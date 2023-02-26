«Верона» — «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Фиорентина», который состоится 27 февраля 2023 года
«Верона»
«Верона» только в прошлом матче прервала свою серию без поражений в чемпионате и все еще не может покинуть зону вылета. Команда занимает 18 место с 17 очками, и чтобы подняться выше, ей необходимо набирать очки в ближайших матчах. В игре с неуступчивой «Фиорентиной» аустайдеру очень важно сыграть аккуратно и реализовать свои моменты в этот футбольный вечер.
19 февраля «Верона» минимально проиграла на выезде «Роме» (0:1), а 13 числа обыграла на своем поле «Салернитану» (1:0).
«Фиорентина»
Команда из Флоренции обладает крепким составом и подбором талантливых футболистов, однако ей не хватает стабильных результатов и предсказать каждый следующий поединок очень сложно. Сейчас «Фиорентина» занимает только 15 место с 25 баллами и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Матч обещает быть интересным, ведь каждому клубу нужны очки прямо сейчас.
23 февраля «Фиорентина» обыграла в ответном матче Лиги Конференций «Брагу» (3:2), а 19 числа смогла сравнять счет в игре с «Эмполи» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 3.35
- Ничья – 3.3
- Победит «Фиорентина» – 2.25
Статистика
- «Верона» проиграла лишь три балла из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фиорентина» выиграла шесть из десяти последних матчей на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей
- Пять из шести последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. «Фиорентина» в чемпионате выступает очень слабо и в середине недели играла матч Лиги Конференций. Прогнозируем минимальную победу хозяев в этой встрече.