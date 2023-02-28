Южная Корея на ЧМ-54: Капитан оказался лейтенантом 39 лет

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вчера, 22:03

Этот материал должен стать завершающим по теме сборной Южной Кореи на ЧМ -54. Но всё новые данные обнаруживаются, не без помощи одного корейского товарища. И эти новые данные требуют внесения корректив в уже ранее опубликованные статьи.

В первую очередь нужно внести поправки в материал об игроках 35+ на чемпионатах мира.

Кардинально, конечно, ничего не изменилось. Но на турнире 1954 года в составе сборной Южной Кореи было не 3 игрока в возрасте 35+, а сразу 5. И все они играли на турнире. Отчего средний возраст сыгравших 18 футболистов Южной Кореи на ЧМ -54 оказался рекордным — 31 год 139 дней. Ни у одной команды в истории мундиалей не было такого возрастного подбора игроков, сыгравших на конкретном турнире. Да и просто ни разу больше не встречался средний возраст сыгравших футболистов какой-либо команды на мундиалях больше 31 года.

Средний возраст состава в каждом из двух матчей у сборной Южной Кореи на ЧМ -54 составил более 31 года. И это при том, что во втором матче против Турции тренер ввёл 7 новых игроков.

Данные по годам рождения корейских футболистов оказались неточными в разных источниках из-за того, что многие из них родились в северной части страны, ставшей с 1953 г. КНДР . Страна закрытая, докопаться до архивов смогли не сразу. Южнокорейская ассоциация футбола поздно начала восстанавливать свою историю, искать архивные данные, отсюда и всяческие разногласия, на одних ресурсах старые данные, на других исправленные.

В первой статье о сборной Южной Кореи — там, где о 55-часовом перелёте,— говорилось о значительной разнице в возрасте капитана команды по данным разных источников, аж 11 лет разницы.

Почти такая же ситуация приключилась и с капитаном команды во втором матче против Турции. Но тут сюжет намного интереснее.

По данным ФИФА капитаном команды Южной Кореи во втором матче был Пак Гю Чжон.

Во всех презентациях состава и в разных альбомах ЧМ -54 Пак Гю Чжон представлен в очках. Сначала попалась вот такая презентация основного состава Южной Кореи:

Нимало не сомневаясь, решил, что и в самом деле капитаном был Пак Гю Чжон. Потому как на матч с Турцией команду выводил вот этот футболист:

Никакого подвоха я не замечал. Даже открылись данные, что футболист Пак Гю Чжон был не 1923 года рождения, а родился он в совсем далёком 1915 году. И на поверку оказывалось, что данный футболист на ЧМ -54 был в возрасте 39 лет.

А это изменяло расклад по ветеранам на ЧМ -54. Оказывается, на турнире в Швейцарии был не один англичанин Стэнли Мэтьюз в возрасте 39 лет. Пак Гю Чжон был почти на 3 месяца моложе англичанина, но и Паку было уже 39 лет — они оба родились в 1915 году.

Пусть будут рядом два ветерана:

И С.Мэтьюз, и Пак Гю Чон до сих пор остаются самыми возрастными футболистами, сыгравшими на чемпионатах мира за Англию и Южную Корею соответственно.

И что примечательно — оба этих игрока в возрасте 39+ сыграли на чемпионате мира в один день, практически в одно и то же время, но в двух разных матчах.

Знаете ли вы, что такие случаи, когда на одном ЧМ играли два (и более) футболиста в возрасте 39+, были всего лишь на 4 турнирах. А вот чтобы в один день такие ветераны сыграли на мундиале — так всего трижды это было, с учётом 1954 года.

Первый случай мы упомянули — 17 июня 1954 года в Базеле Англия играла с Бельгией, начало матча 18-00, но почему-то стартовали на 10 минут позже. С.Мэтьюз №7 принимал активное участие в матче, сделал голевую передачу. Играть командам пришлось и в овер-тайме, но счёт в итоге ничейный 4:4. В тот же день в Цюрихе в 18-00 началась игра Венгрия — Южная Корея. Пак Гю Чжон №2 играл в обороне.

Через 40 лет на ЧМ -94 в матче 2-го тура группового этапа играли Бразилия и Камерун. На 64-й мин на замену вышел 42-летний Роже Милла, установивший рекорд по возрасту для игроков на ЧМ .

