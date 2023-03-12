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«Рома» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:50
«Рома» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Сассуоло», который состоится 12 марта 2023 года

«Рома»

«Рома» проводит один из самых сильных сезонов за последние несколько лет, а Жозе Моуриньо смог построить боеспособный коллектив, который бросил вызов другим грандам Серии А. На данный момент римляне идут на четвертом месте с 47 баллами и отстает от принципиального соперника «Лацио» на два пункта, но при этом сыграли на одну игру меньше. В случае победы, клуб вернет себе третье место в таблице.

09 марта «Рома» выиграла в Лиге Европы у «Реала» Сосьедад (2:0), а пятого числа в чемпионате обыграла «Ювентус» (1:0).

«Сассуоло»

В последних матчах «Сассуоло» проиграл всего одну игру и понемногу исправляет свое положение в таблице Серии А. Сейчас клуб располагается на 13 месте с 30 набранными баллами и отстают от «Фиорентины» всего на один пункт. В предстоящей встрече коллектив постарается создать проблемы сопернику, который выше классом и даже зацепиться за очки, чтобы продлить свою серию.

06 марта «Сассуоло» на своем поле одолел в результативном матче «Кремонезе» (3:2), а 25 февраля одержал выездную победу над «Лечче» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1.62
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Сассуоло» – 5.8

Статистика

  • Семь из восьми последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Сассуоло» не проигрывает на выезде уже четыре поединка подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • Четыре встречи команда за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Обе команды находятся в хорошей физической форме и мы предполагаем, что минимум по одному разу они сумеют отличиться в воротах друг друга.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:04
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 11:59
Можно сколько угодно рассуждать, что среди недели играла в Лиге Европы, а футболисты не роботы. Но факт остаётся фактом - римляне в домашнем поединке против 13-й команды чемпионаты являются фаворитам. Думаю, столичные футболисты заберут на классе три очка. Сассуоло в последнее время смотрится неплохо, но из топовых соперников подопечные Алессио Дионизи играли в крайних матчах разве что с Наполи, уступив ему 0-2. Рома в пяти предыдущих домашних матчах Серии А одержала пять побед. А в последней личной встрече против Сассуоло в Риме хозяева были сильнее 2-1. Не стану изобретать велосипед и банально заиграю ставку П1.
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