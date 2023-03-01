«Халл» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677622791

сегодня, 01:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Халл» – «Вест Бромвич», который состоится 3 марта 2023 года

«Халл»

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы Чемпион Лиги занимают на текущий момент «тигры». Вспомним недавние матчи «чёрно-янтарных» за последнее время. В 32-ом туре чемпионата, открыв счёт первыми, «тигры» уступили в гостях с разницей в пару мячей «канарейкам». «Нулёвку» раскатал «Халл Сити» на своём поле с командой «Престон».

На прошлых выходных с минимальным счётом «чёрно-янтарные» уступили в Бристоле местным «зарянкам».

«Вест Бромвич»

«Альбион» в Чемпионшипе находится на десятом месте. Чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «тиграми», предлагаем рассмотреть несколько крайних футбольных поединков «дроздов». В 32-ом туре «Вест Бром» разошёлся миром с «бродягами» из Блэкберна, обменявшись голами под конец игры. В напряжённой борьбе «мешки» проиграли в Уотфорде «шершням».

25 февраля «Вест Бромвич» со счётом 2:0 обыграл дома команду «Мидлсбро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл» – 2.95

Ничья – 3.20

Победит «Вест Бромвич» – 2.32

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

За последнее время три очные встречи из пяти закончились следующим исходом: обе забьют – нет

В одном матче из пяти крайних «тигры» одержали победу

За аналогичный период «дрозды» радовали своих болельщиков победами в двух играх.

Прогноз

Пятый год пошёл как «чёрно-янтарные» не выигрывают «мешков». Компания Pinnacle на победу команды «Вест Бромвич» предлагает коэффициент 2.32. Крайняя встреча соперников летом прошлого года завершилась победой «дроздов» со счётом 5:2.