«Кадис» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Кадис» – «Хетафе», который состоится 10 марта 2023 года

«Кадис»

В Ла Лиге «жёлто-синие» занимает пятнадцатое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей «жёлтой подлодки», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «тёмно-синими» из Хетафе. В 22-ом туре Примеры «Барса» на своём поле взяла верх над «Кадисом». С минимальным счётом «жёлто-синие» обыграли дома мадридских «пчёл».

Нулевую ничью раскатала «жёлтая подлодка» с командой «Реал Сосьедад» в матче прошлого тура чемпионата.

«Хетафе»

«Городские» в испанской Примере находятся на одну строчку ниже «Кадиса» в турнирной таблице. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных встреч с участием «тёмно-синих». С минимальным счётом «Хетафе» одержал на своём поле победу над «летучими мышами» из Валенсии. В рамках матча 23-го тура чемпионата Испании, открыв счёт первыми, «городские» в гостях уступили «Вильярреалу».

На прошлых выходных «тёмно-синие» со счётом 3:2 выиграли «Жирону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 2.50

Ничья – 2.95

Победит «Хетафе» – 3.20

Победит «Кадис» с форой -1.5 – 5.25

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.27

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.41

Статистика

Четыре личные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В двух поединках из пяти последних «Кадис» проиграл

Только в одном матче из пяти за последнее время «Хетафе» уступил своим соперникам.

Прогноз

Компания Pinnacle на ничью предлагает коэффициент 2.95. Ничейным исходом завершились два очных крайних матча команд. Предстоящий поединок не выявит победителя в данной паре.