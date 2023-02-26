Холанд установил рекорд «Манчестер Сити» по голам за один сезон в АПЛ

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26 февраля 2023, 08:58

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Борнмут» в матче 25-го тура АПЛ (4:1).

Один из голов забил нападающий «горожан» . Для него этот мяч стал 27-м в текущем сезоне, никто столько за один сезон в Английской Премьер-Лиге в составе «Ман Сити» не забивал. До этого лучший результат был у — 26 голов в сезоне 2014/15.