«Брайтон» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Фулхэм», который состоится 18 февраля 2023 года

«Брайтон»

В чемпионате Англии «чайки» занимают шестое место после двадцати одного матча текущего сезона. У «Альбиона» и «Фулхэма» одинаковое количество очков, но «сине-белые» имеют две игры в запасе. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чаек». В 1/16 Кубка Англии с разницей в один мяч «Брайтон» взял верх над «Ливерпулем». С минимальным счётом «чайки» обыграли «вишен» из Борнмута.

На прошлых выходных «сине-белые» сыграли вничью с командой «Кристал Пэлас» (1:1).

«Фулхэм»

«Дачники» в Премьер-лиге находятся на седьмой строчке турнирной таблицы, уступая «чайкам» только по разнице забитых и пропущенных голов. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами «белых». Нулевую ничью раскатали «дачники» с «Челси» в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии. В напряжённой борьбе «Фулхэм» проиграл «Сандерленду» в 1/16 Кубка Англии.

Со счётом 2:0 «белые» одержали победу над «лесниками» в прошлом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.68

Ничья – 4.10

Победит «Фулхэм» – 5.00

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 2.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Выигрышная серия «Брайтона» составляет семь матчей подряд

Из пяти крайних игр только в одной «дачники» уступили

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Шесть лет «Брайтон» не выигрывает у «Фулхэма». В предстоящем футбольном поединке у «сине-белых» будет возможность прервать безвыигрышную серию и «чайки» не упустят такую возможность. На победу «Брайтона» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.68.