Через 4 дня тот рекорд Р.Милла подновит и установит ещё один, незыблимый — самый возрастной автор гола на ЧМ .

Ну, а в матче с Бразилией после 64-й минуты на поле оказались сразу два футболиста в возрасте 39+. Вратарю африканцев Антуану Беллу было 39 с лишним лет. И это пока единственный случай появления на поле двух игроков в возрасте 39+ в одной команде на чемпионатах мира. Понятно, что эта пара также сыграла в один и тот же день, сыграла всего в одном матче.

На ЧМ в России двум сыгравшим ветеранам было за 39. Египтянин Эссам Аль-Хадари и мексиканец Рафаэль Маркес оба установили свои рекорды. Вратарь в возрасте 45 лет стал самым возрастным футболистом в истории мундиалей. А 39-летний Рафа Маркес стал третьим игроком, сыгравшим на 5 турнирах Кубка мира. В один день они не играли, между собой тоже.

На турнире в Катаре было уже трое тех, кому 39+. Это бразилец Дани Алвес (39), португалец Пепе (39) и канадец Хатчинсон (39). Между собой они не встречались. Но вот в один день играли — 2 декабря Бразилия играла с Камеруном (вновь Камерун!), а Португалия играла с Южной Кореей (какое совпадение!). Только по времени начала тех матчей порядок пар команд надо поменять. Вот и все случаи появления на ЧМ двух и более игроков в возрасте 39+.

Вернёмся в 1954 год.

После выяснения правильного возраста Пак Гю Чжона (и других игроков), внезапно отыскался в интернете альбом с фотографиями всех заявленных игроков большинства команд. В том числе и сборной Южной Кореи.

И что же вы думаете? — в составе корейцев было целых два футболиста в очках. Вот их страница из того альбома:

И это вновь уникальный случай в истории чемпионатов мира. Играл один футболист в очках на ЧМ -34, играл другой на ЧМ -38. Но вот сразу двоих в очках в заявке одной из команд довелось видеть впервые. Да и, пожалуй, единственный раз.

Пак Гю Чжон в верхнем ряду на этом фото.

Когда пригляделся ко второму в очёчках, то понял всеобщую ошибку по поводу капитана команды сборной Южной Кореи в матче против Турции. Да и как тут не ошибиться, если эти двое и в очках друг на друга похожи.

Не права совершенно ФИФА , указывая, что капитаном 20 июня против Турции был Пак Гю Чжон. На фото рядом с арбитрами другой ветеран южнокорейской команды в очках, а именно 37-летний Чон Гук Чин. Он на фото из альбома в предпоследнем ряду справа.

Кстати, по поводу написания по-русски корейских имён. Пришлось немного изучить корейские иероглифы. Так вот, у Пак Гю Чжона и у Чон Гук Сина по иероглифам одна из частей имени совпадает — Чон. Но вот в перекладе на английский их почему-то пишут по-разному (Jong, Chong, Chung и т.д.), откуда, наверное, перешло и в русский. Иногда даже пишут не через Ч, а через Дж. Корейцы скорее произносят Ч мягкое, чуть ближе к Ц. Поэтому и Чж неточно, лучше уж просто Чон в обоих случаях. Что же касается разнобоя в написании Гук или Кук, то тут равнозначные варианты, иероглиф один и тот же для звука, среднего между Г и К.

А что же Пак Гю Чон? Он ведь сыграл в 2 матчах. Но на фото команды перед матчами в очках более никого не замечено.

Вот команда перед игрой с Венгрией:

А вот перед матчем с Турцией:

На обоих снимках есть Пак Гю Чон. Только вот играл он БЕЗ ОЧКОВ!

На фото с Венгрией он стоит 4-й справа, а на фото с Турцией — 5-й справа.

Как оказалось, не он был капитаном команды всё-таки. А в жизни он был лейтенантом интендантской службы. Во время Корейской войны и служил, и продолжал играть в футбол за военные команды. Между прочим, он играл на Олимпиаде-48. Позже руководил сборной Южной Кореи в 1969 на кубке Мердока. А до этого руководил сборной U-19, которая выиграла первый молодёжный чемпионат Азии в 1959 году.

