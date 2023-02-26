«Урал» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок России «Урал» — «Ростов», который состоится 27 февраля 2023 года

«Урал»

Команда из Екатеринбурга добилась неплохого результата в первом выездном матче и теперь на своем поле попробует пробиться уже в полуфинал турнира. Чемпионат России еще не стартовал после зимнего перерыва, поэтому «Урал», как и остальные коллективы готовился к сезону на сборах и через контрольные поединки. Выход в полуфинал кубка России стал бы большим успехом для города, поэтому футболисты предельно мотивированы.

22 февраля «Урал» сыграл вничью первый матч кубка России с «Ростовом» (1:1), а 18 числа в товарищеской встрече переиграл «Арарат-Армения» (2:0).

«Ростов»

Команда с юга России также рассчитывает пройти в полуфинал кубка России и не может быть довольна результатом первого матча. Тем не менее, у «Ростова» еще есть неплохой шанс добиться результата на поле соперника. Совсем скоро старт второй половины РПЛ , поэтому гостям пойдет на пользу предстоящая встреча и через нее тренерский штаб подготовит команду к матчам чемпионата.

22 февраля «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» (1:1), а 18 числа в товарищеском матче выиграл у «Арарат-Армения» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.18

Ничья – 3.45

Победит «Ростов» – 3.35

Статистика

«Урал» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Урал» выиграл три из пяти последних матчей с «Ростовом» при двух ничьих

Четыре последних матча между клубами завершились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Команда из Екатеринбурга имеет хорошую статистику личных встреч с «Ростовом» и вполне вероятно, сможет ее продлить в ответной игре кубка России.