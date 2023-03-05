«Осасуна» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Осасуна» – «Сельта», который состоится 6 марта 2023 года
«Осасуна»
«Красные» на текущий момент занимают восьмое место в чемпионате Испании. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием футбольной команды из Памплоны. На своём поле в сухую, пропустив пару мячей, «Осасуна» уступила мадридскому «Реалу» в 22-ом туре Примеры. В напряжённой борьбе в гостях «красные» обыграли «Севилью» с разницей в один гол (3:2).
1 марта с минимальным счётом «Осасуна» выиграла «басков» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
«Сельта»
В Ла Лиге на данный момент «небесные» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков «кельтов» за последнее время. Пропустив один гол, «Сельта» дома потерпела поражение от «матрасников» в рамках матча 21-го тура Примеры. На выезде «небесные» раскатали ничью с командой «Реал Сосьедад». Хозяева забивали как в чужие ворота, так и в свои.
На прошлых выходных со счётом 3:0 «кельты» обыграли «Вальядолид».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Осасуна» – 2.80
- Ничья – 3.05
- Победит «Сельта» – 2.80
- Победит «Осасуна» с форой -1.5 – 6.00
- Обе забьют — нет – 1.75
- Обе забьют — да – 2.08
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.46
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.53
Статистика
- Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти крайних
- В двух из пяти последних матчей «Осасуна» обыграла своих оппонентов
- За тот же период в трёх поединках «Сельта» выиграла.
Прогноз
В ноябре прошлого года «красные» взяли верх над «кельтами» в гостях. На своём поле в предстоящем поединке не без труда, но хозяева одержат победу над «Сельтой». Компания Pinnacle на победу «Осасуны» предлагает коэффициент 2.80.