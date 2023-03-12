«Монако» — «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Реймс», который состоится 12 марта 2023 года

«Монако»

«Монако» сдал в результатах в не самое удобное время и команде очень важно прийти в себя до того, как будет потеряно много очков. На данный момент коллектив занимает третье место с 51 баллом и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В предстоящей игре с «Реймсом» хозяевам придется непросто, ведь соперник очень давно не проигрывает в чемпионате Франции. Матч обещает быть интересным и напряженным.

05 марта «Монако» сыграл вничью с «Труа» (2:2), а 26 февраля крупно проиграл на своем поле «Ницце» (0:3).

«Реймс»

Команда в нынешнем сезоне показывает неплохой футбол и имеет внушительную серию без поражений уже несколько поединков подряд. Перед стартом очередного поединка «Реймс» идет на девятом месте и делит его с двумя соперниками. В выездной встрече с «Монако», гости наверняка попытаются отвечать контратаками и наверняка смогу забить.

05 марта «Реймс» обыграл на своем поле «Аяччо» (1:0), а 26 февраля крупно одолел «Тулузу» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.8

Ничья – 3.85

Победит «Реймс» – 4.3

Статистика

«Монако» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Реймса» на выезде завершились ничьей

«Монако» выиграл только две встречи из пяти с «Реймсом»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда в последние недели выглядит нестабильно, но обязана побеждать в домашнем поединке. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.