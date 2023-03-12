«Рома» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Сассуоло», который состоится 12 марта 2023 года

«Рома»

«Рома» проводит один из самых сильных сезонов за последние несколько лет, а Жозе Моуриньо смог построить боеспособный коллектив, который бросил вызов другим грандам Серии А. На данный момент римляне идут на четвертом месте с 47 баллами и отстает от принципиального соперника «Лацио» на два пункта, но при этом сыграли на одну игру меньше. В случае победы, клуб вернет себе третье место в таблице.

09 марта «Рома» выиграла в Лиге Европы у «Реала» Сосьедад (2:0), а пятого числа в чемпионате обыграла «Ювентус» (1:0).

«Сассуоло»

В последних матчах «Сассуоло» проиграл всего одну игру и понемногу исправляет свое положение в таблице Серии А. Сейчас клуб располагается на 13 месте с 30 набранными баллами и отстают от «Фиорентины» всего на один пункт. В предстоящей встрече коллектив постарается создать проблемы сопернику, который выше классом и даже зацепиться за очки, чтобы продлить свою серию.

06 марта «Сассуоло» на своем поле одолел в результативном матче «Кремонезе» (3:2), а 25 февраля одержал выездную победу над «Лечче» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.62

Ничья – 3.9

Победит «Сассуоло» – 5.8

Статистика

Семь из восьми последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сассуоло» не проигрывает на выезде уже четыре поединка подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Четыре встречи команда за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Обе команды находятся в хорошей физической форме и мы предполагаем, что минимум по одному разу они сумеют отличиться в воротах друг друга.