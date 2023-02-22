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«Лечче» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:26
«Лечче» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» — «Сассуоло», который состоится 25 февраля 2023 года

«Лечче»

«Лечче» в последнее время показывает очень симпатичный футбол, который самое главное приносит результат. Команда набрала в последних пяти турах семь очков и занимает 13 место с 27 баллами за весь сезон. Коллективу очень важно закрепиться в середине турнирной таблице и обеспечить себе место на следующий футбольный год в Серии А. В поединке с нестабильным «Сассуоло» у хозяев будет отличная возможность набрать три балла и возможно подняться вверх на одну-две позиции.

19 февраля «Лечче» неожиданно обыграл на выезде «Аталанту» (2:1), а 11 числа на своем поле поделил очки с «Ромой» (1:1).

«Сассуоло»

«Сассуоло» прервал в прошлом туре серию без поражений и продолжает пребывать в нижней части турнирной таблицы, а именно на 15 месте с 24 баллами. Клубу сейчас тяжело добиваться более высоких результатов, ведь очень много основных игроков было продано, а главная звезда Доменико Берарди получил травму. Предстоящий матч будет довольно интересен с точки зрения, какую стратегию выберут гости, чтобы достичь приемлемого результата.

17 февраля «Сассуоло» на своем поле уступил «Наполи» (0:2), а 12 числа разошелся миром на выезде с «Удинезе» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лечче» – 2.5
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Сассуоло» – 3

Статистика

  • «Сассуоло» одержал лишь две победы в десяти последних матчах
  • Четыре домашних поединка «Лечче» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • «Сассуоло» выиграл две последние встречи с «Лечче»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что игра будет закрытой, а команды будут бояться оказаться в роли догоняющего. Прогнозируем, что исход встречи решит один мяч.

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