«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити», который состоится 18 февраля 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» в чемпионате Англии занимают на данный момент четырнадцатое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущего футбольного поединка, предлагаем вспомнить успехи «красных» в недавних матчах. В полуфинале Кубка английской лиги «ловкие деревья» уступили «красным дьяволам». С минимальным счётом «Форест» одержал победу над «павлинами» из Лидса.

«Фулхэм» в матче прошлого тура со счётом 2:0 обыграл команду «Ноттингем Форест».

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» из Манчестера находятся на первой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Ознакомимся с футбольными матчами «горожан» за последнее время. На выезде «Манчестер Сити» уступил с минимальным счётом «шпорам». В прошлом туре «небесно-голубые» обыграли «вилланов» с разницей в пару мячей.

Со счётом 3:1 «горожане» взяли верх над «канонирами» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 9.20

Ничья – 5.60

Победит «Манчестер Сити» – 1.33

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Три крайние личные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

Только в одной игре из пяти за последнее время «лесники» взяли верх над соперником

За тот же период «небесно-голубые» выиграли в четырёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.93 на победу команды «Манчестер Сити» с форой -1.5. Три крайние очные встречи команд завершились уверенными победами «горожан».