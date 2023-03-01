«Наполи» — «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Лацио», который состоится 03 марта 2023 года

«Наполи»

Клуб из Неаполя лидирует с огромным отрывом в Серии А и опережает ближайшего соперника на 18 пунктов. На данный момент «Наполи» идет с длинной серией побед и в предстоящем матче намерен ее продлить, несмотря на статус соперника. Матч обещает быть интересным и напряженным, привлекая зрителей по всей Европе, с учетом того, что он пройдет в пятинцу.

25 февраля «Наполи» обыграл на выезде «Эмполи» (2:0), а 21 числа оказался сильнее «Айнтрахта» Ф в Лиге Чемпионов (2:0).

«Лацио»

«Лацио» благодаря осечке «Ромы» смог выйти на чистое четвертое место и имеет в своем активе 45 очков, отставая от прямых конкурентов на два пункта. Подопечным Маурицио Сарри очень важно финишировать в зоне Лиги Чемпионов и порадовать болельщиков. Рано или поздно, лидер чемпионата вероятно потеряет очки, и гости постараются сделать максимум, чтобы победная серия прервалась именно в этой встрече.

27 февраля «Лацио» обыграл на своем поле «Сампдорию» (1:0), а 23 числа сыграл вничью с «ЧФР Клуж» (0:0) в Лиге Конференций.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.6

Ничья – 3.95

Победит «Лацио» – 5.7

Статистика

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Наполи выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей „Лацио“ на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Римский клуб проиграл четыре из пяти последних поединков с „Наполи“

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. „Наполи“ вероятнее всего забьет, но и пропустит, что приведет к мировому соглашению по итогам игры.