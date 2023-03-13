«Ростов» Карпина побьёт рекорд РПЛ по пенальти. Осталось два вердикта арбитров

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вчера, 21:22

Не тащат ли тренера сборной к вершине?

Ростовчане заработали 12 пенальти

Одиннадцатиметровые всегда спорная категория. Особенно пока столько двояких трактовок похожих эпизодов. Хватает также некачественных арбитров, которые не готовились с юности к работе с VAR . Даже повторы не всем пока помогают. Хотя именно один из них лишил Карпина дополнительного и нечестного пенальти в ворота «Пари НН». Могли повторить рекорд двух клубов, у которых было за сезон по 13 пенальти.

У «Ростова» за две трети пути 12 одиннадцатиметровых. И молодой судья Фролов едва не ошибся, когда выдумал игру рукой у футболиста «Пари НН». Пришлось смотреть повторы, чтобы «Ростов» забил с пенальти лишь один раз за матч, а не дважды. У Карпина в целом результативная банда – 35 мячей, пятый результат сезона. Но пенальти точно им активно помогают, ведь так забили 10 мячей, большой вклад в общую результативность команды.

Добавьте 8 голов после других стандартов и получите команду, которая в позиционных атаках забивает чуть реже, чем при угловых, штрафных и пенальти. Повод задуматься о качестве игры «Ростова» в сезоне без привычной поддержки зрителей. На стадионе южан Fan ID со старта сезона, и это давно повлияло. Пусть сыгралась связка Уткина и Комличенко, но у Байрамяна и Тугарева лишь два гола в РПЛ . Ищут третьего в атаку, чтобы забивал больше.

Претендовали еще на 3 других вердикта

Внимание к пенальти «Ростова» привлекает не только заход на рекорд всех времен в РПЛ , до которого рукой подать, а и разница с другими командами. ЦСКА , «Динамо» и «Сочи» забили по шесть пенальти. Но у команд Федотова, Йокановича и Бердыева было лишь по семь попыток, а не двенадцать, разница большая. Еще очевиднее расстояние, если сравнить с «Зенитом» — три гола с пенальти, и «Спартаком» — лишь два мяча с «точек».

Понятно, что будут звучать предположения со словом «тащат». Но для начала разберемся, не украли ли у Карпина рекорд? Можно вспомнить падение Комличенко в матче против «Зенита». Карпин просил одиннадцатиметровый, но не получил. Этот эпизод в ЭСК РФС не разбирали, но Кержаков зацепил форварда «Ростова». А вот в матче с «Факелом» при счете 1:1 был явный фол на Глебове. Судья Шадыханов оказался не лучшим в индустрии.

Официальная комиссия РФС подчеркнула его ошибку. Получается, что Карпин мог увидеть 14 пенальти в чужие ворота. Это минимум, ведь упасть в борьбе в штрафной площади у южан умеет не только Комличенко, к которому явно изменили отношение арбитры после нескольких симуляций. Но рядом с обманом реальные фолы. Тот же Глебов не промах в чужой штрафной. Вчера на нем нарушили правила, но судья пропустил тот фол.

Придраться можно к 2-м пенальти из всех

С «Оренбургом» первый пенальти «Ростова» в чемпионате чистый. А вот перед вторым Комличенко хитрил, хватал соперника перед штрафной площадью, упали вместе в ее пределах. С «Пари НН» фол был, повтор помог. С «Торпедо» снова шла обоюдная борьба защитника и Комличенко, но к тому любопытному матчу еще вернемся. В игре со «Спартаком» Байрамяна цепляли руками, чистое решение. Шестой забитый пенальти в РПЛ в пользу «Ростова» тоже по закону, как и седьмой с восьмым.

При оценке всех эпизодов бросается в глаза мастерство Комличенко. Форвард умеет грамотно выбирать решения в штрафной площади, чтобы защитники били ему сзади по ноге, наступали на стопу, тянули за футболку или толкали. Девятый из реализованных пенальти «Ростова» в РПЛ случился во втором круге в матче против «Крыльев Советов», и снова это законное решение. Наконец, десятый пенальти назначили за фол игрока «Пари НН», который ударил соперника рукой по лицу, фол по неосторожности.

Суммируем все моменты. Десять голов, десять решений, а придраться можно к двум. Ни в одном случае нет наглого выбора в пользу Карпина и «Ростова» совсем без повода. Вот так и формируются футбольные мифы. Люди смотрят на количество пенальти – двенадцать штук, видят, как часто их назначают именно в пользу «Ростова», а не того же «Спартака», но забывают проверить, а были ли сами фолы? Оказывается, что были, причем часто явные, когда не нужен даже повтор. Хотя VAR тоже помогал.

Пенальти прямо принесли «Ростову» 13 очков

У Карпина идеальная команда для любителя пенальти Роналду. Многие запомнили их серию из трех ударов подряд в матче против «Торпедо». Игра восьмого тура могла завершиться нулевой ничьей, но Комличенко заработал пенальти, с которым как раз можно спорить. Пошел бить Голенков, но Бабурин вытащил его удар. Вот только бывший голкипер «Ростова» явно покинул линию ворот до удара, повторы это доказывают. Вратарь нарушил правила.

Вторую попытку исполнил Комличенко. Снова сэйв Бабурина, снова выход с линии от вратаря. Эпизод курьезный, но арбитры правы. В итоге третий раз бил Осипенко на 99-й минуте матча. Максим не промахнулся. А вот «Ростов» может промахнуться в борьбе за тройку, у него серьезные преследователи. Но пока идут неплохо. Непосредственно через пенальти Карпин получил 13 очков, каждый третий пункт. Но повторимся, что законно.

Пенальти, которые не реализовали, тоже по делу. Назначили их в матче против «Сочи», когда «Ростов» отыгрался с 0:2 с помощью обычных голов. Получается, из 12 пенальти к десяти нет вопросов. Высокий процент правильных решений арбитров и два пограничных момента. История о мастерстве найти фолы, а еще о глупых ошибках защиты. Не видно сговора. Да и место «Ростова» в таблице мало на что влияет. Вторые или девятые – суть одна.