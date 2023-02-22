«Андерлехт» — «Лудогорец» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Андерлехт» — «Лудогорец», который состоится 23 февраля 2023 года
«Андерлехт»
Бельгийский клуб проиграл первый матч в Болгарии и теперь будет вынужден отыгрываться уже на своем поле. «Андерлехт» играет очень нестабильно и на данный момент в чемпионате Бельгии занимает только девятое место с 35 баллами, на один пункт отставая от зоны плей-офф. В домашней встрече с «Лудогорцем» для хозяев очень важно забить первыми, ведь в противном случае у них начнутся серьезные проблемы.
19 февраля «Андерлехт» сыграл вничью в «Кортрейке» в чемпионате Бельгии (2:2), а 16 числа уступил «Лудогорцу» в Лиге Конференций (0:1).
«Лудогорец»
«Лудогорец» за последние годы заработал себе имя, как клуб, который постоянно принимает участие в групповых этапах еврокубков и обрел известность. Первый матч противостояния остался за болгарами, которые смогли воспользоваться не лучшей формой «Андерлехта» и собирается завершить начатое до конца. Матч обещает быть интересным и не лишен интриги, ведь оба коллектива имеют шансы выйти в 1/8 финала Лиги Конференций.
19 февраля «Лудогорец» обыграл в чемпионате «Славию» из Софии (2:1), а 16 числа оказался сильнее «Андерлехта» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Андерлехт» – 1.85
- Ничья – 3.55
- Победит «Лудогорец» – 4.4
Статистика
- «Лудогорец» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- Бельгийский клуб смог выиграть лишь два поединка из десяти на своем стадионе
- Восемь из десяти последних матчей «Лудогорца» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что в этой встрече команды мало забьют и так не выявят победителя, а болгарский клуб пройдет в следующий раунд Лиги Конференций.