«Удинезе» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Специя», который состоится 26 февраля 2023 года
«Удинезе»
Команда выиграла только одну игру за пять последних туров чемпионата Италии и от «Удинезе» в начале сезона осталась лишь тень. Клуб занимает 10 место с 30 баллами в турнирной таблице, но от зоны еврокубков их отделяет 11 пунктов, поэтому реально рассчитывать на такой успех болельщикам не приходится. В домашней встрече с командой из низов турнирной таблицы у хозяев буде возможность набрать три очка и порадовать своих поклонников.
18 февраля «Удинезе» уступил на выезде «Интеру» (1:3),а 12 числа на своем поле разошелся миром с «Сассуоло» (2:2).
«Специя»
«Специя» выглядит в этом месяце очень слабо и за последние пять туров набрала всего один балл. Команде уже грозит место в зоне вылета, ведь на данный момент она располагается на 17 месте и опережает ближайшего соперника всего на два балла. В предстоящей встрече с «Удинезе» коллективу важно набрать очки, чтобы поверить в свои силы и понемногу начинать исправлять ситуацию.
19 февраля «Специя» проиграла на своем поле «Ювентусу» (0:2), а 11 числа разошлась миром с «Эмполи» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 1.67
- Ничья – 3.85
- Победит «Специя» – 5.3
Статистика
- «Специя» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча «Специи» завершились исходом «обе забьют»
- «Удинезе» и «Специя» обменялись двумя победами за пять последних встреч при одной ничье
- Четыре из пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. У обеих команд есть проблемы с реализацией, поэтому вряд ли стоит ожидать от них голевой феерии. Прогнозируем нерезультативный матч.