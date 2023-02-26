«Верона» — «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Фиорентина», который состоится 27 февраля 2023 года

«Верона»

«Верона» только в прошлом матче прервала свою серию без поражений в чемпионате и все еще не может покинуть зону вылета. Команда занимает 18 место с 17 очками, и чтобы подняться выше, ей необходимо набирать очки в ближайших матчах. В игре с неуступчивой «Фиорентиной» аустайдеру очень важно сыграть аккуратно и реализовать свои моменты в этот футбольный вечер.

19 февраля «Верона» минимально проиграла на выезде «Роме» (0:1), а 13 числа обыграла на своем поле «Салернитану» (1:0).

«Фиорентина»

Команда из Флоренции обладает крепким составом и подбором талантливых футболистов, однако ей не хватает стабильных результатов и предсказать каждый следующий поединок очень сложно. Сейчас «Фиорентина» занимает только 15 место с 25 баллами и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Матч обещает быть интересным, ведь каждому клубу нужны очки прямо сейчас.

23 февраля «Фиорентина» обыграла в ответном матче Лиги Конференций «Брагу» (3:2), а 19 числа смогла сравнять счет в игре с «Эмполи» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 3.35

Ничья – 3.3

Победит «Фиорентина» – 2.25

Статистика

«Верона» проиграла лишь три балла из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» выиграла шесть из десяти последних матчей на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьей

Пять из шести последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. «Фиорентина» в чемпионате выступает очень слабо и в середине недели играла матч Лиги Конференций. Прогнозируем минимальную победу хозяев в этой встрече.