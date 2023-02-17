«Сампдория» – «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» – «Болонья», который состоится 18 февраля 2023 года

«Сампдория»

«Сампдория» недавно набирала несколько очков за счет ничьих, но победы команде уже давно не даются. Закономерно, что коллектив занимает место в зоне вылета, а именно идет на 19 позиции с 11 баллами. От ближайшего соперника коллектив отделяют уже шесть очков, поэтому в предстоящей встрече хозяевам очень нужно сломить серию без поражений и набрать важные три пункта, подарив болельщика надежду на спасение.

13 февраля «Сампдория» смогла на своем поле не проиграть «Интеру» (0:0), а шестого числа команда заработала один балл во встрече с «Монцой» (2:2).

«Болонья»

«Болонья» показывает средние результаты в чемпионате и вряд ли будет претендовать на высокие места, равно как и до зоны вылета ей далековато. Сейчас клуб располагается на 11 месте с 29 баллами и постарается обыграть аутсайдера на его поле, чтобы еще больше укрепить свои позиции в Серии А. Матч не имеет яркой вывески, но будет интересным и напряженным с возможной интригой до финального свистка.

12 февраля «Болонья» уступила на своем поле «Монце» (0:1), а пятого числа на выезде одолела «Фиорентину» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 3.2

Ничья – 3.1

Победит «Болонья» – 2.4

Статистика

«Сампдория» не побеждает уже в семи матчах подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Болоньи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Болонья» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Сампдорией»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Исходя из статистики команды часто обмениваются забитыми мячами и мы предполагаем, что в этот раз также произойдет это событие.