«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг», который состоится 3 марта 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская команда в Бундеслиге занимает второе место на данный момент. Ознакомимся с несколькими недавними матчами с участием «чёрно-жёлтых». С минимальным счётом в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» обыграла дома «Челси». В 21-ом туре чемпионата Германии дортмундская команда взяла верх над «Гертой». «Чёрно-жёлтые» на один гол от «бело-голубых» ответили четырьмя забитыми мячами.

На прошлых выходных со счётом 1:0 «Боруссия» одержала победу над «Хоффенхаймом».

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» из Лейпцига находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Вспомним результаты недавних матчей команды из Лейпцига за последнее время. «Волков» из Вольфсбурга «РБ Лейпциг», забив три мяча, выиграл в сухую. Ничейным исходом завершилась первая игра 1/8 плей-офф Лиги чемпионов с «небесно-голубыми» из Манчестера (1:1).

Со счётом 2:1 «красные быки» обыграли франкфуртский «Айнтрахт».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.32

Ничья – 3.70

Победит «РБ Лейпциг» – 3.05

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 2.50

Обе забьют — да – 1.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

Шесть очных встреч подряд завершились исходом тотал больше 2.5 голов

С декабря прошлого года «РБ Лейпциг» не уступает своим соперникам

В одном матче из пяти крайних «Боруссия» потерпела поражение.

Прогноз

Через четыре дня после игры с «красными быками» дортмундской команде предстоит игра в Лондоне с «Челси» в рамках 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. «Чёрно-жёлтые» будут беречь силы в матче с «Лейпцигом», но не уступят сопернику. Компания Pinnacle на ничью предлагает коэффициент 3.70.