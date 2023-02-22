«Эмполи» — «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Наполи», который состоится 25 февраля 2023 года

«Эмполи»

«Эмполи» является середняком турнирной таблицы чемпионата Италии и вряд ли будет претендовать на место в еврокубках, также как и далеко находится от зоны вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место с 28 очками и отстает от идущей впереди «Монцы» всего на один балл. В предстоящей игре с лидером Серии А у хозяев будет отличная возможность проверить свои силы, а возможно и отобрать очки.

19 февраля «Эмполи» сыграл вничью на выезде с «Фиорентиной» (1:1), а 11 числа вырвал одно очко в матче со «Специей» (2:2).

«Наполи»

Подопечные Спалетти выиграли важный матч Лиги Чемпионов и сделали большой шаг к выходу в четвертьфинал. В чемпионате Италии «Наполи» является безоговорочным лидером, который имеет в активе уже 62 очка и на целых 15 пунктов опережает «Интер». Вполне вероятно, что тренерский штаб даст отдохнуть некоторым игрокам основы, но опасность для соперника вряд ли станет меньше, ведь у неаполитанцев очень сильная лавка запасных.

21 февраля «Наполи» выиграл на выезде у «Айнтрахта» Ф в Лиге Чемпионов (2:0), а 17 числа в чемпионате Италии одолел «Сассуоло» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 6.8

Ничья – 4.6

Победит «Наполи» – 1.45

Статистика

«Наполи» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из восьми последних матчей «Эмполи» завершились ничейным результатом

«Эмполи» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Наполи»

Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Эмополи» 1Х, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Хозяева нынешнего противостояния имеют хорошую статистику против лидера Серии А и в этот раз также смогут забрать очки у клуба из Неаполя.