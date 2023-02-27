«Палермо» — «Тернана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии В «Палермо» — «Тернана», который состоится 28 февраля 2023 года

«Палермо»

«Палермо» показывает средние результаты в этом сезоне и располагается около зоны плей-офф, куда так стремится попасть. Команда идет на девятой позиции с 38 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл, поэтому победа в предстоящей игре вероятно сможет помочь подняться выше по турнирной таблице и добавит уверенности в своих силах перед следующими важными встречами.

25 февраля «Палермо» сыграл вничью с «Зюдтироль» (1:1), а 18 числа с тем же счетом поделил очки с «Фрозиноне» (1:1).

«Тернана»

«Тернана» не может выиграть уже несколько матчей подряд и также имеет реальные шансы побороться за плей-офф. Команда занимает 11 место с 34 баллами и находится от восьмого места на расстоянии одной победы. Таким образом, нынешний поединок может помочь одному из коллективов стать на шаг ближе к минимальной задаче, и только ничья не устроит ни один из клубов.

25 февраля «Тернана» проиграла на своем поле «Читтаделле» (1:2), а 18 числа на выезде крупно уступила «Перудже» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Палермо» – 2

Ничья – 3.45

Победит «Тернана» – 3.8

Статистика

«Тернана» выиграла только два поединка из десяти последних

«Палермо» не проигрывает на своем стадионе уже пять матчей подряд

«Тернана» не проигрывает «Палермо» уже три встречи подряд

«Палермо» переиграл «Тернану» в четырех из пяти последних встречах на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Палермо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. На своем поле «Палермо» выиграл практически все матчи у «Тернаны» и мы предполагаем, что в этот раз у хозяев также не возникнет больших проблем.