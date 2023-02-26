«Урал» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок России «Урал» — «Ростов», который состоится 27 февраля 2023 года
«Урал»
Команда из Екатеринбурга добилась неплохого результата в первом выездном матче и теперь на своем поле попробует пробиться уже в полуфинал турнира. Чемпионат России еще не стартовал после зимнего перерыва, поэтому «Урал», как и остальные коллективы готовился к сезону на сборах и через контрольные поединки. Выход в полуфинал кубка России стал бы большим успехом для города, поэтому футболисты предельно мотивированы.
22 февраля «Урал» сыграл вничью первый матч кубка России с «Ростовом» (1:1), а 18 числа в товарищеской встрече переиграл «Арарат-Армения» (2:0).
«Ростов»
Команда с юга России также рассчитывает пройти в полуфинал кубка России и не может быть довольна результатом первого матча. Тем не менее, у «Ростова» еще есть неплохой шанс добиться результата на поле соперника. Совсем скоро старт второй половины РПЛ, поэтому гостям пойдет на пользу предстоящая встреча и через нее тренерский штаб подготовит команду к матчам чемпионата.
22 февраля «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» (1:1), а 18 числа в товарищеском матче выиграл у «Арарат-Армения» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 2.18
- Ничья – 3.45
- Победит «Ростов» – 3.35
Статистика
- «Урал» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Урал» выиграл три из пяти последних матчей с «Ростовом» при двух ничьих
- Четыре последних матча между клубами завершились вариантом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Команда из Екатеринбурга имеет хорошую статистику личных встреч с «Ростовом» и вполне вероятно, сможет ее продлить в ответной игре кубка России.