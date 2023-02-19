«Фулхэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Вулверхэмптон», который состоится 24 февраля 2023 года

«Фулхэм»

«Дачники» в чемпионате Англии на данный момент находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием «белых» за последнее время. В напряжённой борьбе «Фулхэм» взял верх над «чёрными котами» из Сандерленда в матче 1/16 Кубка Англии. На своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, «дачники» обыграли «лесников».

В игре прошлого тура Премьер-лиги «белые» одержали победу над «чайками» с минимальным счётом на их поле.

«Вулверхэмптон»

Пятнадцатое место в чемпионате Англии занимают на текущий момент «волки». Предлагаем рассмотреть несколько матчей «бродяг», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «дачниками». Забив три гола, «Вулверхэмптон» неожиданно в сухую обыграл команду «Ливерпуль». Над «святыми» из Саутгемптона «волки» одержали победу на их поле с разницей в один гол.

Дома с минимальным счётом «бродяги» уступили в матче прошлого тура «Борнмуту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 2.26

Ничья – 3.35

Победит «Вулверхэмптон» – 3.10

Победит «Фулхэм» с форой -1.5 – 4.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Семь очных встреч подряд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

Пять игр подряд «дачники» не проигрывают

«Волки» уступили в трёх поединках из пяти последних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.26 на победу «Фулхэма». Пять лет «дачники» не выигрывают «волков». В предстоящем футбольном поединке у них будет возможность исправить эту ситуацию.