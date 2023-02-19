«Айнтрахт» Франкфурт – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Айнтрахт» Франкфурт – «Наполи», который состоится 21 февраля 2023 года

«Айнтрахт» Ф

Для немецкого клуба 1/8 финала Лиги Чемпионов уже достойный рубеж и это играет на руку хозяевам, ведь на них не будет большого груза ответственности. В чемпионате Германии «Айнтрахт» Ф идет на шестом месте с 38 пунктами, но отрыв от лидера составляет всего пять очков. В поединке с «Наполи» от хозяев потребуется максимальная координация, чтобы сдержать нашумевший дуэт нападающих Кварцхелия – Осимен.

18 февраля «Айнтрахт» Ф уверенно обыграл на своем поле «Вердер» (2:0), а 12 числа неожиданно крупно уступил «Кельну» (0:3).

«Наполи»

Неаполитанцы, наверное, проводят лучший сезон за последние годы, и судьба чемпионства в Италии зависит от самих подопечных Спалетти. «Наполи» идет на первом месте в турнирной таблице с отрывом от ближайшего соперника в 15 баллов и может сосредоточиться на Лиге Чемпионов, где их ждет не самый простой соперник, как многим кажется. Коллектив постарается добиться успешного результата на выезде, чтобы иметь преимущество в ответной встрече.

17 февраля «Наполи» обыграл на выезде «Сассуоло» (2:0), а 12 числа оказался сильнее «Кремонезе» (3:0). Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» Ф – 3.3

Ничья – 3.55

Победит «Наполи» – 2.13

Статистика

«Наполи» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф уступил в одном поединке из десяти последних

Два последних матча между клубами выиграл «Айнтрахт» Ф с одинаковым счетом (1:0)

Четыре из пяти последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что матч не будет закрытым и обе команды смогут проявить свой атакующий потенциал, особенно учитывая что не стоит теперь бояться правила выездного гола.