«Удинезе» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Специя», который состоится 26 февраля 2023 года

«Удинезе»

Команда выиграла только одну игру за пять последних туров чемпионата Италии и от «Удинезе» в начале сезона осталась лишь тень. Клуб занимает 10 место с 30 баллами в турнирной таблице, но от зоны еврокубков их отделяет 11 пунктов, поэтому реально рассчитывать на такой успех болельщикам не приходится. В домашней встрече с командой из низов турнирной таблицы у хозяев буде возможность набрать три очка и порадовать своих поклонников.

18 февраля «Удинезе» уступил на выезде «Интеру» (1:3),а 12 числа на своем поле разошелся миром с «Сассуоло» (2:2).

«Специя»

«Специя» выглядит в этом месяце очень слабо и за последние пять туров набрала всего один балл. Команде уже грозит место в зоне вылета, ведь на данный момент она располагается на 17 месте и опережает ближайшего соперника всего на два балла. В предстоящей встрече с «Удинезе» коллективу важно набрать очки, чтобы поверить в свои силы и понемногу начинать исправлять ситуацию.

19 февраля «Специя» проиграла на своем поле «Ювентусу» (0:2), а 11 числа разошлась миром с «Эмполи» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 1.67

Ничья – 3.85

Победит «Специя» – 5.3

Статистика

«Специя» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча «Специи» завершились исходом «обе забьют»

«Удинезе» и «Специя» обменялись двумя победами за пять последних встреч при одной ничье

Четыре из пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. У обеих команд есть проблемы с реализацией, поэтому вряд ли стоит ожидать от них голевой феерии. Прогнозируем нерезультативный матч.