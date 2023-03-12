«Рома» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Сассуоло», который состоится 12 марта 2023 года
«Рома»
«Рома» проводит один из самых сильных сезонов за последние несколько лет, а Жозе Моуриньо смог построить боеспособный коллектив, который бросил вызов другим грандам Серии А. На данный момент римляне идут на четвертом месте с 47 баллами и отстает от принципиального соперника «Лацио» на два пункта, но при этом сыграли на одну игру меньше. В случае победы, клуб вернет себе третье место в таблице.
09 марта «Рома» выиграла в Лиге Европы у «Реала» Сосьедад (2:0), а пятого числа в чемпионате обыграла «Ювентус» (1:0).
«Сассуоло»
В последних матчах «Сассуоло» проиграл всего одну игру и понемногу исправляет свое положение в таблице Серии А. Сейчас клуб располагается на 13 месте с 30 набранными баллами и отстают от «Фиорентины» всего на один пункт. В предстоящей встрече коллектив постарается создать проблемы сопернику, который выше классом и даже зацепиться за очки, чтобы продлить свою серию.
06 марта «Сассуоло» на своем поле одолел в результативном матче «Кремонезе» (3:2), а 25 февраля одержал выездную победу над «Лечче» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.62
- Ничья – 3.9
- Победит «Сассуоло» – 5.8
Статистика
- Семь из восьми последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Сассуоло» не проигрывает на выезде уже четыре поединка подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре встречи команда за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Обе команды находятся в хорошей физической форме и мы предполагаем, что минимум по одному разу они сумеют отличиться в воротах друг друга.