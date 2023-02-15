«Байер» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1676477955

сегодня, 19:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Майнц», который состоится 19 февраля 2023 года

«Байер»

На данный момент леверкузенские «фармацевты» занимают в чемпионате Германии восьмое место. Вспомним недавние футбольные матчи с участием «львов». В матче 18-го тура Бундеслиги «Байер» на своём поле проиграл «чёрно-жёлтым» из Дортмунда. С минимальным счётом в гостях «11 рабочих» уступили «Аугсбургу» в позапрошлом туре чемпионата.

11 февраля на выезде «львы» обыграли со счётом 3:1 «Хоффенхайм».

«Майнц»

«Карнавальники» в чемпионате на текущий момент находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с футбольными поединками «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «фармацевтами». В сухую, пропустив четыре мяча, «Майнц» проиграл мюнхенской «Баварии» в 1/8 Кубка Германии. Берлинскому «Униону» в матче 19-го тура «карнавальники» уступили с разницей в один мяч.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «красно-белые» взяли верх над «Аугсбургом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.80

Ничья – 3.90

Победит «Майнц» – 4.20

Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

В трёх матчах из пяти последних «львы» обыграли своих оппонентов

За тот же период «карнавальники» выиграли в двух поединках

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

На исход «тотал больше 2.5 голов за матч» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.73. В прошлом туре обе команды завершили свои матчи с данным исходом. Две крайние личные встречи также порадовали болельщиков забитыми голами.