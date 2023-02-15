«Байер» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Майнц», который состоится 19 февраля 2023 года
«Байер»
На данный момент леверкузенские «фармацевты» занимают в чемпионате Германии восьмое место. Вспомним недавние футбольные матчи с участием «львов». В матче 18-го тура Бундеслиги «Байер» на своём поле проиграл «чёрно-жёлтым» из Дортмунда. С минимальным счётом в гостях «11 рабочих» уступили «Аугсбургу» в позапрошлом туре чемпионата.
11 февраля на выезде «львы» обыграли со счётом 3:1 «Хоффенхайм».
«Майнц»
«Карнавальники» в чемпионате на текущий момент находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с футбольными поединками «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «фармацевтами». В сухую, пропустив четыре мяча, «Майнц» проиграл мюнхенской «Баварии» в 1/8 Кубка Германии. Берлинскому «Униону» в матче 19-го тура «карнавальники» уступили с разницей в один мяч.
На прошлых выходных со счётом 3:1 «красно-белые» взяли верх над «Аугсбургом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.80
- Ничья – 3.90
- Победит «Майнц» – 4.20
- Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.95
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08
Статистика
- В трёх матчах из пяти последних «львы» обыграли своих оппонентов
- За тот же период «карнавальники» выиграли в двух поединках
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних.
Прогноз
На исход «тотал больше 2.5 голов за матч» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.73. В прошлом туре обе команды завершили свои матчи с данным исходом. Две крайние личные встречи также порадовали болельщиков забитыми голами.