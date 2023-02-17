«Брайтон» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Фулхэм», который состоится 18 февраля 2023 года
«Брайтон»
В чемпионате Англии «чайки» занимают шестое место после двадцати одного матча текущего сезона. У «Альбиона» и «Фулхэма» одинаковое количество очков, но «сине-белые» имеют две игры в запасе. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чаек». В 1/16 Кубка Англии с разницей в один мяч «Брайтон» взял верх над «Ливерпулем». С минимальным счётом «чайки» обыграли «вишен» из Борнмута.
На прошлых выходных «сине-белые» сыграли вничью с командой «Кристал Пэлас» (1:1).
«Фулхэм»
«Дачники» в Премьер-лиге находятся на седьмой строчке турнирной таблицы, уступая «чайкам» только по разнице забитых и пропущенных голов. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами «белых». Нулевую ничью раскатали «дачники» с «Челси» в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии. В напряжённой борьбе «Фулхэм» проиграл «Сандерленду» в 1/16 Кубка Англии.
Со счётом 2:0 «белые» одержали победу над «лесниками» в прошлом туре чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брайтон» – 1.68
- Ничья – 4.10
- Победит «Фулхэм» – 5.00
- Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 2.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08
Статистика
- Выигрышная серия «Брайтона» составляет семь матчей подряд
- Из пяти крайних игр только в одной «дачники» уступили
- Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти последних.
Прогноз
Шесть лет «Брайтон» не выигрывает у «Фулхэма». В предстоящем футбольном поединке у «сине-белых» будет возможность прервать безвыигрышную серию и «чайки» не упустят такую возможность. На победу «Брайтона» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.68.