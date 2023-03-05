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«Осасуна» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:50
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Осасуна» – «Сельта», который состоится 6 марта 2023 года

«Осасуна»

«Красные» на текущий момент занимают восьмое место в чемпионате Испании. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием футбольной команды из Памплоны. На своём поле в сухую, пропустив пару мячей, «Осасуна» уступила мадридскому «Реалу» в 22-ом туре Примеры. В напряжённой борьбе в гостях «красные» обыграли «Севилью» с разницей в один гол (3:2).

1 марта с минимальным счётом «Осасуна» выиграла «басков» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Сельта»

В Ла Лиге на данный момент «небесные» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков «кельтов» за последнее время. Пропустив один гол, «Сельта» дома потерпела поражение от «матрасников» в рамках матча 21-го тура Примеры. На выезде «небесные» раскатали ничью с командой «Реал Сосьедад». Хозяева забивали как в чужие ворота, так и в свои.

На прошлых выходных со счётом 3:0 «кельты» обыграли «Вальядолид».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Осасуна» – 2.80
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Сельта» – 2.80
  • Победит «Осасуна» с форой -1.5 – 6.00
  • Обе забьют — нет – 1.75
  • Обе забьют — да – 2.08
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53

Статистика

  • Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти крайних
  • В двух из пяти последних матчей «Осасуна» обыграла своих оппонентов
  • За тот же период в трёх поединках «Сельта» выиграла.

Прогноз

В ноябре прошлого года «красные» взяли верх над «кельтами» в гостях. На своём поле в предстоящем поединке не без труда, но хозяева одержат победу над «Сельтой». Компания Pinnacle на победу «Осасуны» предлагает коэффициент 2.80.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк осасуна
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