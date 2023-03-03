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«Бохум» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:39
«Бохум» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Шальке», который состоится 4 марта 2023 года

«Бохум»

«Несгибаемые» на текущий момент находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Бохума», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей встрече с «горняками». Четыре матча подряд «синие» уступают своим оппонентам. В 20-ом туре Бундеслиги «невыбиваемые» с большим счётом проиграли в гостях мюнхенской «Баварии». В сухую, пропустив пару голов, «Бохум» дома потерпел поражение от «Фрайбурга».

На прошлых выходных «синие» уступили на выезде «музыкантам» со счётом 0:3.

«Шальке»

В Бундеслиге после двадцати двух туров «горняки» занимают последнее место. Ознакомимся с результатами недавних матчей «королевских синих». На своём поле «Шальке» проиграл с разгромным счётом «красным быкам» из Лейпцига в матче 17-го тура чемпионата. Четыре поединка подряд «сине-белые» сыграли с одинаковым счётом 0:0. Ничейными исходами завершились игры с такими командами, как «Кёльн», «Боруссия» Менхенгладбах, «Вольфсбург» и «Унион».

В прошлом туре чемпионата Германии со счётом 2:1 «горняки» обыграли «швабов».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бохум» – 2.39
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Шальке» – 3.00
  • Победит «Бохум» с форой -1.5 – 4.41
  • Обе забьют — нет – 2.12
  • Обе забьют — да – 1.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

  • Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч
  • В семи матчах из десяти последних «Бохум» проиграл своим соперникам
  • За аналогичный период «Шальке» уступил в четырёх поединках.

Прогноз

Обе команды борются за право остаться в Бундеслиге. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что «горняки» чаще одерживали победу над «невыбиваемыми». Компания Pinnacle на победу «Шальке» предлагает коэффициент 3.00.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк шальке
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:46
Очень хочется надеяться что Шальке все же увезет хотя бы одно очко
Гость
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