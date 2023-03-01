«Наполи» — «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Лацио», который состоится 03 марта 2023 года
«Наполи»
Клуб из Неаполя лидирует с огромным отрывом в Серии А и опережает ближайшего соперника на 18 пунктов. На данный момент «Наполи» идет с длинной серией побед и в предстоящем матче намерен ее продлить, несмотря на статус соперника. Матч обещает быть интересным и напряженным, привлекая зрителей по всей Европе, с учетом того, что он пройдет в пятинцу.
25 февраля «Наполи» обыграл на выезде «Эмполи» (2:0), а 21 числа оказался сильнее «Айнтрахта» Ф в Лиге Чемпионов (2:0).
«Лацио»
«Лацио» благодаря осечке «Ромы» смог выйти на чистое четвертое место и имеет в своем активе 45 очков, отставая от прямых конкурентов на два пункта. Подопечным Маурицио Сарри очень важно финишировать в зоне Лиги Чемпионов и порадовать болельщиков. Рано или поздно, лидер чемпионата вероятно потеряет очки, и гости постараются сделать максимум, чтобы победная серия прервалась именно в этой встрече.
27 февраля «Лацио» обыграл на своем поле «Сампдорию» (1:0), а 23 числа сыграл вничью с «ЧФР Клуж» (0:0) в Лиге Конференций.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.6
- Ничья – 3.95
- Победит «Лацио» – 5.7
Статистика
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Наполи выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей „Лацио“ на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Римский клуб проиграл четыре из пяти последних поединков с „Наполи“
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. „Наполи“ вероятнее всего забьет, но и пропустит, что приведет к мировому соглашению по итогам игры.