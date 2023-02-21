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«Лидс» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:01
«Лидс» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» – «Саутгемптон», который состоится 25 февраля 2023 года

«Лидс»

В Премьер-лиге «павлины» занимают предпоследнее место на текущий момент. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «белых». На выезде «Лидс» раскатал ничью с «красными дьяволами» из Манчестера. Через четыре дня на своём поле «павлины» уступили «манкунианцам» в сухую, пропустив пару мячей.

С минимальным счётом «белые» взяли верх над «Эвертоном» в матче прошлого тура чемпионата Англии.

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона находятся на последней строчке турнирной таблицы чемпионата. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками «красно-белых» за последнее время. С большим счётом «Саутгемптон» проиграл на выезде «Брентфорду» в матче 22-го тура чемпионата. Открыв счёт первыми в матче, «святые» проиграли дома «волкам» из Вулверхэмптона.

На прошлых выходных со счётом 1:0 «красно-белые» одержали победу над «Челси».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лидс» – 2.01
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Саутгемптон» – 3.75
  • Победит «Лидс» с форой -1.5 – 3.50
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Три очные встречи из пяти завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч
  • Только в одной игре из пяти последних «павлины» одержали победу
  • За аналогичный период «святые» выиграли в двух матчах.

Прогноз

Коэффициент 1.81 предлагает компания Pinnacle на тотал меньше 2.5 голов за матч. Доверимся статистике личных встреч при прогнозировании исхода будущего матча.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк лидс
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