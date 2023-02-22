«Лилль» — «Брест» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Брест», который состоится 24 февраля 2023 года

«Лилль»

Команда провела хороший поединок против чемпиона Франции, но поражение на последних минутах могло повлиять на эмоциональное состояние футболистов. Теперь Пауло Фонсеке необходимо правильно настроить коллектив на следующий поединок Лиги 1 и продолжение борьбы за зону еврокубков. Перед стартом очередного тура «Лиль» занимает шестое место с 41 баллом в активе.

19 февраля «Лилль» проиграл на выезде « ПСЖ » (3:4), а 12 февраля на своем поле одолел «Страссбур» (2:0).

«Брест»

«Брест» продолжает борьбу за выживание в Лиге 1 и не может выиграть уже несколько матчей подряд, что сказывается на турнирной таблице. Сейчас команда располагается на 16 месте с 20 баллами, опережая ближайшего соперника всего на один пункт. Предстоящая встреча будет очень сложной для гостей, поэтому даже ничейный результата станет успехом, ведь в конце сезона каждый балл будет на счету.

19 февраля «Брест» на своем поле минимально проиграл «Монако» (1:2), а 12 числа крупно уступил «Монпелье» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 1.35

Ничья – 5

Победит «Брест» – 8.5

Статистика

«Брест» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Лилль» не проигрывает на своем поле уже на протяжении последних 13 матчей

«Лилль» не может обыграть «Брест» уже шесть поединков подряд

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лилля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Хозяева имеют хороший потенциал и на своем поле смогут уверенно переиграть аутсайдера Лиги 1.