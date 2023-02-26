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Холанд установил рекорд «Манчестер Сити» по голам за один сезон в АПЛ

26 февраля 2023, 08:58
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Борнмут» в матче 25-го тура АПЛ (4:1).

Один из голов забил нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. Для него этот мяч стал 27-м в текущем сезоне, никто столько за один сезон в Английской Премьер-Лиге в составе «Ман Сити» не забивал. До этого лучший результат был у Серхио Агуэро — 26 голов в сезоне 2014/15.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
26 февраля в 14:01, ред.
Не всё будет зависеть в ЛЧ от Холланда.
Многое, вернее практически всё будет на плечах Гвардиолы, а именно то, как он построит игру всей команды и основной линии - линии полузащиты.
Если Пеп будет чудить, как во 2-м тайме с Лейпцигом, то никакой Холланд не поможет.
Поэтому ... ответственность и правильный план на игру от тренера будет первым критерием успеха, либо провала МС.
Гвардиола - первый на линии огня, а не норвежец.
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ Elliada (раскрыть)
26 февраля в 13:48
Так если команда будет играть вяло, он ничего не сделает
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
26 февраля в 13:27
Потому я и написал, что доходил до финалА, а не до финалОВ
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
26 февраля в 13:02
Не большая поправочка - дошел один раз
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Elliada (раскрыть)
26 февраля в 12:50, ред.
пустая трата денег? с арсеналом совсем недавно за лидерство в апл кто победный гол забил? или чемпионство в самой сильной лиге мира уже не катируется?
VeniaminS
VeniaminS
26 февраля в 12:26
Молодец,хорошо себя показывает.
Dima salev
Dima salev
26 февраля в 12:03
В лиге чемпионов он как бревно. Посмотрим в этом году сможет ли тащить сити в лиге чемпионов
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
26 февраля в 11:48
Молодец..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 февраля в 11:14
Главное чтоб не травмировался,тогда ещё штук 14 наколотит!
dok66
dok66
26 февраля в 10:56
Это конечно хорошо , что бьет рекорды . Но с другой стороны для команды это становится ахиллесовой пятой . Те стоит сопернику закрыть Холланда , и команда становится совсем беззубой , а это уже беда .
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
26 февраля в 10:27, ред.
Вроде бы забивает много, но ниразу не видел от него мощного выступления с ТОП командами, обычно он исчезает в таких играх вообще (не слежу за всеми играми, возможно, мне так «везет»). Посмотрим как он покажет себя в ЛЧ.
lobsterdam
lobsterdam
26 февраля в 10:08
Как в том старом фильме: иди тренируйся на кошечках!
A.S.A
A.S.A
26 февраля в 10:00, ред.
Думаю, никто не ожидал от норвежца такой скорострельности в АПЛ еще и в первом для него сезоне, но Холланд показал что он действительно форвард высочайшего класса, и со своей работой справляется отлично, и не важно АПЛ это или Бундеслига.

Думаю, ему вполне по силам установ и другое достижение, стать лучшим бомбардиром АПЛ по итогам сезона, и забить более 34 мячей (именно столько забивали за один сезон Энди Коул и Алан Ширер за один сезон)!
Elliada
Elliada ответ 5stf83rhe79b (раскрыть)
26 февраля в 09:51
Полностью согласен. Единственный критерий, по которому этот трансфер можно считать удачным, это победа в ЛЧ. Без победы в ЛЧ больше выиграет Холанн, а не МС. За счет МС Холанн выиграет ЗБ, станет номинантом на ЗМ, выиграет парочку внутренних трофеев. А какая выгода Сити?? Никакой.
5stf83rhe79b
5stf83rhe79b
26 февраля в 09:36
Ещё бы в ЛЧ эта машина также газовала
112910415
112910415
26 февраля в 09:22
хорош ! а надо ещё лучше !
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 09:20
Похоже это его не последний рекорд в АПЛ
Elliada
Elliada
26 февраля в 09:19, ред.
Не важно сколько он в итоге забьет. Главное, чтобы он забивал в важных играх, а не набивал статистику в матчах с середняками и аутсайдерами. Не люблю такой тип игроков, как Холанн ("замыкателей"). Поэтому, если он не поможет Сити в ЛЧ, это будет пустой тратой денег, даже если он забьет больше 50 голов за сезон и все будут петь ему дифирамбы. Сити без него стабильно выигрывал АПЛ и доходил до финала ЛЧ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 февраля в 09:03
Надо установить рекорд на все времена.
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 09:02, ред.
Он этот рекорд ещё и увеличит, и это его далеко не последнее достижение.
Василий 50
Василий 50
26 февраля в 09:01
У него почти полсезона впереди.
Даешь 50 + !!!
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