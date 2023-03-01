«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677622534

сегодня, 01:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», который состоится 1 марта 2023 года

«Ливерпуль»

«Красные» на данный момент в чемпионате Англии занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «скаузеров», чтобы предположить возможный исход встречи с «волками» из Вулверхэмптона. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «Ливерпуль» взял верх над «Ньюкаслом» на их поле в матче 24-го тура чемпионата. В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «мерсисайдцы» с большим счётом уступили дома мадридскому «Реалу».

25 февраля нулевую ничью раскатали «красные» с командой «Кристал Пэлас».

«Вулверхэмптон»

«Волки» из Вулверхэмптона находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей «жёлто-чёрных». Проигрывая после первого тайма, «Вулверхэмптон» сумел одержать победу в Саутгемптоне над местными «святыми». В рамках матча 24-го тура чемпионата Англии «волки» дома потерпели поражение от «Борнмута».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Фулхэмом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.49

Ничья – 4.60

Победит «Вулверхэмптон» – 6.40

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.26

Обе забьют — нет – 1.93

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи команд из пяти последних

В трёх матчах из пяти крайних «красные» обыграли свих оппонентов

За тот же период «волки» выиграли также в трёх поединках.

Прогноз

4 февраля в матче 22-го тура Премьер-лиги «жёлто-чёрные» выиграли на своём поле «скаузеров» со счётом 3:0. «Красные» вряд ли снова проиграют «волкам», но и «Вулверхэмптон» не уступит. Компания Pinnacle на ничью в матче предлагает коэффициент 4.60.