Гогниев опасен для «Ростова» и последняя битва за чемпионство. Анализируем 20-й тур РПЛ

Событие недели – поединок «Зенита» в Москве.
«Оренбург» – «Спартак»
- Два предыдущих матча ставили перед «Спартаком» похожие задачи – приходилось вскрывать оборону соперника. И что удивительнее, с глухим автобусом «Факела» у «красно-белых» возникло даже меньше проблем, чем с «Уралом». В целом команда Гильермо Абаскаля забивает сама и дает забивать другим. Так что в матче с «Оренбургом» ждем много голов.
- Южноуральцы вполне могут воспользоваться проблемами москвичей с обороной. Дополнительный козырь «Оренбурга» — фактор своих стен. Благодаря искусственному покрытию на стадионе коллектив получает мини-преимущество. К тому же подопечные Марцела Лички сейчас на подъеме – разгромили «Сочи» и располагаются в 4 очках от топ-5.
«Урал» – «Динамо»
- У «шмелей» продолжается феноменальная серия – уже 16 матчей без поражений. Притом соперников по последним встречам проходными назвать язык не поворачивается – после зимней паузы уральцы выбили из Кубка «Ростов», затем отобрали очки у «Спартака», дожали «Торпедо» (единственное исключение) и в очередном поединке со «Спартаком» снова избежали поражения.
- Так что «Динамо» придется очень тяжело – тем более матч пройдет в Екатеринбурге. На пользу пойдет сенсационный проход в полуфинал Кубка России – в противостоянии с «Зенитом» «бело-голубые» были очевидными аутсайдерами.
«Факел» – «Сочи»
- Практика показывает, что не все так гладко у Курбана Бердыева в «Сочи». Ожидалось, что для такого системного и опытного тренера дерзкий «Оренбург» не станет проблемой – но на деле вышло абсолютно по-другому (0:4, еще и дома). В Воронеже должна быть победа на классе.
- Хотя сами воронежцы с этим едва ли согласны. «Факел» — самая дружелюбная команда РПЛ, если принимать во внимание 11 ничьих. Но на поле они действуют самоотверженно, о чем говорит их камбэк с 0:2 против «Спартака» в Москве. На данном этапе лучшее, что может сделать команда – закрепиться в зоне стыков. «Химки» уже наступают на пятки.
«Локомотив» – «Краснодар»
- У «Краснодара» продолжается серия матчей с московскими командами. Началась она с неожиданной ничьей против «Торпедо», зато с «Динамо» получилось забрать победу. Позднее «быки» подкрепили успех выходом в полуфинал Кубка. В итоге южане за 4 последних встречи не проиграли ни разу.
- «Локомотив» без Дзюбы – больше не «Локомотив». Хет-трик Артёма принес «красно-зеленым» победу над «Ростовом», с ним на поле произошла победа над «Ахматом». Зато в единственном матче, на который форвард не попал в заявку, «Локо» уступил «Акрону» из Первой лиги и покинул Кубок России.
«Химки» – «Ростов»
- Еще в ноябре это звучало бы смешно – но ростовчанам стоит быть осторожными с «Химками». Подопечные Спартака Гогниева симпатично смотрелись с «Факелом» и добыли ничью, а против «Зенита» вообще владели игровым преимуществом. Даже если учесть, что петербуржцы недонастроились, для химчан это огромный шаг вперед. Так можно и из зоны стыков подняться.
- Весна для ростовчан началась скверно, хотя после 1:3 от «Локомотива» удалось одержать две победы кряду. Благо «Спартак» оторвался лишь еще на 1 балл, а отрыв от «Динамо» остается приличным. Поединок с «Химками» для «Ростова» будет важной точкой.
«Крылья Советов» – «Ахмат»
- Играют самарцы эффектно, вопросов нет – но качество должно перетекать в результат. Пока же «Крылья» лишь в Кубке огорчают ЦСКА и «Динамо» — а в чемпионате с ними же терпят поражения. И «Ахмат» для команды – не лучший соперник, чтобы прервать неудачную серию: 1 победа за 9 матчей в РПЛ.
- Больно лихо «Ахмат» влетел в борьбу за топ-5. Уже после 18-го тура грозненцы сравнялись с ЦСКА по количеству очков. Правда, закрепить результат не удалось – последовало поражение от «Локо» при победе ЦСКА над «Крыльями». В эти выходные «армейцы» сыграют с «Зенитом» — а это значит, у «Ахмата» есть реальный шанс снова нагнать «красно-синих».
