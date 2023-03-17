Гогниев опасен для «Ростова» и последняя битва за чемпионство. Анализируем 20-й тур РПЛ

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вчера, 13:17

Событие недели – поединок «Зенита» в Москве.

«Оренбург» – «Спартак»

- Два предыдущих матча ставили перед «Спартаком» похожие задачи – приходилось вскрывать оборону соперника. И что удивительнее, с глухим автобусом «Факела» у «красно-белых» возникло даже меньше проблем, чем с «Уралом». В целом команда Гильермо Абаскаля забивает сама и дает забивать другим. Так что в матче с «Оренбургом» ждем много голов.

- Южноуральцы вполне могут воспользоваться проблемами москвичей с обороной. Дополнительный козырь «Оренбурга» — фактор своих стен. Благодаря искусственному покрытию на стадионе коллектив получает мини-преимущество. К тому же подопечные Марцела Лички сейчас на подъеме – разгромили «Сочи» и располагаются в 4 очках от топ-5.

«Урал» – «Динамо»

- У «шмелей» продолжается феноменальная серия – уже 16 матчей без поражений. Притом соперников по последним встречам проходными назвать язык не поворачивается – после зимней паузы уральцы выбили из Кубка «Ростов», затем отобрали очки у «Спартака», дожали «Торпедо» (единственное исключение) и в очередном поединке со «Спартаком» снова избежали поражения.

- Так что «Динамо» придется очень тяжело – тем более матч пройдет в Екатеринбурге. На пользу пойдет сенсационный проход в полуфинал Кубка России – в противостоянии с «Зенитом» «бело-голубые» были очевидными аутсайдерами.

«Факел» – «Сочи»

- Практика показывает, что не все так гладко у Курбана Бердыева в «Сочи». Ожидалось, что для такого системного и опытного тренера дерзкий «Оренбург» не станет проблемой – но на деле вышло абсолютно по-другому (0:4, еще и дома). В Воронеже должна быть победа на классе.

- Хотя сами воронежцы с этим едва ли согласны. «Факел» — самая дружелюбная команда РПЛ , если принимать во внимание 11 ничьих. Но на поле они действуют самоотверженно, о чем говорит их камбэк с 0:2 против «Спартака» в Москве. На данном этапе лучшее, что может сделать команда – закрепиться в зоне стыков. «Химки» уже наступают на пятки.

«Локомотив» – «Краснодар»

- У «Краснодара» продолжается серия матчей с московскими командами. Началась она с неожиданной ничьей против «Торпедо», зато с «Динамо» получилось забрать победу. Позднее «быки» подкрепили успех выходом в полуфинал Кубка. В итоге южане за 4 последних встречи не проиграли ни разу.

- «Локомотив» без Дзюбы – больше не «Локомотив». Хет-трик Артёма принес «красно-зеленым» победу над «Ростовом», с ним на поле произошла победа над «Ахматом». Зато в единственном матче, на который форвард не попал в заявку, «Локо» уступил «Акрону» из Первой лиги и покинул Кубок России.

«Химки» – «Ростов»

- Еще в ноябре это звучало бы смешно – но ростовчанам стоит быть осторожными с «Химками». Подопечные Спартака Гогниева симпатично смотрелись с «Факелом» и добыли ничью, а против «Зенита» вообще владели игровым преимуществом. Даже если учесть, что петербуржцы недонастроились, для химчан это огромный шаг вперед. Так можно и из зоны стыков подняться.

- Весна для ростовчан началась скверно, хотя после 1:3 от «Локомотива» удалось одержать две победы кряду. Благо «Спартак» оторвался лишь еще на 1 балл, а отрыв от «Динамо» остается приличным. Поединок с «Химками» для «Ростова» будет важной точкой.

«Крылья Советов» – «Ахмат»

- Играют самарцы эффектно, вопросов нет – но качество должно перетекать в результат. Пока же «Крылья» лишь в Кубке огорчают ЦСКА и «Динамо» — а в чемпионате с ними же терпят поражения. И «Ахмат» для команды – не лучший соперник, чтобы прервать неудачную серию: 1 победа за 9 матчей в РПЛ .

- Больно лихо «Ахмат» влетел в борьбу за топ-5. Уже после 18-го тура грозненцы сравнялись с ЦСКА по количеству очков. Правда, закрепить результат не удалось – последовало поражение от «Локо» при победе ЦСКА над «Крыльями». В эти выходные «армейцы» сыграют с «Зенитом» — а это значит, у «Ахмата» есть реальный шанс снова нагнать «красно-синих».

«Пари НН» – «Торпедо»

- Убедительности «автозаводцев» хватило только на ничью с «Краснодаром» — в следующем туре «черно-белые» уступили «Уралу». О выходе из зоны вылета можно забыть – «Химки» уже нарастили преимущество до 6 очков и могут его увеличивать.

- Хотя с нижегородцами у «Торпедо» есть возможность претендовать на очки – «Пари НН» под руководством Артема Горлова на данном этапе выглядит неубедительно и успел проиграть 3 матча подряд – «Зениту» и дважды «Ростову». По этой причине команда и опустилась в зону стыковых матчей.

ЦСКА – «Зенит»

- Главное противостояние этих выходных. «Зенит» и так неприлично оторвался от «Спартака» в таблице Премьер-Лиги. Сейчас ЦСКА , по сути, — последняя надежда на вялую, но живую интригу в чемпионате.

- Отобрать очки у нынешнего «Зенита», возможно, даже реально – сначала «сине-бело-голубые» играли в полноги с «Химками» и едва не поплатились за это. Затем вылетели из Кубка России от «Динамо». С другой стороны, это с аутсайдерами и середняками подопечные Сергея Семака играют расслабленно. Когда предстоит встретиться с более грозным соперником, «Зенит» сосредоточен.