 1/16 Кубка Англии «красно-белые» уступили «небесно-голубым» из Манчестера. В позапрошлом туре Премьер-лиги «ириски» одержали победу над «канонирами».
На прошлых выходных «Арсенал» разошёлся миром с «Брентфордом» (1:1).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» после двадцати двух игр чемпионата находится на одну строчку ниже «канониров». Ознакомимся с успехами «небесно-голубых» за последнее время. «Волков» из Вулверхэмптона, забив три мяча, «горожане» обыграли с большим счётом. Гол Кейна принёс победу «шпорам» над командой «Манчестер Сити» с минимальным счётом.
Со счётом 3:1 «небесно-голубые» взяли верх над «вилланами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 2.95
- Ничья – 3.55
- Победит «Манчестер Сити» – 2.45
- Победит «Арсенал» с форой -1 – 5.20
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03
Статистика
- В двух матчах из пяти последних «канониры» проиграли своим соперникам
- «Горожане» уступили в одном поединке из пяти за последнее время
- Более двух лет «Арсенал» не выигрывает «небесно-голубых».
Прогноз
На победу «Арсенала» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.95. Слишком долго лондонская команда не набирала три очка во встречах с «горожанами» из Манчестера. На своём поле в предстоящем футбольном поединке «канониры» прервут безвыигрышную серию в личных матчах с «небесно-голубыми».