«Пари НН» – «Торпедо»
- Убедительности «автозаводцев» хватило только на ничью с «Краснодаром» — в следующем туре «черно-белые» уступили «Уралу». О выходе из зоны вылета можно забыть – «Химки» уже нарастили преимущество до 6 очков и могут его увеличивать.
- Хотя с нижегородцами у «Торпедо» есть возможность претендовать на очки – «Пари НН» под руководством Артема Горлова на данном этапе выглядит неубедительно и успел проиграть 3 матча подряд – «Зениту» и дважды «Ростову». По этой причине команда и опустилась в зону стыковых матчей.
ЦСКА – «Зенит»
- Главное противостояние этих выходных. «Зенит» и так неприлично оторвался от «Спартака» в таблице Премьер-Лиги. Сейчас ЦСКА, по сути, — последняя надежда на вялую, но живую интригу в чемпионате.
- Отобрать очки у нынешнего «Зенита», возможно, даже реально – сначала «сине-бело-голубые» играли в полноги с «Химками» и едва не поплатились за это. Затем вылетели из Кубка России от «Динамо». С другой стороны, это с аутсайдерами и середняками подопечные Сергея Семака играют расслабленно. Когда предстоит встретиться с более грозным соперником, «Зенит» сосредоточен.
- А наиболее реальные шансы огорчить петербуржцев у ЦСКА были как раз летом – тогда они смотрелись свежее и даже повели в счете, играя в Санкт-Петербурге (гол отменили из-за офсайда). Сейчас «армейцы» радуют лишь отдельными перформансами (3:0 с «Краснодаром», 4:0 – с «Крыльями»).
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1347107/gogniev-spartak 17.03.2023
Это фраза свидетельствует о том, что автор не очень хорошо в футболе разбирается. Кроме этой игры Зениту играть еще с Локо, Динамо, Спартаком, Уралом и в Ростове. Т.е. всего 6 непростых матчей! Не надо переоценивать силу Газпрома и заранее отдавать чемпионство. Так не будет. Точно!
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1347107/gogniev-spartak 17.03.2023
Это фраза свидетельствует о том, что автор не очень хорошо в футболе разбирается. Кроме этой игры Зениту играть еще с Локо, Динамо, Спартаком, Уралом и в Ростове. Т.е. всего 6 непростых матчей! Не надо переоценивать силу Газпрома и заранее отдавать чемпионство. Так не будет. Точно!
Ну что, кто о ком, а я о своих...:)
"Спартак" не лучшим образом влился в постпаузную РПЛ. Команда пропустила по два мяча от Урала и Факела на родном стадионе; оборона слишком часто ошибается, не все игроки в оптимальной форме.
"Оренбург" в этом розыгрыше РПЛ очень силён дома. После поражения 2:4 от "Крыльев Советов" в первом туре, команда не проиграла 8 домашних игр (в их числе добытые очки с ЦСКА (2:2) и разгром Краснодара со счётом 5:1). На этом отрезке у "Оренбурга" семь побед и одна ничья, суммарный счёт этих матчей — 23:7.
Противостояние с "Красно-белыми" традиционно очень важно для "Оренбурга". При родных трибунах "газовик" с их хаотичным, непредсказуемым и результативным футболом вполне могут отнять очки у москвичей-фаворитов — и если не победить коллектив Абаскаля, то хотя бы сыграть вничью.
Ну что, кто о ком, а я о своих...:)
"Спартак" не лучшим образом влился в постпаузную РПЛ. Команда пропустила по два мяча от Урала и Факела на родном стадионе; оборона слишком часто ошибается, не все игроки в оптимальной форме.
"Оренбург" в этом розыгрыше РПЛ очень силён дома. После поражения 2:4 от "Крыльев Советов" в первом туре, команда не проиграла 8 домашних игр (в их числе добытые очки с ЦСКА (2:2) и разгром Краснодара со счётом 5:1). На этом отрезке у "Оренбурга" семь побед и одна ничья, суммарный счёт этих матчей — 23:7.
Противостояние с "Красно-белыми" традиционно очень важно для "Оренбурга". При родных трибунах "газовик" с их хаотичным, непредсказуемым и результативным футболом вполне могут отнять очки у москвичей-фаворитов — и если не победить коллектив Абаскаля, то хотя бы сыграть вничью.