«Андерлехт» — «Лудогорец» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677052755

сегодня, 10:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Андерлехт» — «Лудогорец», который состоится 23 февраля 2023 года

«Андерлехт»

Бельгийский клуб проиграл первый матч в Болгарии и теперь будет вынужден отыгрываться уже на своем поле. «Андерлехт» играет очень нестабильно и на данный момент в чемпионате Бельгии занимает только девятое место с 35 баллами, на один пункт отставая от зоны плей-офф. В домашней встрече с «Лудогорцем» для хозяев очень важно забить первыми, ведь в противном случае у них начнутся серьезные проблемы.

19 февраля «Андерлехт» сыграл вничью в «Кортрейке» в чемпионате Бельгии (2:2), а 16 числа уступил «Лудогорцу» в Лиге Конференций (0:1).

«Лудогорец»

«Лудогорец» за последние годы заработал себе имя, как клуб, который постоянно принимает участие в групповых этапах еврокубков и обрел известность. Первый матч противостояния остался за болгарами, которые смогли воспользоваться не лучшей формой «Андерлехта» и собирается завершить начатое до конца. Матч обещает быть интересным и не лишен интриги, ведь оба коллектива имеют шансы выйти в 1/8 финала Лиги Конференций.

19 февраля «Лудогорец» обыграл в чемпионате «Славию» из Софии (2:1), а 16 числа оказался сильнее «Андерлехта» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Андерлехт» – 1.85

Ничья – 3.55

Победит «Лудогорец» – 4.4

Статистика

«Лудогорец» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Бельгийский клуб смог выиграть лишь два поединка из десяти на своем стадионе

Восемь из десяти последних матчей «Лудогорца» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что в этой встрече команды мало забьют и так не выявят победителя, а болгарский клуб пройдет в следующий раунд Лиги Конференций.