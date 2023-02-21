«Монако» – «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Монако» – «Байер», который состоится 23 февраля 2023 года

«Монако»

Команда из княжества Монако находится в отличной форме и показывает хорошие результаты во всех турнирах. На данный момент «Монако» закономерно занимает третьем место в Лиге 1 и даже имеет шансы побороться с « ПСЖ » за чемпионство. Первый матч с «Байером» французский коллектив выиграл, поэтому в ответной встрече может избрать любую тактику и играть от своего соперника в нужном для них темпе.

19 февраля «Монако» обыграл в Лиге 1 на выезде «Брест» (2:1), а 16 числа оказался сильнее «Байера» в Германии (3:2).

«Байер»

Немецкий клуб не может обрести стабильность, и полоса побед сменяется полосой поражений. Вот и сейчас «Байер» уступил в первой игре «Монако» и теперь команде придется отыгрываться уже на поле соперника. В чемпионате Германии команда также находится лишь на 10 месте с 27 очками и вряд ли сможет серьезно претендовать на место в еврокубках. Матч является одним из интереснейших в этот игровой день и подогревает интерес многих болельщиков.

19 февраля «Байер» на своем поле проиграл «Майнцу» (2:3) в Бундеслиге, а 16 числа с тем же счетом уступил «Монако» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако»– 2.15

Ничья – 3.7

Победит «Байер» – 3.15

Статистика

«Монако» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах

Клуб из Леверкузена уступил в четырех из пяти последних встреч во всех турнирах

«Монако» выиграл три из пяти последних матчей с «Байером»

Четыре из семи матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что встреча будет результативной но в итоге завершится ничьей, что выведет «Монако» в 1/8 финала Лиги Европы.