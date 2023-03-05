«Брентфорд» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Фулхэм», который состоится 6 марта 2023 года

«Брентфорд»

На данный момент «пчёлы» в чемпионате Англии занимают девятое место. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «красно-белых». С большим счётом на своём поле «Брентфорд» одержал уверенную победу над «святыми» из Саутгемптона в рамках матча 22-го тура Премьер-лиги. Обменявшись голами, «пчёлы» раскатали ничью с «канонирами» в гостях.

Со счётом 1:1 вничью завершилась игра прошлого тура с командой «Кристал Пэлас».

«Фулхэм»

«Дачники» в Премьер-лиге находятся на пару строчек выше «пчёл». Вспомним успехи «белых» за последнее время. Семь матчей подряд «Фулхэм» не проигрывает своим оппонентам. С минимальным счётом в 24-ом туре чемпионата Англии «дачники» в гостях обыграли «Брайтон». Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «волками» из Вулверхэмптона (1:1).

В 1/8 Кубка Англии «белые» взяли верх над «павлинами» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 2.02

Ничья – 3.65

Победит «Фулхэм» – 3.70

Победит «Брентфорд» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

В одном матче из десяти крайних «пчёлы» потерпели поражение

За аналогичный период «Фулхэм» проиграл в двух поединках

Три очные встречи подряд завершились исходом тотал больше 2.5 голов.

Прогноз

В своих крайних матчах команды не отличались высокой результативностью. В личных встречах «пчёлы» и «дачники» обычно на двоих забивают не меньше трёх мячей. Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч предлагает коэффициент 1.91. В предстоящем футбольном поединке команды порадуют своих болельщиков забитыми голами.