«Монца» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» – «Милан», который состоится 18 февраля 2023 года

«Монца»

«Монца» находится в неплохой форме и имеет внушительную серию без поражений в чемпионате. На данный момент команда закономерно занимает десятое место с 29 баллами и отстает от «Ювентуса» только за счет худшей разницей забиты и пропущенных мячей. В матче с чемпионом Италии у хозяев есть отличные шансы побороться за очки, а возможно и даже забрать победу.

12 февраля «Монца» на выезде смогла одолеть «Болонью» (1:0), а шестого числа сыграла вничью с «Сампдорией» (2:2).

«Милан»

«Милан» провел тяжелый матч Лиги Чемпионов и улучшил свои шансы на проход в четвертьфинал. Тем не менее, «красно-черные» показывают не самые лучшие результаты в чемпионате и занимают только пятое место с 41 баллом, уступая двум конкурентам по дополнительным показателям. Матч с «Монцой» обещает быть интересным напряженным, ведь просто так гостям очки никто не подарит.

14 февраля «Милан» обыграл в Лиге Чемпионов «Тоттенхэм» (1:0), а 10 числа на своем поле выиграл у «Торино» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 3.65

Ничья – 3.35

Победит «Милан» – 2.08

Статистика

«Монца» проиграла лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Милан» уступил в шести матчах из десяти последних на выезде во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Милан» выиграл все четыре матча у «Монцы» за последнее время

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. «Милан» играет очень нестабильно и против набравшей ход «Монцы» вряд ли сумеет сохранить свои ворота в неприкосновенности, хотя наверняка забьет и сам.