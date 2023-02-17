«Астон Вилла» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Арсенал», который состоится 18 февраля 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» на данный момент находятся в Премьер-лиге на одиннадцатом месте. Для того чтобы оценить шансы команды на успех в будущем поединке с «канонирами», предлагаем вспомнить недавние матчи «львов». Гол Уоткинса принёс победу «Астон Вилле» с минимальным счётом над «святыми» из Саутгемптона в 21-ом туре чемпионата Англии. Открыв счёт первыми, «вилланы» дома уступили дома «Лестеру».

На прошлых выходных «Астон Вилла» проиграла со счётом 1:3 «небесно-голубым» из Манчестера.

«Арсенал»

После двадцати двух матчей текущего сезона «канониры» занимают второе место в чемпионате Англии, уступая команде «Манчестер Сити» только по разнице забитых и пропущенных голов. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. «Арсенал» потерпел поражение в гостях от «Эвертона» в 22-ом туре Премьер-лиги. Ничью раскатали «канониры» с «Брентфордом» (1:1).

15 февраля на своём поле лондонский клуб со счётом 1:3 проиграл команде «Манчестер Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 4.50

Ничья – 3.70

Победит «Арсенал» – 1.84

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В двух матчах из пяти крайних «львы» обыграли своих соперников

За аналогичный период «красно-белые» выиграли в одном поединке.

Прогноз

На победу «Арсенала» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.84. Безвыигрышная серия «канониров» слишком затянулась. «Красно-белые» возьмут свои три очка в игре с «вилланами».