Пак Гю Чон один из немногих корейских футболистов на ЧМ -54, по которому ФИФА не ошиблась с номером. Он действительно сыграл оба матча под номером 2. Точно известно, что и вратарь команды Хон Док Ён сыграл в обоих матчах, и всегда с номером 1 на спине.

Всего четверо футболистов играли у корейцев и с Венгрией, и с Турцией. С номером 4 на спине в двух матчах отыграл и Кан Чан Ги. В двух играх также принял участие У Сан Квон. У него — из-за английского переложения — имя часто пишут Ву Сан Квон, но никакого звука В в первой части его имени нет.

Остальные игроки могли быть на поле с совершенно не теми номерами, под которыми они числятся на сайте ФИФА .

Так, например, капитан команды в матче с Турцией Чон Гук Чин у ФИФА значится под №20. А вот в игре у него был №12. На кадрах видеохроники после матча корейцы дружно по команде капитана поклонились публике на две стороны. Поэтому и знаем нескольких игроков и их номера. Под каким номером играл в реальности У Сан Квон не выяснено.

Капитаном в матче с Венгрией огромное число ресурсов называют Мин Бё Дэ. ФИФА его зарегистрировала под №6, однако свой единственный матч на турнире против Венгрии он сыграл с №5. Настоящий капитан в игре с Венгрией Чжу Ён Кван числится в протоколе ФИФА с №16. Каков был реальный номер у него — не выяснено, на фото спиной не зафиксирован, на видео слишком нечётко.

Забавно, что по данным ФИФА , игроки сборной Южной Кореи с №5 и №12 из заявки вообще не сыграли ни минуты на ЧМ -54. Про то, как корейцы приехали на турнир с формой без номеров, было уже сказано ранее.

В матче против Венгрии корейцы играли в синих футболках. Против Турции они задействовали второй комплект, который был красного цвета. Белую ткань с номером пришивали к форме уже не в спешке, но опять что-то пошло не так.

Некоторую путаницу с капитанами удалось распутать. Пересортицу с номерами корейских игроков в обоих матчах вряд ли кто разберёт теперь.

Немного ещё о тренере команды Южной Кореи на ЧМ -54. Его имя Ким Ён Сик, о нём был отдельный материал.

Признаться, не всё я знал о нём. И заголовок о трёх шляпах без единого трюка был скорее по ассоциации с хет-триком.

Но в действительности оказалось, что тренер и трюки показывал.

В Южной Корее Ким Ён Сика называют Отцом корейского футбола. Человек после игры на Олимпиаде-36 в составе сборной Японии поклялся посвятить себя футболу. Представляете — эта клятва была вполне исчисляема что ли: он обещал 10000 дней ежедневно тренироваться. И сдержал своё слово. Был в прекрасной физической форме долгие годы.

Между прочим, он вполне претендовал на место в составе олимпийской сборной Японии на зимнюю Олимпиаду-36. Он выиграл зональные соревнования по скоростному бегу на коньках. Поехал на окончательный отбор в Токио, но перетренировался, не рассчитал нагрузку, ноги были забиты, отбор он проиграл.

Вот его фото на катке:

Но летом 1936 года он помог сборной Японии одержать сенсационную победу над Швецией на футбольном турнире Олимпиады. Как пишут источники, именно после его 20-метрового спурта с мячом последовал пас на игрока, который и забил победный гол.

По поводу 10 тысяч дней тренировок. Он и в солидном возрасте на стадионе перед многочисленными зрителями показывал трюки с мячом.

На фото Ким Ён Сик в возрасте 63 лет делает стойку на руках, с мячом в ногах — на стадионе перед болельщиками:

Вот такие они, корейцы! Упорные и несгибаемые.

На Олимпиаде-48 после победы над Мексикой, получили 0:12 от Швеции, будущих чемпионов Олимпиады.

На ЧМ -54 в двух матчах пропустили 16 голов, не забив ни одного.

Но поражения стали уроком. Команда через 2 года после ЧМ -54 впервые выиграла Кубок Азии. Через 4 года, в 1960 году, вновь выиграла этот трофей. И всё — на региональном уровне Южная Корея больше не выигрывала в подобных турнирах.

Да и на мундиалях долгих 32 года не появлялась.

Зато уже на 10 турнирах Кубка мира подряд, с 1986 года, сборная Южной Кореи неизменно представлена, а значит выигрывает региональные квалификации. Ни одна азиатская команда не имеет таких показателей.