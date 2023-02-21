«Фрайбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Байер», который состоится 26 февраля 2023 года

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на текущий момент находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды из Фрайбурга. В 1/8 Кубка Германии «красно-белые» в гостях обыграли футбольный клуб «Зандхаузен». С разницей в один гол «бразильцы из Брайсгау» взяли верх над «швабами».

На прошлых выходных со счётом 2:0 на выезде «Фрайбург» обыграл «несгибаемых» из Бохума.

«Байер»

«Фармацевты» после двадцати одного тура Бундеслиги занимают десятое место. Ознакомимся с матчами леверкузенской команды за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Германии «львы» в гостях одержали победу над «Хоффенхаймом». В рамках 1/16 плей-офф Лиги Европы в напряжённой борьбе «11 рабочих» проиграли дома «Монако».

Со счётом 2:3 в игре прошлого тура Бундеслиги «фармацевты» потерпели поражение от «карнавальников» из Майнца.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 2.27

Ничья – 3.50

Победит «Байер» – 3.10

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Четыре личные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

В одной игре из пяти последних «красно-белые» уступили

За тот же период «львы» проиграли в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.27 на победу «Фрайбурга». В сентябре прошлого года «бразильцы из Брайсгау» сумели обыграть «фармацевтов» на их поле. Дома «красно-белые» не без труда, но справятся с непростым соперником.