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«Монако» — «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:29
«Монако» — «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Реймс», который состоится 12 марта 2023 года

«Монако»

«Монако» сдал в результатах в не самое удобное время и команде очень важно прийти в себя до того, как будет потеряно много очков. На данный момент коллектив занимает третье место с 51 баллом и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В предстоящей игре с «Реймсом» хозяевам придется непросто, ведь соперник очень давно не проигрывает в чемпионате Франции. Матч обещает быть интересным и напряженным.

05 марта «Монако» сыграл вничью с «Труа» (2:2), а 26 февраля крупно проиграл на своем поле «Ницце» (0:3).

«Реймс»

Команда в нынешнем сезоне показывает неплохой футбол и имеет внушительную серию без поражений уже несколько поединков подряд. Перед стартом очередного поединка «Реймс» идет на девятом месте и делит его с двумя соперниками. В выездной встрече с «Монако», гости наверняка попытаются отвечать контратаками и наверняка смогу забить.

05 марта «Реймс» обыграл на своем поле «Аяччо» (1:0), а 26 февраля крупно одолел «Тулузу» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монако» – 1.8
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Реймс» – 4.3

Статистика

  • «Монако» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних матчей «Реймса» на выезде завершились ничьей
  • «Монако» выиграл только две встречи из пяти с «Реймсом»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда в последние недели выглядит нестабильно, но обязана побеждать в домашнем поединке. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Думается, что нас ждёт здесь живой поединок, где ОЗ имеет все шансы на проход. И фаворит сейчас пребывает в мягко говоря не самых лучших кондициях, пропускает пачками, хотя с таким нападением (Эмболо, Бен Йеддер, Головин, Фолланд, Бен Сегир) сам не должен остаться дома без забитых мячей. Реймс очень хорош, опасен на контратаках, но и под давлением гости могут дрогнуть в тылах. Так что обмен голами в таком матче в качестве выбора ставки лежит на поверхности - по игровым стилям команды далеки от понятия "закрытые".
Гость
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